Fort Worth area high school girls basketball playoff pairings

(W=Winner or First Seed; R=Runner Up or Second Seed; T=Third Place/Seed; F=Fourth Place/Seed)

UIL STATE PLAYOFFS

Class 6A

3-6A FOURTH-PLACE PLAYOFF

Abilene 50, Euless Trinity 47

8-6A FOURTH-PLACE PLAYOFF

Richardson Pearce 39, Dallas Lake Highlands 31

13-6A THIRD-PLACE PLAYOFF

Austin Westwood 55, Round Rock 38

REGION I

Bi-District

W4_Arlington Bowie (22-9) vs. F3_ Abilene (17-18), 6 p.m. Monday, Glen Rose HS

R1_EP Franklin (25-5) vs. T2_Midland Lee (19-15), 7 p.m. Tuesday, Franklin HS

W3_Hurst Bell (30-3) vs. F4_FW Trimble Tech (20-14), 6 p.m. Monday, Grand Prairie HS

R2_Amarillo Tascosa (26-7) vs. T1_ EP Pebble Hills (18-14), 8:30 p.m. Tuesday, Andrews HS

W8_Duncanville (31-5) vs. F7_South Grand Prairie (21-12), 6:30 p.m. Tuesday, Mansfield Timberview HS

R5_Keller (22-10) vs. T6_ Hebron (28-5), 6 p.m. Monday, Keller Central HS

W7_Cedar Hill (33-4) vs. F8_Richardson Pearce (12-19), 7 p.m. Tuesday, Mesquite Horn HS

R6_Lewisville (26-7) vs. T5_FW Timber Creek (24-11), 7:30 p.m. Monday, Keller Central HS

W2_Wolfforth Frenship (29-4) vs. F1_EP Montwood (12-21), 6 p.m. Tuesday, Denver City HS

R3_ NRH Richland (15-15) vs. T4_North Crowley (23-11), 6 p.m. Tuesday, Saginaw HS

W1_EP Americas (24-9) vs. F2_Odessa (16-17), 6 p.m. Tuesday, Sul Ross State University, Alpine

R4_Arlington Martin (22-12) vs. T3_San Angelo Central (27-8), 6 p.m. Monday, Clyde HS

W6_Irving MacArthur (28-8) vs. F5_Southlake Carroll (17-13), 6:30 p.m. Tuesday, NRH Richland HS

R7_DeSoto (26-6) vs. T8_ Richardson (23-11), 7 p.m. Tuesday, Lewisville HS

W5_Denton Guyer (23-11) vs. F6_Flower Mound Marcus (17-17), 6:30 p.m. Monday, Denton HS

R8_Dallas Skyline (23-8) vs. T7_Mansfield Summit (22-11), 7:30 p.m. Monday, Davis FH, Dallas

REGION II





Bi-District

W12_Waco Midway (22-12) vs. F11_Longview (22-9), 6:30 p.m. Tuesday, Athens HS

R9_Prosper (24-10) vs. T10_ Rowlett (20-15), 6:30 p.m. Tuesday, Princeton HS

W11_Rockwall (24-8) vs. F12_Killeen (), 6 p.m. Tuesday, Corsicana HS

R10_Garland Lakeview Centennial (*) vs. T9_Plano (26-5), 7 p.m. Monday, Richardson Berkner HS

W16_Spring () vs. F15_The Woodlands College Park (), 6 p.m. Monday, Klein Cain HS

R13_Cedar Park Vista Ridge (23-11) vs. T14_Cypress Spring (), 6 p.m. Tuesday, College Station A&M Consolidated HS

W15_Spring Klein Collins () vs. F16_Houston Aldine (), 7 p.m. Monday, Aldine HS

R14_Houston Langham Creek () vs. T13_Round Rock Cedar Ridge (23-13) or Austin Westwood (27-8), TBD

W10_Sachse (30-4) vs. F9_Plano East (22-9), 7 p.m. Tuesday, Richardson HS

R11_ Mesquite Horn () vs. T12_ Copperas Cove (), 6:30 p.m. Monday, McLennan Community College, Waco

