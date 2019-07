Reconstruyen historia clásica para darle relevancia en la actualidad

Daisy Ridley como “Ophelia” y Naomi Watts como “Gertrude” en una escena de Ophelia. IFC Films

¿Se acuerda de Hamlet? La historia del príncipe guerrero que descubre la traición de su familia por la corona, ésa que Shakespeare contó con sonetos y largos monólogos del protagonista.

Pues en “Ophelia” (Ofelia) la historia se recuenta con dos simples pero grandes cambios: en esta ocasión no es la sonata shakesperiana la que entre versos y profundas frases habla de traición, venganza y desazón; y no es Hamlet el que la cuenta, sino Ofelia.

En este recuento de la sangrienta transferencia del trono en el reino Danés y uno de los más grandes dramas de la historia de la literatura, ahora es ella, la callada damisela, la que protagoniza y lo hace más bien en un inglés mucho más modernizado que recuerda al ritmo de “The Game of Thrones”.

La pasión, la traición, y sobre todo la belleza permanecen, pero en onda feminista y de vanguardia.

Así, la “Ophelia” de la directora Claire McCarthy le da a la historia original del siglo XIV un toque de postmodernidad, la trama alcanza a Ofelia (Daisy Ridley), la rebelde y pelirroja jovencita que se queda muy pronto sin madre.

Ella llega al palacio de Elsinor de la mano de la reina Gertrudis (una impresionante Naomi Watts) como una de sus damas de compañía, cuando se está acostumbrando al palacio se encuentra por primera vez con el príncipe Hamlet (George MacKay), cambiando su vida para siempre.

El amor surge entre ellos a escondidas mientras que la intriga y la traición se cocinan por el trono con Claudio el tío de Hamlet (un sensacional Clive Owen), puesto no sólo por el trono, sino por la reina.

Cuando el rey es asesinado y Hamlet comienza a buscar venganza, Ofelia tendrá que decidir entre el amor y su propia vida.

La cinta no sólo goza de excelentes actuaciones, sino de una cinematografía impecable, que le llenará de juguetonas imágenes los recuerdos de una historia que complementa el clásico y que le regala pasión y más que simple entretenimiento.

Hay detalles de iluminación y narrativa visual que son dignos de admirarse y escenas que traen a la corte del siglo XIV a las intrigas más actuales que pueda imaginarse.

Buen intento de McCarthy y su equipo en la reconstrucción de una historia clásica con relevancia de actualidad.

