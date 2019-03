Top Class 3A, TAPPS and SPC softball players in DFW to watch during the 2019 season

Softball players are picked by Brian, not coaches (most of the coverage area is Tarrant county). But we’re open to suggestions from coaches, parents and players.





If a name is missed, please send them to bgosset@star-telegram.com

Thanks for your help!

Boyd

Sydney Langley

Hannah Radke

Bonham

Carsyn Hemby

Shelby Jones

Raegan Shackelford

Madison Wrape

Brock

Landry Felts

Payton Gasca

Lauren Kizer

Jessica Leek

Maddie Murley

Kelsi Tonips

Country Day

Elena Casement

JaneAnn Disney

Fellowship

Key Evans

Hannah Kleinpeter

FW Christian

Annika Heredia

Liv Shahan

Macy Waddell

Missy Wise

Grandview

Macey Barton

Kami Flores

Kylie Flores

Emily Little

Katie Roberts

Grapevine Faith

Katy Ivy

Morgen Wirt

Howe

Cassidy Anderson

Karsyn Fleming

Kriston Harris

John Paul II

Emily Jonte

Lake Country

Morgan Campbell

Rivers Puckett

Haley Russo

Sage Taliaferro

Krysta White

Joy Young

Nolan Catholic

Colleen McAvoy

Delaney Boley

Kortlyn Brown

Peyton Fisher

Kate Griffith

Emmy Hornick

Katie Hornick

Payton Reeves

Peaster

Bailea Dodson

Rylie Melton

Katie Ruddy

Taci Tatum

Pilot Point

Christine Billmeier

Paige Cox

Maiah Morris

Ponder

Kaylee Adler

Baylie Baumann

Gianna Bora

Braidyn Burr

Hannah Smith

Rio Vista

Sarah Cox

Tayler Edwards

Mackenzie James

Haila Linton

Marti Matthews

SW Christian

Endya Moler

Jordan Taylor

McKinzee Stewart

Van Alstyne

Kelsie Adams

Ameryss Brogdon

Jayna Stephens

Whitewright

Kyleigh Clements

Sage Harlow

Hayden Thompson

Hannah Williams