W9_Allen (28-6) vs. F10_Wylie (), 7 p.m. Monday, Lucas Lovejoy HS

R12_Harker Heights () vs. T11_Tyler Lee (), 6 p.m. Tuesday, Navarro College, Corsicana

W14_Houston Cypress Ranch (29-7) vs. F13_ Round Rock Cedar Ridge (23-13) or Austin Westwood (27-8), TBD

R15_Conroe Oak Ridge () vs. T16_Houston Dekaney (), 6 p.m. Monday, site TBD

W13_Pflugerville Hendrickson (36-1) vs. F14_Katy Cypress Lakes (), 7 p.m. Monday, College Station HS

R16_Houston Davis () vs. T15_Conroe (), 7 p.m. Monday, Tomball HS

Class 5A

12-5A SECOND-PLACE PLAYOFF

Dallas Samuell () vs. Seagoville (), noon Saturday, Forester FH, Dallas

13-5A FOURTH-PLACE PLAYOFF

Kaufman 29, West Mesquite 27

Kaufman () vs. Forney (), 4 p.m. Saturday, Crandall HS

REGION I

Bi-District

W4_Aledo (24-9) vs. F3_Amarillo Randall (15-15), 6 p.m. Monday, Vernon HS

R1_EP Burges (23-7) vs. T2_EP Bel Air (18-11), 7 p.m. Tuesday, Burges HS

W3_Amarillo (30-4) vs. F4_Wichita Falls (9-19), 6 p.m. Monday, Childress HS

R2_EP Eastlake (21-12) vs. T1_EP Jefferson (20-11), 8 p.m. Tuesday, Eastlake HS

W8_The Colony (24-9) vs. F7_Colleyville Heritage (21-14), 7 p.m. Monday, Coppell HS

R5_Crowley (24-10) vs. T6_FW Wyatt (21-11), 7:30 p.m. Monday, Wilkerson-Greines AC, Fort Worth

W7_NRH Birdville (25-7) vs. F8_Little Elm Braswell (18-11), 8 p.m. Monday, Trophy Club Nelson HS

R6_FW Southwest (21-13) vs. T5_ Mansfield Legacy (25-8), 7 p.m. Monday, Arlington Martin HS

W2_EP Eastwood (22-5) vs. F1_EP Chapin (18-13), 8:30 p.m. Tuesday, Eastwood HS

R3_Lubbock Cooper (26-5) vs. T4_Abilene Cooper (10-19), 6 p.m. Monday, Western Texas College, Snyder

W1_EP Andress (29-4) vs. F2_EP El Dorado (18-13), 7 p.m. Monday, Andress HS

R4_Abilene Wylie (21-10) vs. T3_Plainview (16-12), 6 p.m. Tuesday, Western Texas College, Snyder

W6_FW Arlington Heights (24-5) vs. F5_Burleson Centennial (20-15), 6:30 p.m. Monday, North Crowley HS

R7_FW Boswell (29-6) vs. T8_Lake Dallas (21-12), 6:30 p.m. Monday, Trophy Club Nelson HS

W5_Mansfield Timberview (34-1) vs. F6_FW Eastern Hils (10-17), 6 p.m. Monday, Wilkerson-Greines AC, Fort Worth

R8_Denton (23-8) vs. T7_Grapevine (22-9), 6:30 p.m. Monday, Flower Mound Marcus HS

REGION II

Bi-District

W12_Dallas South Oak Cliff (22-9) vs. F11_Carrollton Smith (), 7:30 p.m. Tuesday, Carrollton Turner HS

R9_Frisco Liberty (26-10) vs. T10_McKinney North (), 7 p.m. Monday, McKinney HS

W11_Highland Park (19-10) vs. F12_Dallas Adamson (11-14), 6 p.m. Monday, Davis FH, Dallas

R10_Denison (21-11) vs. T9_Frisco Centennial (24-8), 7 p.m. Monday, Anna HS

W16_Lufkin () vs. F15_Mount Pleasant (), 6 p.m. Monday, site TBD

R13_North Forney (23-11) vs. T14_Waco University (), 6 p.m. Monday, Navarro College, Corsicana

