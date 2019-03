Top Class 6A baseball players in Dallas-Fort Worth to watch during the 2019 season

Baseball players are picked by Brian, not coaches (most of the coverage area is Tarrant county). But we’re open to suggestions from coaches, parents and players.





If a name is missed, please send them to bgosset@star-telegram.com

Allen

Judson Arrington

Grayson Coltharp

Joey Crisci

Sam Haigwood

Arlington

Harrison Hammond

AJ Mikeworth

Sam Shank

Nate White

Arlington Bowie

Ty DeArman

Michael Dews

Josh Llamas

Alan Mancillas

Montez President

Arlington Lamar

Bradley Missel

Arlington Martin

Collin Adams

Ethan Carroll

Kyle Franklin

Patrick Hail

Zach Hudspeth

Elijah Nunez

Berkner

Cole Hill

Nick McLemore

Grant Mootz

Byron Nelson

Matthew Bailey

Cade Hutson

Hunter Roquemore

Ethan Thomas

Quaid Tschetter

Beau Windebank

Hudson White

Carroll

Jorge Figueroa

Cutter Sippel

Yanluis Oritz

Cedar Hill

Kamden Benjamin

Kaden Berkhof

Anthony Castaneada

Thomas Dominquez

Michael Garibay

Anthony Gonzalez

Coppell

Josh Bartolacci

John Cashimere

Kalen Clark

Porter Hardcastle

De Heath

Blake Jackson

Dylan Nichols

Hudson Polk

Nick Vernars

Dallas Molina

Jose Ayala

Daniel Flores

Fabian Lopez

Daniel Zamparrppa

Dallas White

Gaston Galvan

Ricardo Rivera

Jack Savoy

Christos Velis

DeSoto

Marquece Bickham

Devon Brookins

Brian Gafney

Jordan McNeill

Carlos Torres

Duncanville

Adrian Castro

Nick Flores

Mark Ibarra

Ray Jaramillo

Eaton

Jack Angus

Colbie Fritchen

Conner Henslee

Cole Plowman

Brock Webber

Euless Trinity

Nico Baumbach

Jimmy Crooks

Nike Tratree

Flower Mound

Cam Brown

Austin Russell

Austin Wallace

Fossil Ridge

Zach McDonald

Mike Pelosi

Wyatt Rohmer

FW Paschal

Raul Aragon

Leo Monks

Aubrey Morris

Vincent Saldivar

Kit Sisson

FW Trimble Tech

Jorge Lara

David Lopez

Elijah Medina

Isaiah Ortiz

Armando Ramirez

Garland

Gideon Ethridge

Johnny Garrison

Aaron Raya

Grand Prairie

Juan Camacho

Javier Cruz

Eric Garcia

Carlos Hernandez

Sam Tollin

Mario Pena

Guyer

Jordan Beminio

Kellan Landstad

Dylan Parham

Luke Piper

Carson Ozmer

Haltom

Michael Black

Jordan Kingcaid

Daniel Tale

Hebron

Corey Clingan

Aiden Davis

Diego Johnson

Braeton Matthews

Camden Matthews

Irving

RJ Benitez

Jesuit

Cadon Carlson

Jack Lynch

Jalon Mack

Tyson Pointer

Garrett Reuben

Ben Shepherd

Jaden Woodson

JJ Pearce

Wyatt Erickson

Gavin Gold

Bo Rodgers

Keller

Mikey Brinton

Parks Bouck

Will Johnston

Will Lance

Hunter Marshall

Reid Rice

Keller Central

Dane Hohmann

Carson Peck

Julian Pokorny

Anthony Soria

Kyle Wilson

Lake Highlands

Tanner Cabaniss

Josh Taylor

Lakeview Centennial

Aaron Garza

Dylan Hill

Amir Mason

Josh Morton

LD Bell

Landry Choate

Eli Ford

Mason Ornelas

Mitchell Ornelas

Lewisville

Kevin Anderson

Jaxson English

Caleb Vuono

MacArthur

Trenton Duffer

Junior Torres

Mansfield

Kade Fletcher

Ommar Jackson

Cameron Loy

Adam Strawn

Kyle Williams

Mansfield Lake Ridge

Luke Potter

MJ Sterling

Donovan Thompson

Mansfield Summit

Omar Camacho

Trevor Packan

David Valoy

Marcus

Jacob Bushnell

Brett Hedges

Ty Johnson

Blake Mayfield

McKinney

Ryan Hallstrom

Jesse Jones

Peyton Roof

McKinney Boyd

Jack Brinkley

Chad Brown

Tyler Collins

Jack Hagan

Chase Peterson

Mesquite

Xavier Cardenas

Josef Martinez

Craig Mattil

Mesquite Horn

Shea Ellis

Jason Kondikoff

Naaman Forest

Armando Gallardo

Cameron Harding

Ben Vanmaanen

Nate Vanmaanen

Nimitz

Greg Maskarinec

North Crowley

Jose Alvarez

Mateo Hernandez

Kameron Walton

North Garland

Nate Ellis

North Mesquite

Oscar Cobos

Garrett Hardage

Brandon Thomas

Plano

Anderson Acinger

Matt Bryant

Braley Hollins

Beau Leonards

Plano East

Chase Cotton

Jake Jennings

Jonathan McNair

Hayden Smith

Dylan Spriggs

Plano West

Luke Douthitt

Ryan Frnke

Jack Hattrup

Nelson Vera

Prosper

Jax Alley

Jacob Cosner

Cody Gallegos

Conner Jackson

Luke Johnson

Tate Starks

Braden Webb

Richardson

Damon Blalock

Jagger Schattle

Nick Worst

Richland

Cameron Coffee

Coby Gray

Jackson Lentz

Matt Makarwich

Tucker Paris

Grant Zwald

Rockwall

Zach Henry

Beau Wimpee

Rockwall Heath

Landon Anderson

Dakota Britt

Casey Curtin

Clay Finnegan

Karson Krowka

Miller Ladusau

Rowlett

Brayden Ferrie

Ethan Green

Cole Maxey

Nic Waite

Sachse

Chase Alford

Mark Anzaldua

Cameron Cromer

Chase Cromer

Tye Fairley

David Gonzalez

Robert Hines

Joseph Tovar

South Garland

Kyler Kinsey

Luis Marin

South Grand Prairie

Benny Emmons

Tony Garza

Cole Kracmer

Jeremy Meier

Tyler McShane

Garrett Williams

Timber Creek

Lance Barnett

Riley Sands

Noah Worley

Waxahachie

Jordan Fay

Peyton Graham

Sage Hampton

Campbell Sullivan

Aaron Tesei

Weatherford

Lukas Loran

Chris Molina

Pierce Morris

Wylie

Ethan Jeske

Nick Spencer