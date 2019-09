El sonido de una extraordinaria voz

La cantante Linda Ronstadt en una imagen que sale en el documental "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”. Cortesía Greenwich Entertainment

Al oír la música de Linda Ronstadt puede de inmediato adivinarse porqué la cantante fue una de las más grandes voces del siglo XX, su versatilidad y fortaleza vocal le abrieron las puertas del estrellato en el mundo entero, y su claridad y humildad como persona la hicieron ídolo de millones.

“Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” (El sonido de mi voz) cuenta su poderosa historia.

La niña que naciera en Tucson, Arizona, en una familia con madre americana y padre mexicano, oía mariachi sin cesar y escuchaba arias de ópera a todo volumen, esa misma que pensaba que se hablaba en inglés pero que se cantaba en español, y que alcanzó no solo la fama con todo tipo de premios y reconocimientos sino el respeto de grandes de la música como Dolly Parton, Emmylou Harris y Bonnie Raitt, esa misma es la Ronstadt.

Su inigualable y versátil voz sólo calló cuando una rara variación de la enfermedad de Parkinson apagó el don, haciendo que por voluntad propia, la artista se apartara de los escenarios y la vida pública.

Es ahora que reaparece, después de años de silencio para contar suavecito, con imágenes apasionantes y acompañada de importantes figuras de la música y la política. Su vida es un cuento de hadas con osadas aventuras que la hicieron satisfacer su necesidad creativa y consolidarse como una de las más grandes artistas de todos los tiempos.

Con emotivas entrevistas, pero mejor aún con imágenes y pietajes claros de la ganadora de 10 premios Grammy y la única cantante que pudo llegar al máximo de las listas en tres géneros musicales al mismo tiempo se van recreando los andares de quien además fuera una activista social y una mujer que simplemente tenía más que claro su don y cómo usarlo.

Al ritmo de canciones de mariachi y “Blue Bayou”, con toques de rock, country, pop y opereta la historia de Linda Ronstadt recreada por los directores Rob Epstein y Jeffrey Friedman, es un homenaje al talento desmedido que lo hará mantener la esperanza sobre aquéllos con visión y valentía y esos que no importa lo que pase siempre saldrán adelante.

Excelente documento visual que le hará conocer una historia que vale la pena ser contada.

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice

Documental

Dirige: Rob Epstein y Jeffrey Friedman

Participan: Dolly Parton, Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Jackson Browne, Aaron Neville, entre otros.

Clasificación: PG-13 palabras soeces y mención a drogas

95 min.

****

También se estrenan:

