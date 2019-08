Eugenio Derbez: ‘Quiero que se sepa que estamos haciendo cosas importantes’

Isabela Moner y Eugenio Derbez en una escena de "Dora and the Lost City of Gold." Paramount Pictures

Los años no pasan por el físico del cómico, actor, productor y creativo mexicano Eugenio Derbez.

Sin embargo cada vez que visita el Metroplex viene con un proyecto, más grande, más impresionante y más ambicioso.

Primero fue “La misma luna”, su debut en cine en Estados Unidos, poco después regresaba con “No se aceptan devoluciones”, su primera producción en español en Hollywood y la primera película en español en estrenarse con toda la fuerza del cine comercial en las salas de estas latitudes.

Luego el crossover con “Overboard” y ahora su primera megaproducción, y seguro blockbuster, “Dora and the Lost City of Gold” como Alejandro Gutiérrez, el guía de la querida Dora la Exploradora en su búsqueda de la ciudad del oro.

La versión en acción real de la venerada serie de dibujos animados llega con Derbez como protagonista y productor ejecutivo, “siempre lo he dicho, yo estoy donde estoy por el cariño de la gente que son los que llenan los cines, los que rompen récords, los que apoyan mi trabajo”.

Esta superproducción de Paramount y Nickelodeon cuenta con todo el elenco latino, “estamos alcanzando un nivel diferente, tengo la ilusión de que los latinos apoyen a Dora como los afroamericanos apoyaron Black Panther, quiero que se sepa que estamos haciendo cosas importantes y que somos muchos. Creo que es un momento importante para la comunidad latina y una película como ésta lo demuestra”, comenta.

Uno de los comediantes más queridos y respetados del continente siempre había tenido claro el sueño hollywoodense, “mi madre hermosa (la primera actriz Silvia Derbez) sabía de mi sueño para llegar a Hollywood, creo que estaría muy contenta en este momento, vamos bien; me falta mucho para llegar adonde quiero llegar, pero vamos bien, de a poquito en poquito”, dice el actor.

La dinastía Derbez cuenta ya con varias generaciones de actores de ambos lados de la frontera, y la más pequeñita su hija Aitana con Alessandra Rosaldo, de apenas cinco años es una gran fanática de Dora la Exploradora. “Aitana es muy fan, un día le dije ´quieres conocer a Dora´ y se emocionó mucho y cuando llegó al set y vio a Isabela (Moner) y no a la caricatura de Dora, se desilusionó mucho, creo que pensó que vería al dibujito animado dándole la bienvenida, hubo que explicar bastante lo que tratábamos de hacer”, dice entre carcajadas.

Derbez reconoce que es la película más demandante a nivel físico de su carrera, “requirió subir, bajar, correr brincar, escenas bajo el agua, arenas movedizas, me estaba congelando en la jungla, los llamados a las 5 de la mañana eran horribles, así que fue peligroso y afortunadamente aquí andamos a pesar de las peligrosas arañas de Australia y Nueva Zelanda; pero lo que más disfruté fueron los casi cinco meses lejos de la civilización sin internet, sin celular, sin nada”.

Para Derbez lo más importante es que es un reconocimiento a la comunidad que llega en el momento en que familias están siendo separadas en la frontera

“Me duele muchísimo, y todos los días estamos viendo qué podemos hacer para que esta gente no se la pase tan mal, muchos huyendo de su país por violencia, amenazas y lo único que quieren es vivir en paz y que les cierren las puertas en este país es una crueldad, y lo que me parece aún más triste es que haya tantas personas apoyando a este señor (Trump) pues está bien que alguien tenga ideas locas en la cabeza, pero que haya millones de personas apoyándolo, eso es lo grave. Pero como comunidad debemos apoyarnos unos a otros y es por eso que esta cinta es un parteaguas, pues es reconocimiento claro del talento y poder de la comunidad”, concluye.

Dora and The Lost City of Gold

Aventura, familiar

Dirige: James Bobin

Actúan: Isabela Moner, Benicio Del Toro, Michael Peña, Danny Trejo, Eva Longoria, Eugenio Derbez, entre otros

Clasificación: PG

102 min.

También se estrenan:

The Art of Racing in the Rain; Brian Banks; David Crosby: Remember My Name; Ecco; Exit; The Kitchen; Light of my Life; The Peanut Butter Falcon; Rapid Eye Movement; Scary Stories to Tell in the Dark; Them That Follow