W15_Texarkana Texas () vs. F16_Tyler (), 6 p.m. Monday, Longview HS

R14_Cleburne () vs. T13_Lancaster (20-8), 6:30 p.m. Monday, Mansfield HS

W10_Wylie East (22-10) vs. F9_Frisco Memorial (18-17), 7 p.m. Monday, Plano East HS

R11_Dallas Wilson () vs. T12_Dallas Samuell () or Seagoville (), 6 p.m. Monday, Forester FH, Dallas

W9_Frisco Lone Star (24-8) vs. F10_Lucas Lovejoy (18-17), 7 p.m. Tuesday, McKinney HS

R12_Dallas Samuell () or Seagoville () vs. T11_Carrollton Turner (), 5:30 p.m. Tuesday, Turner HS

W14_Red Oak (27-8) vs. F13_, TBD

R15_Royse City () vs. T16_Hallsville (), 6 p.m. Monday, Wills Point HS

W13_Mesquite Poteet (23-7) vs. F14_Midlothian (23-12), 6:30 p.m. Tuesday, Waxahachie HS

R16_Jacksonville (28-6) vs. T15_Sulphur Springs (24-7), time TBD Monday, Winona HS

Class 4A

5-4A SECOND-PLACE PLAYOFF

Snyder 52, Sweetwater 37

7-4A THIRD-PLACE PLAYOFF

Brownwood 55, Godley 35

REGION I

Bi-District

W4_Pampa (20-11) vs. F3_Lubbock Estacado (11-17), 6:30 p.m. Monday, Amarillo Randall HS

R1_EP Mountain View (15-14) vs. T2_Fort Stockton (), TBD

W3_Canyon (23-6) vs. F4_Dalhart (8-15), 6:30 p.m. Monday, Amarillo HS

R2_Andrews (9-22) vs. T1_Fabens (7-23), TBD

W8_Argyle (25-7) vs. F7_Godley (14-22), 6:30 p.m. Monday, Azle HS

R5_Snyder (19-12) vs. T6_Burkburnett (13-12), 6 p.m. Monday, Breckenridge HS

W7_Stephenville (23-7) vs. F8_Krum (12-12), 7:30 p.m. Monday, Weatherford HS

R6_Graham (19-12) vs. T5_Sweetwater (10-15), 7:30 p.m. Monday, Breckenridge HS

W2_Seminole () vs. F1_Clint (3-24), TBD

R3_Levelland (29-3) vs. T4_Dumas (8-12), 6 p.m. Monday, Dimmitt HS

W1_San Elizario (24-7) vs. F2_Pecos (), TBD

R4_Perryton (17-11) vs. T3_Hereford (13-16), 6 p.m. Monday, Stinnett West Texas HS

W6_WF Hirschi (20-10) vs. F5_Big Spring (16-14), 6:30 p.m. Monday, Abilene Cooper HS

R7_Glen Rose (29-6) vs. T8_Decatur (25-8), 6 p.m. Monday, Weatherford HS

W5_Midland Greenwood (14-15) vs. F6_Iowa Park (15-15), 6:30 p.m. Tuesday, Anson HS

R8_Bridgeport (23-10) vs. T7_Brownwood (18-15), 6:30 p.m. Tuesday, Granbury HS

REGION II





Bi-District

W12_Dallas Lincoln (26-4) vs. F11_Celina (), 7 p.m. Monday, Plano West HS

R9_FW Dunbar (16-15) vs. T10_Arlington Uplift Summit (), 6 p.m. Monday, Billingsley FH, Fort Worth

W11_Aubrey (20-11) vs. F12_Dallas Roosevelt (13-15), 6:30 p.m. Monday, Flower Mound HS

R10_Dallas Faith () vs. T9_ Benbrook (16-13), 7:30 p.m. Monday, Billingsley FH, Fort Worth

W16_Bullard () vs. F15_

R13_Quinlan Ford () vs. T14_Brownsboro (), 7:30 p.m. Monday, Kaufman HS

W15_ vs. F16_Tyler Chapel Hill (), TBD

R14_Van () vs. T13_Crandall (), 8 p.m. Monday, Forney HS

W10_Irving Ranchview () vs. F9_Lake Worth (14-17), 6:30 p.m. Monday, River Oaks Castleberry HS

