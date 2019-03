Top Class 5A baseball players in Dallas-Fort Worth to watch during the 2019 season

Baseball players are picked by Brian, not coaches (most of the coverage area is Tarrant county). But we’re open to suggestions from coaches, parents and players.





If a name is missed, please send them to bgosset@star-telegram.com

Aledo

Garrison Berkley

Jake Bishop

Nathan Fingar

Autry Johnson

Tripp Jones

Hunter McConathy

Zach Reinert

Arlington Seguin

Jason Gonzales

Maxx Mireles

Kadon Morton

Azle

Cody Akers

Cameron Baker

Easton Elrod

David Johnson

Birdville

Austin Hamilton

Clay Hayen

Colby Higley

Boswell

Anthony Gonzalez

Grady Robertson

Donovan Sedberry

Austin West

Braswell

Gage Goodman

Tanner Landino

Nick Perry

Logan Quan

Brewer

Colby Dear

Carson Ingram

Hunter Lewis

Benny Mayo

Burleson

Jacob Amador

Carson Hallack

Colton McCallum

Blake Myers

Burleson Centennial

Ethan Diaz

Zavier Fuller

Gabe Irwin

Jacob Meador

Hunter Prescher

Miguel Santos

Bryan Adams

AJ Espinoza

Alex Rodriguez

Chisholm Trail

Johan Gallardo

Cesar Martinez

Tyler Savage

Nathaniel Soria

Cleburne

Slayton Day

Cason Gregory

Marcos Guereca

Preston Hewitt

Major Jobe

Willie Rangel

Dryden Taylor

Colleyville Heritage

Nick Balsano

Jakob Berger

Chandler Freeman

Mason Greer

Jacob Guerrero

Bobby Witt

Corsicana

Micah Burke

Layne Fuentes

Blake Hoffman

Kolby Kincaid

Devan Lindsay

Ty Nolen

Creekview

Matthew Malloy

Kylan Scott

Crowley

Raylyn Govan

Dominic Guzman

Brandon Melton

Alex Munoz

Dallas Adamson

Adriel Davila

Rolando Medina

German Pena

Bryan Quintero

Saul Rojas

Dallas Jefferson

Alexis Fernandez

Irving Rodriguez

Erick Torres

Dallas Kimball

David Lyva

Thomas Orta

Angel Zamarippa

Dallas Samuell

Miguel Eguia

Pablito Hernandez

Dallas Spruce

Chris Edmundson

Josh Romero

Dallas Sunset

Miguel Chavez

Humberto Jimenez

Miguel Mendoza

Daniel Ramirez

Jacob Vaneges

Clemente Vasquez

Denison

Cayden Earnhart

Nate Maulsby

Garrett Maxwell

Zander Ramey

Christian Ruebeck

Denton

Brooks Bedinger

Jan Cabrera

Mason Davis

Parker Smith

Austin Wheeler

Denton Ryan

Dylan Bivins

Keagan Cunningham

Tyler Huneycutt

Martin Rodriguez

Ennis

Kade Bragg

Andrew Graham

Jarron Honza

Everman

Alejandro Gonzales

Nicholas Tate

Cameron Taylor

Samuel Vargas

Forney

Tyler Dickey

Landon Ervin

Nate Fitzgerald

Addison Haley

Tyler Jones

Austin Ream

Sean Stephens

Brenden Williams

Frisco

Cade Citelli

Jake Schuler

Ryan Middleton

Frisco Centennial

Joel Stone

Weston Symes

BJ Wilson

Shane Wilson

Frisco Heritage

Jared Baehr

Alex Johannes

Caleb Molo

Christian Teran

Evan Vanek

Frisco Independence

Alan Benhardt

Harrison Longoria

Ethan Thomas

Frisco Liberty

Hayden Archer

Mitchell Miller

Caleb Nault

Tim Wynia

Frisco Lone Star

Ryan Bogusz

Dylan De Leon

Austin Eaton

Ryan Ward

Graeme Williams

Frisco Reedy

