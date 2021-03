More than 50 high school basketball players from DFW named to TABC all-state teams

The Texas Association of Basketball Coaches announced its high school boys and girls basketball all-state teams and more than 50 players from the Dallas-Fort Worth Metroplex were selected across all classifications.

Here are the recipients:

BOYS

Class 6A

Finley Bizjack, Byron Nelson

Zubi Ejiofor, Garland

Rylan Griffin, Richardson

Damon Nicholas, Duncanville

CJ Noland, Waxahachie

Gavin Perryman, Dallas Jesuit

Zhuric Phelps, Duncanville

Jordan Roberts, South Grand Prairie

Cason Wallace, Richardson

Class 5A

Marcell McCreary, FW Wyatt

Arterio Morris, Dallas Kimball

Antonio Patterson, South Oak Cliff

Cooper Sisco, Frisco Wakeland

Wade Taylor, Lancaster

Jared Washington, Mansfield Timberview

Class 4A

Nate Atwood, Argyle

TJ Caldwell, Oak Cliff Faith Family

D’Monyae Davis, FW YMLA

Calloway Dykes, Decatur

Hamilton Hamm, Dallas Carter

Skylar McCurry, Argyle

Jordan Walsh, Oak Cliff Faith Family

Erin Wright, Dallas Carter

Class 3A

Braxton Bosher, Peaster

Landon Condiff, Callisburg

Nathan Jones, Brock

Ty McCall, Brock

Jerome Rogers, Dallas Madison

Class 2A

Tate Branson, Lipan

Class 1A

Brock Harwell, Slidell

Jaden Luttrell, Slidell

GIRLS

Class 6A

Portia Adams, Cedar Hill

Evie Goetz, Denton Guyer

Donavia Hall, Plano East

Tionna Heron, DeSoto

Kiara Jackson, South Grand Prairie

Mariah Roberts, Arlington Martin

Nyanna Robertson, Boswell

Zaria Rufus, Duncanville

Jazmine Shavers, Mesquite Horn

Sa’Myah Smith, DeSoto

Class 5A

MacKenzie Buss, Lake Dallas

Savannah Catalon, Mansfield Legacy

A’Kasha Davis, Wylie East

Breanna Davis, Red Oak

Kyla Deck, Frisco Lone Star

Jasmyn Lott, Frisco Memorial

Jazzy Owens-Bennett, Frisco Liberty

Class 4A

Jeana Douglas, Glen Rose

Tamia Flores, Dallas Pinkston

Victoria Flores, Dallas Pinkston

Ashley Ingram, Bridgeport

Bailey Timmons, Argyle

Class 3A

Karly Ivy, Ponder

Alyssa Tarpley, Gunter

Tate Wells, Ponder

Class 2A

Annie Anderle, Muenster

Chelsea Lott, Lipan

Martie McCoy, Muenster

Maggie Peacock, Lipan

