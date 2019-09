‘Capital humano’: Una afrenta moral

¿Qué vale más la vida o el dinero?

La cinta recién salidita del horno y estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, “Human Capital” (Capital humano) cuenta sin tapujos la sórdida realidad del dinero en un mundo en donde la avaricia ha alcanzado nuevas proporciones y dónde la pregunta se tuerce para que usted encuentre su propia respuesta.

La cinta escrita por el nominado al Óscar Oren Moverman y adaptada de la novela homónima de Stephen Amidon, cuenta la historia de dos familias en un colegio de “niños bien”; Shanon (Maya Hawke) y Jamie (Fred Hechinger) son noviecitos de preparatoria; el papá de Shanon, Drew (Liev Schreiber) es un corredor de bienes raíces que apenas puede pagar la colegiatura de su hija.

El papá de Jamie, Quint (Pete Sarsgaard) es un magnate millonario que hace de las suyas con un fondo de cobertura de alto riesgo. El destino los va a unir con un desafortunado accidente en donde las dos familias se verán en un conflicto ético, de dinero, poder, avaricia, amor y libertad que los hará cuestionarse al grado más profundo.

La historia intensa, pero falta de carisma, contada desde tres diferentes perspectivas y con actuaciones espectaculares y vistas otoñales es más una disección de sentimientos y frustraciones que un cuento de villanos y héroes.

La ganadora del Óscar, Marisa Tomei, como la esposa de Quint, acompaña a Schreiber y Sarsgaard, en una duelo de titanes actorales que es lo que verdaderamente vale la pena verse en “Human Capital”.

Una cinta pausada, en donde el director Marc Meyes pone especial cuidado en separar las visiones y a los personajes, pero no logra que su cinta deje de ser confusa y gris. Sin embargo, las actuaciones son las que verdaderamente hacen de “Human Capital” una cinta que vale la pena verse.

Human Capital

Drama, suspenso

Dirige: Marc Meyers

Actúan: Liev Schreiber, Alex Wolff, Marisa Tomei, Peter Sarsgaard, Maya Hawke, Fred Hechinger, Betty

Gabriel, entre otros.

Sin Clasificación

95 min.

***