Dalton Beck

Caden Dolan

Josh Foskey

Josh Hernandez

Jack Pruitt

Jordan Viars

Frisco Wakeland

Hayden Foster

JD Gregson

Tom Hart

Justin Karbowski

Cal Strandt

Trent Warstler

FW Arlington Heights

Jonathon Castillo

Marco Facundo

Nick Henninge

Wylan Kolts

Izzy Lopez

Caleb Martinez

Marshall Rose

Miguel Segovia

Jake Vantilburg

FW Carter-Riverside

Abiram Garcia

Jovanni Ojeda

Cesar Salas

FW Eastern Hills

Pedro Lopez

Luis Munoz

Steve Rivera

FW North Side

Ivan Gomez

Eric Segovia

Alex Torrez

Eric Tovar

FW Poly

Ivan Cerda

Shawn Hastings

Jorge Hernandez

FW South Hills

Adrian Alejo

Ruben Ayala

Isaiahs Lopez

Jobhany Ortiz

FW Southwest

Julian Aguilar

Jacob Dermott

Brendan McPhail

Lee McPhail

FW Wyatt

Steve Mejia

Iram Nieto-Porras

Felipe Rubio

Granbury

Clayton Jones

Trevor Jones

Easton Turnage

Andrew Walters

Grapevine

Robert Antonetti

Cyrus Campos

Alex Vergara

Greenville

Andrew Claude

Brayden Hudspeth

Landon Koger

Jack Phillips

Highland Park

James Henry

Benner Page

Parker Seale

Patrick Shearer

Joshua

Blake Alexander

Andrew Bell

Cam Brister

Brek Galbreath

Matt Haley

Parker Pool

Toney Smith

Justin Northwest

Josh Baker

Taiga Cibulka

Skyler Myrick

Chase Stearns

Tayten Tredaway

Kaufman

Clayton Barker

Cade Currington

Brayden Glidewell

John Maldonado

Blayze Rodriguez

Lake Dallas

Ryan Depperschmidt

Ryan Hull

Cade McCollum

Hunter McDaniel

Connor Perry

Kyle York

Little Elm

Jorge Aldrete

Dalton Capps

Logan Kohler

Lovejoy

Michael Difiore

Luke Finn

Ralph Rucker

Luke Stine

Jacob Terwilliger

Jordan Yoder

Mansfield Legacy

Payton Cathey

Nate Price

Nate Rombach

Nathan Rooney

Raef Wright

Mansfield Timberview

Joaquin Hernandez

Kyeler Smith

Jeremiah Thomasson

Bryce White

McKinney North

Cameron Constantine

Ezra Gore

Zach Garza

Tyler Perez

Isaiah Rhodes

Mesquite Poteet

Coleman Camp

Gilbert de los Santos

Makel Henderson

Malik Henderson

Jackson Huber

Midlothian

Anthony Ferrante

Caden Hawkins

Ryan McCaskill

Jackson Quinn

Josh Tankersley

Newman Smith

Jared Boulden

Jonathan Boyer

Jared Lee

Dustin Longman

North Forney

Zane Banfield

Garrett Gray

Hayden Shipley

Corbin Thompson

Princeton

Maila Brinkerhoff

Tristan Gee

Red Oak

Bryant Bailey

Trevor Gattin

Hernan Zamora

RL Turner

Jake Bonneau

Avery Burges

Lorenzo Martinez

Royse City

Blake Anderson

Josh Hendricks

Kade Hitt

Drake Warner

Saginaw

Luke Blakely

Cody Burkhalter

Luke Rogers

Noah Smith

Sherman

Ethan Bedgood

Blaise Bentsen

Tate Bethel

Nick Blakenship

DJ Hester

South Oak Cliff

Israel Arellano

Derrion Clark

Xavian Johnson

Jalen Jones

Sean Sims

Alexis Tovar

Sulphur Springs

Kaden Argenbright

Jaxon Chaney

Austin Dodd

Dawson Draper

Pacen Edwards

Kamren Harrison

Jase Thompson

Terrell

Colby Haas

Ivan Ibarra

The Colony

Cade Irwin

Shay Hartis

Ryan Scott

Nic Young

Wylie East

Luke Bumpus

Collin Curry

Zach Haaland

Kaiden Lubojacky

Jayden Saylor

Josh Wood