Sin Suela por Estados Unidos

"Yo soy parte del pueblo, (Puerto Rico), y quiero un cambio para siempre.”, expresa PJ Sin Suela (en el micrófono).

Pedro Juan Vázquez es doctor en medicina pero la música, el rap y las fusiones con ritmos tropicales -como salsa, cumbia y reggaetón - están presentes en su música.

Los conocemos como PJ Sin Suela.

Pocos cantantes de rap y reggaetón de Puerto Rico tocan el tema social, PJ Sin Suela es uno de los pocos artistas musicales que no habla nada más de sexo, sino de lo que realmente pasa en las calles con la gente, lo que realmente les afecta en su día a día.

Este año, realiza su primera gira en solitario por la Unión Americana durante todo septiembre. En Texas estará presentándose en Houston (15 de Sept.), Dallas (16), Austin (17) y San Antonio (18).

“Tengo un show nuevo que llevo por esta gira, por primera vez yo solo, tengo una banda nueva y mezclando canciones nuevas y anteriores, con mucha fiesta sobre el escenario”, explicó PJ Sin Suela vía telefónica desde Puerto Rico.

“Con una banda que todos tocamos algo, yo mismo estoy tocando guitarra en una canción, y se siente muy bien tocar en vivo, la energía se siente cuando uno toca una cuerda o toca un bombo, te toca en el pecho”, dijo PJ.

Sobre el nuevo sencillo, “La Pelúa”, fue idea de los fanáticos el escoger a los tres acompañantes de PJ. El propio médico-rapero fue quien le preguntó a su público con quién lo querían ver colaborar y la gente sugirió a Jon Z, Guaynaa y Rafa Pabón.

“Bueno, ahora estamos promocionando el sencillo, ‘La Pelúa’, con Jon Z, Guaynaa y Rafael ‘Rafa’ Pabón. Es un video de un típico verano en Puerto Rico, andando en bicicleta, limpiando carros, haciendo un poco de todo, está muy divertido. Estoy muy pompeao (contento), con el tema”.

“Voy a estrenar canciones nuevas en esta gira. Estoy trabajando en sencillos nuevos y haciendo un disco completo para toda la gente, que ha esperado por este disco, por eso estoy pompeao, (risas)”, indicó PJ.

Recientemente, PJ Sin Suela fue nombrado por la revista Billboard como uno de los artistas latinos en la mira en el 2019.

“A mí me emociona mucho conocer gente nueva, ciudades, comer lo que cada ciudad tiene, como en Texas, que ya estoy listo para comer ese barbecue (risas). Voy a estar yendo a más de veinte ciudades, es emocionante porque algunas son ciudades que nunca he visitado, como San Antonio y Denver, voy para Filadelfia, en donde estudié un bachillerato, pero nunca canté sobre la tarima (escenario), pero fue allí que comencé a crear canciones, eso me emociona mucho”, apuntó PJ.

El cantante señaló que es una gira bastante amplia, donde llevará mucha música a sus fans.

“Llevo mucha música, canciones muy alegres, canciones más personales, pero también vienen las canciones con temas de política, creo que es un show en donde me pueden conocer más a través de las canciones”, dijo PJ.

No hace mucho, la Isla del Encanto estuvo llena de manifestaciones en donde todo el pueblo exigía la renuncia del gobernador. PJ Sin Suela nos comenta sobre estas acciones.

“Para mi los fanáticos son maravillosos, me han sorprendido con tatuajes de los temas de mis canciones y regalos y muchos mensajes de amor y paz para mi gente en Puerto Rico. Yo soy parte del pueblo (Puerto Rico), y quiero un cambio para siempre. Yo estudié la universidad en Puerto Rico y veo todo lo que nos afecta bastante. Así que yo estuve, y estoy, muy activo en las manifestaciones, faltan muchos cambios, la gente sigue furiosa, porque estamos buscando un cambio, salir a votar y hacer el cambio más grande que ha tenido Puerto Rico”, expresó PJ.

Más información: www.pjsinsuela.com.