Mater Dei, IMG Academy lead preseason 2021 high school football Top 25 rankings

We’re still two months away from the start of the Texas high school football season, but MaxPreps released its Top 25 preseason rankings on Tuesday.

Six teams from Texas made the list with Austin Westlake coming in at the highest at No. 4.

Westlake defeated Southlake Carroll in the Class 6A Division 1 state title game in January. Carroll is No. 7. The Dragons beat the No. 15 team on the list, Duncanville, in the state semis.

Top 25:

1. Mater Dei (Santa Ana, Calif.)

2020-21 record: 5-0 | Final ranking: NR (Spring season)

2. IMG Academy (Bradenton, Fla.)

2020-21 record: 8-0 | Final ranking: 1

3. St. John Bosco (Bellflower, Calif.)

2020-21 record: 5-1 | Final ranking: NR (Spring season)

4. Austin Westlake (Texas)

2020-21 record: 14-0 | Final ranking: 3

5. Thompson (Alabaster, Ala.)

2020-21 record: 14-0 | Final ranking: 6

6. St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.)

2020-21 record: 8-1 | Final ranking: 14

7. Southlake Carroll (Texas)

2020-21 record: 12-2 | Final ranking: 15

8. Grayson (Loganville, Ga.)

2020-21 record: 14-0 | Final ranking: 2

9. American Heritage (Plantation, Fla.)

2020-21 record: 11-2 | Final ranking: 21

10. St. Frances Academy (Baltimore, Md.)

2020-21 record: Season canceled

11. Collins Hill (Suwanee, Ga.)

2020-21 record: 12-3 | Final ranking: NR

12. Bergen Catholic (Oradell, N.J.)

2020-21 record: 5-1 | Final ranking: NR

13. Bishop Gorman (Las Vegas)

2020-21 record: 2-0 | Final ranking: NR (Spring season)

14. Galena Park North Shore (Houston)

2020-21 record: 14-1 | Final ranking: 7

15. Duncanville (Texas)

2020-21 record: 10-2 | Final ranking: 16

16. Miami Central (Miami)

2020-21 record: 8-1 | Final ranking: 18

17. De La Salle (Concord, Calif.)

2020-21 record: 6-0 | Final ranking: NR (Spring season)

18. Center Grove (Greenwood, Ind.)

2020-21 record: 14-0 | Final ranking: 12

19. Chandler (Ariz.)

2020-21 record: 10-0 | Final ranking: 5

20. Katy (Texas)

2020-21 record: 13-1 | Final ranking: 17

21. Servite (Anaheim, Calif.)

2020-21 record: 4-2 | Final ranking: NR (Spring season)

22. St. Joseph’s Prep (Philadelphia)

2020-21 record: 6-0 | Final ranking: 4

23. St. Xavier (Cincinnati)

2020-21 record: 10-2 | Final ranking: 20

24. Corner Canyon (Draper, Utah)

2020-21 record: 14-0 | Final ranking: 9

25. Denton Ryan (Texas)

2020-21 record: 15-0 | Final ranking: 8