R11_Melissa () vs. T12_Dallas Carter (), 7 p.m. Monday, Mesquite Poteet HS

W9_Kennedale (20-13) vs. F10_Irving North Hills (), 6 p.m. Monday, Kennedale HS

R12_Dallas Pinkston (23-8) vs. T11_Sanger (12-21), 7 p.m. Tuesday, Carrollton Creekview HS

W14_Canton () vs. F13_Caddo Mills (), 6 p.m. Monday, Forney HS

R15_ vs. T16_Kilgore (), TBD

W13_Sunnyvale (22-9) vs. F14_Athens (), 7 p.m. Monday, Ennis HS

R16_Gilmer () vs. T15_

REGION III





Bi-District

W20_Huntington () vs. F19_Palestine (), 6 p.m. Monday, Wells HS

R17_ vs. T18_Waco Connally (), TBD

W19_Fairfield () vs. F20_Carthage (), 6 p.m. Monday, Rusk HS

R18_Robinson () vs. T17_

W24_ vs. F23_

R21_Cleveland Tarkington () vs. T22_Little Cypress-Mauriceville (), 8 p.m. Monday, site TBD

W23_ vs. F24_

R22_Silsbee () vs. T21_Huffman Hargrave (), TBD

W18_Lorena () vs. F17_Ferris (), 7 p.m. Monday, West HS

R19_Rusk () vs. T20_Center (), 6:30 p.m. Tuesday, Nacogdoches HS

W17_Midlothian Heritage (30-5) vs. F18_China Spring (18-13), 8 p.m. Tuesday, Corsicana HS

R20_Jasper () vs. T19_Mexia (), 7 p.m. Monday, site TBD

W22_Sour Lake Hardin-Jefferson () vs. F21_Splendora (), TBD

R23_ vs. T24_

W21_Livingston () vs. F22_Bridge City (), TBD

R24_ vs. T23_

Class 3A

4-3A FOURTH-PLACE PLAYOFF

Brady 56, Big Lake Reagan County 41

5-3A SECOND-PLACE PLAYOFF

Merkel 39, Colorado City 36

6-3A THIRD-PLACE PLAYOFF

Coleman 38, Hamilton 30

7-3A FIRST-PLACE PLAYOFF

Brock 43, Jacksboro 34

10-3A FOURTH-PLACE PLAYOFF

Leonard 81, Blue Ridge 76

15-3A FIRST-PLACE PLAYOFF

Tatum 53, Daingerfield 44

20-3A FOURTH-PLACE PLAYOFF

Crockett 60, Palestine Westwood 53

REGION I

Bi-District

W4_Wall (26-1) vs. F3_Crane or Alpine, TBD

R1_Canadian (30-5) vs. T2_Denver City (23-6), TBD

W3_ vs. F4_Brady (), TBD

R2_ vs. T1_Spearman (19-13), TBD

W8_Nocona (29-3) or Bowie (21-1) vs. F7_Breckenridge (), TBD

R5_Merkel (17-11) vs. T6_Coleman (), TBD

W7_Brock (30-8) vs. F8_Holliday (18-14), TBD

R6_ vs. T5_Colorado City (18-7), TBD

W2_ Sonora (25-7) vs. F1_Muleshoe (14-12), TBD

R3_ vs. T4_Sonora (25-7), TBD

W1_Bushland (25-6) vs. F2_Abernathy, TBD

R4_Ballinger (20-13) vs. T3_Kermit, 6 p.m. Monday, Garden City HS

W6_Cisco () vs. F5_Stanton (21-9), 6:30 p.m. Tuesday, Merkel HS

R7_Jacksboro (21-13) vs. T8_Bowie (21-12) or Childress (21-9), TBD

W5_Tuscola Jim Ned (28-5) vs. F6_Hamilton (), 7 p.m. Monday, Brownwood Coliseum

R8_ Nocona (29-3), Bowie (21-12) or Childress (21-9) vs. T7_Peaster (18-9), TBD