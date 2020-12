Football Early Signing Period is coming up. Find out where DFW athletes are going

Here is a running list of DFW football players who are signing this week, starting December 16th, 2020.

Please send your information to bgosset@star-telegram.com.

Aledo

DeMarco Roberts, Lamar

Chris Wright, North Texas

Arlington

Richard Toney, Nevada

Arlington Bowie

Jimmy Valsin, Oregon State

Arlington Martin

Morice Blackwell, Texas

Zach Mundell, Army

Azle

Eric McAlister, Boise State

Brock

Luke Dillingham, Abilene Christian

Brett Drillette, Louisiana-Monroe

Cash Jones, New Mexico State

Nace Washington, UT-San Antonio

Burleson

Jalen Kitna, Florida

Burleson Centennial

Gabriel Tatum, Tarleton State

Denton Guyer

Gabe Blair, North Texas

Knox Boyd, Charlotte

Jordan Eubanks, Florida State

Darious Goodloe, Long Island

Deuce Harmon, Texas A&M

Eli Stowers, Texas A&M

Denton Ryan

DJ Arkansas, Rice

Billy Bowman, Oklahoma

Seth Henigan, Memphis

Ke’Ori Hicks, A&M Commerce

Ja’Tavion Sanders, Texas

FW All Saints

Paul Breedlove, Air Force

James Brockermeyer, Alabama

Tommy Brockermeyer, Alabama

Nick Cole, Texas Southern

Montaye Dawson, SMU

Hampton Fay, Michigan State

Fort Worth Christian

Jamal Marshall, Air Force

FW North Side

Da’Wain Lofton, Virginia Tech

Haslet Eaton

Jayden Gray, Iowa State

Kennedale

JD Coffey, Texas

Mansfield Summit

Jacoby Jackson, Texas Tech

Hal Presley, Auburn

North Crowley

Coryon Francis, New Mexico

Ronald Wilson, New Mexico

Southlake Carroll

Brady Boyd, Minnesota

Joe McFadden, Connecticut

Weatherford

Cisco Caston, Baylor