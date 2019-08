Una cinta ‘cursi’ pero que termina divirtiendo

Martha Higareda como Mía y Omar Chaparro como Adán, en una escena de la película "Tod@s caen". Cortesía

Primero que nada, hablemos de poder femenino mexicano.

Hablemos de las Higareda, Miriam (Miri) produce y actúa en populares cintas mexicanas, y Martha -la más famosa-, ha protagonizado cintas en ambos lados de la frontera, además es guionista de películas rompe récords como “Te presento a Laura” y “Cásense quien pueda”, además de producir con gran éxito una de las sagas más taquilleras de cine mexicano: “No manches, Frida”.

Ahora las hermanas Higareda lanzan una nueva cinta en donde producen, actúan y presentan toda una nueva visión del feminismo en México con “Tod@s caen”.

Martha regresa además de produciendo, como coguionista y protagonizando de la mano de Omar Chaparro, para con su química, contar una historia de amor, cursi, cursi pero efectiva, fresca y original.

El arquitecto Adán (Omar Chaparro) es un delicioso seductor que hace todo para asesorar a sus dos mejores amigos para que consigan novia, usando unas reglas infalibles que sólo él conoce.

Mientras tanto, Mía (Martha Higareda) una ambiciosa productora de TV sueña con tener su propio programa empoderando a las mujeres sobre cómo atrapar al hombre de sus sueños; la idea es que el programa “Tod@s Caen,” sea una guía estratégica que asegura que el galán elegido caiga redondito.

En un encuentro con el destino, Mía y Adán van con sus respectivos amigos al bar en donde la atracción y batalla de los sexos no se hará esperar. Ambos usando sus más avanzadas técnicas de seducción y asesorando a sus respectivos equipos, al final se darán cuenta de que para el amor, no importa quién cae primero.

Ya hemos visto la impresionante química entre los protagonistas (toda la serie de No Manches, Frida), un halo de frescura y la arriesgada aventura de romper la línea divisoria y hablar directo a la cámara, hacen de esta comedia una efectiva y divertida manera de pasar un buen rato que le dejará un excelente sabor de boca a pesar de sus lugares comunes y sus trilladas maniobras para “cantarle al amor”.

Curiosa la mancuerna Chaparro-Higareda, dos actores inteligentes y talentosos, que ya se dieron cuenta del potencial de sus películas uniéndose como productores, teniendo mucho más control del proceso creativo y de los resultados, que no le extrañe verlos en más proyectos juntos.

Será interesante ver, obviamente con sus respectivas ponderaciones, cómo los trata la historia del cine en el país azteca, pues ya, sin lugar a duda, sus rostros y su relación de pareja en la pantalla han trascendido, recordando algunas bellas historias de la época de oro del cine mexicano.

“Tod@s caen” es una de esas historias ligeritas, pero diferentes, que no se disculpa por su falta de profundidad y abraza su cursilería, terminando por ser un excelente Chick Flick que le regalará un buen rato de carcajadas.

TOD@S CAEN

Comedia

Dirige: Ariel Winograd

Actúan: Martha Higareda, Omar Chaparro, Mauricio Barrientos, Miriam Higareda, Claudia Álvarez, Francisco de la Reguera, Maite Urrutia, Consuelo Duval, Anabel Ferreira, Édgar Vivar, Santiago Michel, entre otros.

Clasificación: PG-13 (contenido sexual, lenguaje soez y desnudos)

120 min.

***