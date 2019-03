Top Class 4A baseball players in Dallas-Fort Worth to watch during the 2019 season

Baseball players are picked by Brian, not coaches (most of the coverage area is Tarrant county). But we’re open to suggestions from coaches, parents and players.





If a name is missed, please send them to bgosset@star-telegram.com

Alvarado

Zach Brimingham

Jake Chisum

Josh Syrus

Nic Woods

Anna

Jaden Adams

Dillon Burr

Rawley Hector

Zach Howard

Argyle

Sean Bolin

Dillon Carter

Hayden Clearman

Brenden Dixon

Alex Gonzles

Bo Hogeboom

Austin King

Preston King

Cade Merka

Chad Ricker

Aubrey

Bobby Alonzo

Parker Brogdon

Jaxon Holder

Austin McCallion

Jaeger Self

Benbrook

Devin Bennett

Davis Benton

Xander Carrasco

Kyle Guimarin

John Henson

Brooks Howson

Travler Moore

Payton Poole

Landon Sawin

Gabe Washington

Bridgeport

Corbin Baily

Daniel Delgadillo

Jayden Hagar

Kyler Holley

Jadon Maddux

Michael Marshall

Yobany Roman

Caddo Mills

Logan Hamilton

Micah Hill

Johnathon May

Travis McDermott

Blake Ray

Carrollton Ranchview

Jeff Clarke

Kaden Holly

Shun Mizuno

Nate Spivey

Austin Zercher

Castleberry

Michael Dameron

Jimmy De Le Rosa

Jose Luis Hernandez

Gabe Hinojosa

Celina

Will Anderson

Zane Barnett

Riley Briscoe

DJ Dell’Anno

Logan Point

Cade Medellin

Crandall

Brian Brito

Gabe Cortez

Sean Galloway

Ben Houston

Jake Redding

Blake Sacharko

Dallas Carter

Bryce Brown

JaBraylon Sabbath

Taz Walker

Dallas Hillcrest

Leo Garcia

Sergio Mendoza

Mark Morales

Ino Narvaez

Ryan Prager

Dallas Lincoln

Marquize Banks

Larry Robinson

Dallas Pinkston

Julian Olivo

Kaleb Sloan

Gerardo Vicencio

Dallas Roosevelt

Valentine Martinez

Don Marc Romero

Felix Solis

Decatur

Beau Bedford

Dayne Chapman

Cole Davis

Eddie Fernandez

Jaxsyn Fletcher

Wilson Hicks

Chase Oberle

Bodi Rascon

Triston Read

Farmersville

Levi Dale

Braxton Hacker

Clay Hibbits

Marshall Varner

Ferris

Roman Abrego

Nate Aguinaga

Coleman Yarborough

FW Diamond Hill-Jarvis

Ivan Franco

James Hernandez

Cesar Rangel

FW Dunbar

Adam Conley

FW Western Hills

Eric Anfin

Juan Artiguez

Chase Kibler

Justin Santos

Spencer Sawin

Scott Schaeffer

Gainesville

Dylan Burnett

Dawson Cassidy

Draike Sparks

Glen Rose

River Costello

Garrett Gilbreath

Jett Gould

Jadon Harper

Coby Riley

Davis Shackelford

Ashton Smith

Michael Watson

Godley

Easton James

Braden Karnes

Chase Lummus

Nick Menchaca

Hillsboro

Spencer Garcia

Tyler Hudson

Blake Schroeder

Caeden Trenkle

Kennedale

JD Padgett

Blake Taylor

Jace Warren

Krum

Tanner Dieleman

Matthew Donelly

Brooks Garrett

Lane Golden

Levi Gray

Cole Lee

Lake Worth

Adrian Arredondo

Cameron Garlington

Nick Ortiz

Melissa

Trevor Brooks

Sam Crain

Grayson Hurst

Isaiah Segovia

Sean Turnage

Tyler Womack

Dillon Youngblood

Midlothian Heritage

Travis Belz

Casion Clower

Bryce Fuller

Harrison Hess

Brayton McDaniel

Cody Moore

Cade Sumbler

Mineral Wells

Ross Bullock

Braden Fryer

Ryan Goodwin

Brandon Hinojos

Brady Huseman

Jared Singleton

Nevada Community

Lane Anthony

Kyle Busker

Jett Graham

Clay Saenz

Bryan Terry

North Dallas

Adan Galvan

Marco Garccia

Carlos Lopez

Noel Lopez

Deion Medellin

Joseph Mendoza

Mauro Rincon

Xavien Shay

Quinlan Ford

Jayson Bruce

Sam Hughes

Jordan Hymes

Sanger

Hagen Coin

Caleb Freeman

Cade Hamilton

Brock Howard

Erik Ly

Springtown

Gage Crites

Andrew Guisinger

Christian Whitaker

Sunnyvale

Simon Belz

Matthew Herrera

Hayden Hood

Brendon Ferguson

Cole Flannery

Andrew Lyon

Logan Titsworth

Will Van Vessem

Venus

Cameron Buck

Hayden Grimes

Alex Jackson

Waxahachie Life

Alex Hoover

Nathan Hoover

Lorenzo Takahasi

Wilmer-Hutchins

Javier Escobedo

Giovanni Ramirez

Brandon Taylor