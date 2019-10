La despedida de Fobia

De Izq., los integrantes de Fobia son Javier El Cha! Ramírez, Jay de la Cueva, Leonardo de Lozanne, Francisco Paco Huidobro e Iñaki Vázquez. Sony Music México

La banda mexicana de rock pop Fobia dice adiós después de 32 años de trayectoria.

La agrupación, que tiene en su haber anécdotas de separación, de altas y bajas y reencuentros, se despide de Dallas con la presentación de su gira “Pastel” el 1 de noviembre.

En la actualidad el quinteto está conformado por cuatro de sus integrantes originales y un quinto que entraría después de sacar al mercado su nuevo disco de estudio.

Los miembros de Fobia son Francisco Paco Huidobro, guitarra y compositor principal; Leonardo de Lozanne, vocalista y compositor; Iñaki Vázquez, teclados y guitarras; Jay de la Cueva, batería y percusiones; y Javier ¡Cha! Ramírez, bajista.

Explore where you live. Subscribe for 12 FREE weeks of unlimited digital access. SAVE NOW

“Fue un festejo que salió sin querer, creo que todo lo que hemos hecho ha sido sin querer. Cuando empezamos a tocar nunca nos imaginamos que fuéramos a grabar un disco, que fuéramos a sonar en radio, salir en la televisión, que pudiéramos salir a tocar fuera de la Ciudad de México, imagínate, nuestro único sueño era tocar en lugares chiquititos como Rockotitlán, para lucirnos con nuestras novias y mira todo lo que ha pasado”, dijo el ¡Cha! Ramírez.

“Y a raíz del box set que sacamos de discos de vinyl, con toda la historia del grupo, hubo muy buena respuesta de parte de la gente y una cosa llevó a la otra. Organizamos estos conciertos en el Palacio de los Deportes, que resultaron siendo dos, luego una gira por todo México y ahora nos vamos para Estados Unidos a saludarlos a ustedes por allá, en Dallas estaremos el 1 de noviembre, allí nos vemos”, añadió.

El bajista del grupo explicó que los tiene muy contentos el hecho de que los fans sean tan fieles con la banda.

“El agradecimiento es enorme y es el sentimiento que compartimos todos en la banda, primero con la vida por habernos juntado, que nos hayamos entendido como compañeros de grupo, porque antes de todo esto, ya éramos amigos de la secundaria, de la cuadra. Entonces nosotros nunca tuvimos planes de ser una banda de México porque no había, no puedes desear lo que no conoces”.

“Y nos dedicamos a hacer la música como nosotros pensábamos que tenía que ser, como nos gustaba, con canciones tan raras como, ‘El Microbito’, ‘La Iguana’ o ‘Corazón en caracol’, etc. y resultó que hubo mucha gente que conectó con la forma de hacer música, de mezclar sonidos y eso nos tiene por acá ahora 30 años después”, expresó el artista.

El ¡Cha! Ramírez indicó que los integrantes del grupo saben que hay gente de décadas atrás, pero les emociona que haya también muchos jóvenes que escucharon a Fobia en otras épocas y han logrado conectar con ellos.

El concierto en Dallas, que forma parte de la Gira de despedida de los escenarios de Fobia, y que lleva por nombre “Pastel”, será el próximo viernes 1 de noviembre en The Bomb Factory en Dallas.

“Ya es el cierre de la gira y termina la historia de Fobia. Esta será la última gira de la banda. Y bueno Fobia es un grupo que se juntó, se ha separado dos veces, nos hemos vuelto a juntar, tenemos esta historia, y luego de sacar los box sets de discos de vinyl, las cosas se fueron dando. Y ahora quisimos concentrarnos en hacer una gira, tocando la música exactamente como vienen en los discos, en sus versiones originales, es una gira que tenía una cantidad de fechas limitada y pues ya estamos llegando al final. Era una gira de festejo de 30 años y ya van 32, entonces por eso cerramos la gira en Estados Unidos”, dijo el ¡Cha!

Fobia ha logrado en 32 años, seis discos de estudio, tres discos en vivo, un disco de recopilación de éxitos y todos sus discos de estudio recopilados en discos de vinyl.

“Siempre hemos tenido proyectos por separado, al mismo tiempo de Fobia, todos tenemos diferentes proyectos, nos estamos reinventando constantemente. Lo padre de Fobia es que todo es diferente, cada disco tiene sonidos diferentes, del primer disco a ‘Leche’ hay mucha diferencia, y es muy diferente a ‘Amor Chiquito’ y es diferente al ‘Rosa Venus’ y pues es el reflejo del trabajo de los individuos que formamos la banda. Hemos tenido muchas ganas y muchas ideas, pero no podríamos hacer todas nuestras ideas dentro de Fobia porque hubiera sido una cosa más incoherente de lo que ya era”, concluyó el ¡Cha!

Para más información visite fobia30.com.