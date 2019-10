Julio Reyes Copello y el poder de la música que transforma

El reconocido y galardonado productor musical Julio Reyes Copello junto al cantante Ricky Martin. Cortesía/Art House Records

Julio Reyes Copello, productor y compositor colombiano nominado en seis categorías de los premios Grammy Latino 2019, cree en el poder de la música.

“Creo muchísimo en la música, en su poder de transformación. Sé del alcance que tiene y por eso lo hago con mucha entrega, con mucha responsabilidad y mucha pasión. Y una de las partes más fascinantes de mi oficio, es esa, haber desarrollado la capacidad de traducir las necesidades y la intuición del artista”, dijo el productor.

En entrevista desde Bogotá, Colombia, Reyes Copello - quien ha ganado dos premios Grammy y cuatro Grammy Latino y a la fecha acumula unas 30 nominaciones a este galardón considerado uno de los más prestigiosos de la música – habló sobre las cualidades que debe fomentar un productor para poder sobresalir en este arte.

“Creo que un productor además de ser un gran músico, tiene que ser un gran, gran psicólogo, porque estás trabajando con gente hipersensible, y eso es exactamente lo que les da esa capacidad de comunicación tan grande que tienen. A mí esa parte se me hace fascinante: cómo poder sacar la mejor versión de cada uno ellos, traducirlos y proteger su intuición y protegerlos, a veces, hasta de ellos mismos, eso es lo fascinante del mundo de la música”, señaló Copello.

Esta es la cuarta ocasión en la que el colombiano es postulado para competir por el premio a Productor del Año en los Grammy Latino. Las veces anteriores - 2010, 2013 y 2018- fueron sus trabajos con artistas como Alejandro Sanz, Marc Anthony, Ricky Martin y Jennifer López, entre otros.

“Cada uno de los artistas musicales con los que me ha tocado trabajar son un universo distinto, y cada una de estas personalidades trae su paquete de retos y son muy distintos, además, en cada unos de sus aspectos. Afortunadamente he podido capotear y sobrellevar, con mucho éxito, a todas las personalidades con las que he trabajado”, expresó.

“Soy un traductor y estoy ahí con mi cámara, que es un micrófono, y estoy listo para capturar la magia. Tengo mucho respeto por el rol que tienen los artistas musicales, porque ellos son los que tienen que estar parados frente al escenario y reciben todo el voltaje de energía y ellos son canales que reciben esa energía y llega una cantidad de energía que transforma la vida de las personas”, platicó Reyes Copello.

Un sentido de responsabilidad

El productor está nominado por los siguientes trabajos: “Mi persona favorita”, Alejandro Sanz y Camila Cabello como Grabación del Año; “No tengo nada”, Alejandro Sanz, como Grabación del Año; “Parecen viernes” de Marc Anthony como Grabación del Año; “Visceral” de Paula Arenas como Álbum del Año; “El disco” de Alejandro Sanz como Álbum del Año y como Julio Reyes Copello por Productor del Año.

“Ciertos artistas son tan frágiles y vulnerables y al mismo tiempo son extremos, porque también tienen grandes fortalezas y son tan fuertes, es un mundo fascinante. La industria del entretenimiento tiene la posibilidad de construir o de destruir. Esta Industria tiene esa gran capacidad. Por eso lo que hacemos es muy, muy importante”, definió el también compositor.

“En la música queda plasmado el espíritu del artista, del compositor, de las personas que están detrás de la grabación y responsables de capturar la manera de cómo ellos ven el universo”, dice Julio Reyes Copello. Cortesía/Art House Records

“Por eso tengo ese sentido de responsabilidad, creo que todos los que estamos en esta Industria tenemos que legitimar la visión de la vida y ser una mejor versión del ser humano y apelar por hacer lo mejor, que saque lo mejor de los seres humanos. Además los artistas, en general, son amplificadores, así que todo el ADN que le impregnes a la música, ellos, los artistas, lo van a retransmitir, por eso nunca tomo a la ligera este trabajo”, dijo Copello.

El premio Grammy Latino 2019 será transmitido en vivo por la cadena Univision, el próximo jueves 14 de noviembre en punto de las 7 p.m. La 20ma. entrega del galardón anual será conducido por Ricky Martin, Roselyn Sánchez y Paz Vega, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

“Antes de ser amigo y productor de Alejandro Sanz, fui su fan. De hecho, sus primeras canciones me llegaron en un momento de mi vida muy difícil y me hicieron mucho bien. Cuando yo lo conocí, sentí que ya lo conocía, lo conocí a través de sus canciones, por ese mismo efecto sobrenatural que digo que tiene la música. En la música queda plasmado el espíritu del artista, del compositor, de las personas que están detrás de la grabación y responsables de capturar la manera de cómo ellos ven el universo”, confesó Copello.