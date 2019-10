Emociona a Trevi traer su gira al Metroplex

“Lo que no me canso de decir es que la violencia se combate con amor”, expresa Gloria Trevi. Universal Music Latin Entertainment

El espectáculo y gira mundial, “Diosa de la noche’, de Gloria Trevi, tiene a todos los fans de la nueva y actualizada música pop saltando de felicidad.

Esta gira tiene una enorme producción, sobre todo en cuanto a efectos viusuales, bailarines, músicos y vestuarios.

El próximo concierto de Trevi en el Metroplex será el próximo sábado 2 de noviembre en el Pabellón Toyota Music Factory de Irving, Texas.

“Estoy muy emocionada porque llevo un espectáculo muy grande, lleven a sus amigos gringos, porque el show está para dajarlos con el ojo cuadrado, para que vean lo que los latinos valemos de verdad”, explicó vía telefónica desde la CDMX María de los Ángeles Treviño, mejor conocida como Gloria Trevi,

Explore where you live. Subscribe for 12 FREE weeks of unlimited digital access. SAVE NOW

“El otro día me estaban contando que hasta los guardias de seguridad se ponen a bailar y (celebran la) fiesta toda la noche. Ya hice como 40 conciertos en México, tres arenas de la Ciudad de México, que estuvieron impresionantes, luego ahora ya comenzamos en Estados Unidos, y la respuesta ha sido maravillosa, comencé en Nueva York y voy bajando. Con mi gente preciosa de Texas voy a finales de octubre y principios de noviembre, en Dallas estoy el 2 de noviembre así que los espero a todos ¿ok?”, dijoTrevi.

Se encuentra recorriendo los Estados Unidos con su gira “Diosa de la Noche”, junto a la joven cantante colombiana Karol G. Recientemente, Gloria Trevi lanzó una serie de temas con varios artistas, incluyendo Karol G y Charly Black.

“Karol G. me está acompañando en toda la gira por Estados Unidos, ella sale primero, hace su show y luego empieza el concierto de ‘Diosa de la Noche’. Este concierto es una historia cantada durante el concierto, y le voy contando al público todo lo que va pasando en una noche muy intensa.

“En esa misma noche me salgo de mi casa, me voy con mis amigos, nos divertimos, pero luego conozco a alguien, me enamoro, me termino entregando en la primera cita, algo que muchos les ha pasado, es una noche intensa y no una vez, sino varias vaces, luego en la misma noche me abandona, entonces es cuando llega Karol G y canta conmigo y todo tiene ese ambiente súper increíble hasta el final, que no lo digo porque quiero que vengan al concierto”, señaló Trevi.

Gloria Trevi se encuentra de gira por Estados Unidos con su espectáculo “Diosa de la noche”. Universal Music Latin Entertainment

Durante dos horas, los espectadores serán transportados en un concierto que retoma algunos de los éxitos más emblemáticos de los 30 años de carrera musical de Gloria Trevi, así como los nuevos temas de sus más recientes producciones. El show contempla seis cambios de vestuario, coreografías constantes de bailarines, efectos visuales, pero sobre todo la cantautora regiomantana destaca, por su carisma y energía sobre el escenario.

“Sabes qué es lo bonito de mi show, que yo hago que la gente se sienta en la mejor disco del mundo, en Ibiza o Las Vegas, ese es el concepto. La gente siempre está bailando porque tengo un sonido constante, y la gente se mantiene bailando y cantando durante todo el concierto … Y la participación de Karol G es como una sobrina, como una hija o una amiga chavita que me acompaña. Y también lo que quiero es romper barreras porque luego hay gente que dice que no quiere música reggaetón o no quiere música pop. Hay que abrirse a toda la música, yo les digo, ven, te va a gustar la combinación de dos géneros, a escuchar a sentirlo. Es romper con tantos esquemas”, dijo la cantante.

Gloria nos explica su idea en cuanto a cómo ve ella la música moderna y cómo le está haciendo para en lugar de marcar barreras generacionales, ser incluyente en tiempos de odios raciales enconados.

“El concepto de ‘(Diosa) de la Noche’ es que todos tenemos dentro de nosotros un pedacito de Dios. Y por eso debemos de querernos y querer a los de al lado. Y somos seres divinos, todos, ese es el concepto de toda la gira. Y por eso llega el turno al sencillo, ‘Ábranse perras’, ahí te das cuenta del poder de las redes sociales, porque este tema casi no fue tocado en la radio”, indicó Trevi, quien dijo que la gente escucha el principio del tema y se levanta y grita y se une a la fiesta.

“Yo hago la música para que me llegue a mí y le llegue a toda la gente, no para que la premien o para que la toquen en la radio. Pero si la premian que bueno. Yo me cuido mucho, desde adentro, no tomo alcohol, no fumo, hago mucho ejercicio, por eso la gente no sabe cuántos años tengo, creen que tengo poco más de 30 años, y yo feliz, (risas). Toda la gente latina se siente identificada con dos cantantes de Colombia y de México y cantando y bailando de principio a fin, todo el tiempo la gente está metida en la historia de ‘(Diosa) de la Noche’, es un show muy cálido y con un final muy emotivo”, dijo Trevi.