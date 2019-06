Kanales, la nueva generación del regional mexicano

El cantautor Kanales habló sobre su más reciente producción musical. Afinarte Music

Pedro Haros, mejor conocido como Kanales, es un prolífico cantautor de la nueva camada dentro del género regional mexicano.

En el 2017 sacó cuatro discos de los cuales se desprendieron varios sencillos, entre ellos “Procampo”, “Victorino López” y “Corrido de Benito”.

Entrevistamos a Kanales desde Ontario, California, para conversar sobre su más reciente disco, “Hombre de 14 Años” y del lanzamiento de lo que sería su quinto disco de estudio ahora en julio, “Escapulario”, así como del porqué piensa que la gente lo ha recibido tan bien.

“Yo creo que hay que hacerle caso a la gente, lo que quiere, escribir temas que la gente quiere escuchar en canciones, temas que a todos nos gustaría escuchar en una canción”, dijo Kanales .

“El año (2018) soltamos un tema relacionado a la migración. Ahora sacamos el tema, ‘Hombre de 14 Años’, hay muchachos que agarran responsabilidades muy jóvenes, porque el Gobierno no ha dado ayuda en muchos lugares, por ejemplo, en los cerros de Sinaloa”, señaló el cantautor.

Nació y creció en Los Cedritos, Cosalá, en el estado de Sinaloa, y tuvo una niñez pobre pero feliz al lado de sus padres y hermanos, según él mismo cuenta.

Su interés por la música surgió ya de adulto. Inició escribiendo canciones basadas en vivencias propias, golpes y tragedias que su familia sufrió y casos reales de amistades muy cercanas.

El nombre artístico de Kanales surge del apodo de uno de sus hermanos que falleció, Benito. Cuando decide ser cantante, toma este apodo de Kanales en memoria de su hermano y como homenaje a lo más preciado para él, que es su familia.

El cantautor Kanales habló sobre su más reciente producción musical. Universal Music Latino Afinarte Music

“Yo batallé mucho de niño, tuve que pasar hambres, pero yo siento que fue una escuela, aprendí a valorar la vida. No me hice materialista porque yo compro lo que ocupo, no lo que quiero, porque aún tengo familiares con carencias. Así que en lugar de comprarme algo que quiero mejor compro algo que ocupo y ayudo a mi familia, cuando tú batallas de niño y le sufres, entiendes de lo que estoy hablando. Yo de niño vendía helados y pan, y cuando se ponía fea la cosa, nos íbamos a Culiacán a trabajar y también nos íbamos a las pizcas en California”, narra Kanales.

Su más reciente producción discográfica, “Hombre de 14 Años”, debutó en tercer lugar en el chart Latino de iTunes y en el número uno en el chart Regional Mexicano. Sus canciones tienen un promedio de más de cinco millones de descargas al mes en las plataformas de música en streaming y sus videos cuentan con más de 75 millones de visitas en YouTube, hasta el momento.

“Acá le hemos metido mucho a la radio, por eso creo que nos va un poco mejor. Aunque en México nos piden mucho, así que también vamos seguido a México, y yo siempre he escrito mis propios temas, por eso empecé en la música escribiendo mis temas”, apunta.

“Cuando grabé mi primer disco, hice el disco con mis propias canciones, y así nadie va a decir que eché a perder las canciones de otros. Y pensé que si me iba bien en la música, entonces luego cantaré canciones de otros compositores, pero siempre la gente me ha pedido lo mío y no me ha dejado, la gente me entiende y yo a ellos, nos entendemos muy bien”, cuenta Kanales.

A comienzos del 2018 Kanales estuvo por 15 semanas consecutivas en el Top 15 de la lista Trendsetters de Pandora y también fue nombrado Artist To Watch, por la misma plataforma de radio online. El sencillo, “Los cuervos”, a dueto con el Fantasma, estuvo en los Top 20 de la lista Regional Mexican de la revista Billboard.

“He hecho algunos duetos, con el Potro de Sinaloa, con el Fantasma, con el Cachorro Delgado, y con otros. Pero juntarme a componer con alguien, no lo he hecho, pero no por egoísta o envidioso o celos, no, es más por pena. No me siento cómodo, soy tímido y me dan nervios, por eso yo compongo solo.

“Estoy acostumbrado a escribir yo solo, generalmente lo hago cuando estoy dormido, pienso en una letra y me levanto a escribir o cuando voy manejando. Una vez intenté escribir con un compositor en Los Ángeles, pero no pudimos ponernos de acuerdo al escribir”, comparte Kanales.