El amor urbano de Amandititita

La cantante Amandititita estuvo haciendo periodismo antes de regresar con un nuevo disco. Cortesía Onerpm

Está de regreso Amandititita, la reina de la ‘anarcumbia’, un estilo de cumbia, rock, pop y crónica que lanzó al mundo musical en 2008, con esos primeros sencillos “Metrosexual” y “La muy, muy”, de su primer disco.

Amalia Lalena Escalante Pimentel es su nombre completo, tiene nuevo disco, y ya está disponibles en las redes sociales y plataformas digitales.

Entre los sencillos se encuentran “De Ecatepec a Atizapán”, “Te esperé”, “Te odio y te quiero”, con Rubén Albarrán (Café Tacvba) y “Reparando el corazón”, con Toy Selectah.

“Estuve haciendo periodismo entre disco y disco, colaborando con revistas y medios digitales, por eso no siento que no he estado fuera del mundo musical, esta vena letrística siempre la tuve”, explicó la cantante desde Los Ángeles.

Explore where you live. Subscribe for 12 FREE weeks of unlimited digital access. SAVE NOW

“Ahora estoy segura de que me siento más firme y muy agradecida de seguir teniendo el apoyo de las plataformas y redes sociales. El libro que saqué se llama ‘13 latas de atún’ (Random House), un libro de ensayos, cuentos y crónicas, no son canciones, más bien son personajes urbanos y situaciones absurdas de la Ciudad de México. Me la paso entre Los Ángeles (California) y la Ciudad de México, pero sigo muy pendiente de México, me la paso informada y mi cabeza está muy comprometida con lo que sucede en México”, dijo Amandititita.

Desde su primer disco hasta este cuarto material musical, Amandititita se ha ganado a pulso su lugar y el apoyo de sus fanáticos, por su forma tan sincera de expresarse y su inconfundible estilo musical.

“Las primeras canciones que salieron en el primer disco siento que fueron muy viscerales, sigo teniendo las ganas de escribir sobre estas historias. Esas canciones las escribí cuando tenía veintitantos (años), esas canciones corresponden a los que yo pensaba y sentía en esos años.

La cantante Amandititita regresa con nuevo material musical. Cortesía Onerpm

“La gente cambia, ahora me importan otras cosas. Cada disco es diferente, pero si escuchas los cuatros discos, lo que es una constante en mí es la crónica, las ganas de contar historias, ya no estoy molesta o enojada con algo o alguien. La verdad ahora siento que escribo mejor, como ‘De Ecatepec a Atizapán’, en donde escribo una canción que en realidad es una crónica actual y ahora le tomo más seriedad a la rima y a escribir mejor, va uno madurando”, indicó Amandititita.

Es hija del fallecido cantautor tampiqueño Rodrigo Rockdrigo González, quien perdiera la vida en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Estudió Literatura en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y además de cantautora, es DJ, escritora y periodista.

“La producción la hizo Toy Selectah (ex Control Machete) y Ulises Lozano, (Kinky), esta combinación de sonidos y ritmos me gustó mucho. Toy le metió sonidos muy divertidos, como sonidos tribaleros.

“Con Ulises llevo tres discos, el primer disco lo produjo Sacha Triujeque, también de Monterrey, tengo esa relación con los regios (risas), tienen un sonido con la cumbia muy diferente, y pues yo soy de Tampico, soy norteña también, así que por eso el Norte me llama, qué chistoso, y pues me he entido bien con los regios, todos mis discos han estado producidos por regios, no me había dado cuenta”, compartió Amandititita.

La música de Amandititita tiene la crónica urbana de la Ciudad de México como marca registrada, su ironía, sarcasmo y humor negro, son parte de la propuesta artística.

“Si pudiera decir qué canción me gusta más de este nuevo disco, sería, ‘De Ecatepec a Atizapán’, es una canción que me gusta mucho porque me costó mucho hacer. Habla de la ruta de Ecatepec a Atizapán, supuestamente es una canción de amor, pero en realidad es un pequeño homenaje a todas las personas que se trasladan diariamente de un extremo a otro de la ciudad en un transporte público, para cumplir un sueño: su educación, su trabajo, para encontranse con la persona que aman. Es una canción que me gusta mucho, siento que es de los mejor logrado que he hecho”, dijo Amandititita.