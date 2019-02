Top Class 5A softball players in Dallas-Fort Worth to watch during the 2019 season

Class 4A and others will be posted later this week.

Softball players are picked by Brian, not coaches (most of the coverage area is Tarrant county). But we’re open to suggestions from coaches, parents and players.

If a name is missed, please send them to bgosset@star-telegram.com

Thanks for your help!

Sign Up and Save Get six months of free digital access to the Star-Telegram

Aledo

Madysen Boutwell

Morgan Brown

Macy Graf

Heidi Fischer

Jessi Kubosh

Alana Smith

Arlington Seguin

Mariah Acosta

Takya Alexander

Alana Peters

Brissa Rodriquez

Azle

Paige Anderson

Abigail Bradley

Emily Bradley

Shelby Bradley

Brie Michelli

Nichole Pederson

Birdville

Jasmine Bell

Grace Green

Hannah Jackson

Alicia Mora

Lencia Powell

Rachel Warren

Boswell

Julie Kennedy

Emma Blagrave

Amaiah Garcia

Haley Parker

Emma Robertson

Gracelyn Rosales

Angelique Scivicque

Kalei Villegas

Brewer

Kelsey Bushey

Mollie Molinar

Kelsey Valo

Burleson

Julie Farley

Isabella Inocencio

Lauren Minor

Bridgette Montes

Kyleigh Rich

Audrey Schneidmiller

Hayley Vasquez

Brailey Wasik

Natali Wheeler

Burleson Centennial

Serena Bersuch

Carley Eller

Presley Green

Emily Gilliam

Kylee Gowin

Karter Hill

McKenzie Law

Hayley Murrell

Madison Thurman

Laney Vaughn

Burleson Centennial Spartans starting pitcher Hayley Murrell throws against the Burleson Elks. Centennial won 19-0. Brad Loper Special to the Star-Telegram/Brad Loper

Chisholm Trail

Sydney Christopher

Kaitlyn Dunn

Khloe Summers

Sydney Warren

Cleburne

Erin Castillo

Audrey Fenn

Cailyn Fenn

Abby Horn

Baylie Ritchey

Hanna Roye

Colleyville Heritage

Hannah Hasle

Autumn Minyard

Jalie Neff

Sara Grace Parks

Olivia Ringo

Denton

Kaylin Jackson

Ashante McDade

Denton Ryan

Katie Baeumler

Abby Buettner

Harper Hughes

Savanna Phillips

Ennis

Makayla Fuentes

Clare Jasso

Aubree Lalani

Ryan Nutt





Ana Perales

Kenedee Yrlas

Forney

Lexi Brown

Trinity Cannon

Caleigh Cross

Savannah DesRochers

Madison Galiano

Sadie Hewitt

Hannah Holdbrook

Vanessa Hollingsworth

Jess Roberts

Cydney Vick

Forney second baseman Trinity Cannon Charlton Gladden Courtesy

Frisco

Kylie Green

Frisco Centennial

Lexi Pope

Frisco Heritage

Riley Lunsford

Frisco Independence

Mayce Allen

Katie Holmes

Frisco Lebanon Trail

Mia Forsythe

Frisco Liberty

Brooklyn Purtell

Frisco Lone Star

Megan Lundt

Frisco Reedy





Toni McInnis

Maddie Treutlein

Maia Wark

Micaela Wark

Frisco Wakeland

Lily Acuna

Ashton Bryce

Lane Kohler

Dominique Rodriguez

Maddie Thomas

FW Arlington Heights

Emily Andress

Ally Arellano

Stephanie Chico

Jourdan Jacobs

Jalee McDonald

Jessa McDonald

Savannah Volmert

FW Arlington Heights sophomore Jalee McDonald Brian Gosset bgosset@star-telegram.com

FW South Hills

Angelica Herrera

Alyssa Pena

Alyssa Reyes

FW Southwest

Emily Blocker

Kaliyia Boyd

Eleanor Martinez

Granbury

Kelby Been

Alison Cooper

Lani Hickey

Rayli Ruby

Brianna Venable

Grapevine

Brooke Bingham

Kate Fransted

Reese Lipe

Madi Motley

Highland Park

Grace Brown

Dawson Dabboussi

Katie Reenan

Joshua

Anne Elise Gest

Catherine Murphy

Reese Rumfield

Rylie Rumfield

Kaitlyn Stone

Cassie Wallace

Justin Northwest

Hannah Copeland

Rylee Seymour

Reagan Torres

Kaufman

Alexis Smith

Lake Dallas

Taylor Bragg

Allie Buchanan

Aubrey Meyers

Shelby Nelson

Little Elm

Alyssa Adams

Madison Adams

Avery Glover

Georgia Heathcock

Izzi Fielder

Lauren Lucas

Tatum Mowery

Melissa Ocasio

Mikayla Roy

Lovejoy

Delaney DiCristafaro

Rebecca Holliman

Celeste Soliz

Leah Taylor

Mansfield Legacy

Daylin Childers

Jaycee Cook

Haley Gutierrez

Kate Potestio

Kelby Robbins

Katie Shoemaker

Kayla Stayton

Courtney Taylor

Courtney Taylor and her Lady Broncos squad entered the week in first place. Stephen English senglish@star-telegram.com

Mansfield Timberview

Peyton Lea

Kaylee Martinez

Lindsay Picazo

Maddie Silva

Lexie Valdez

Glennis Woolridge

McKinney North

Paige Cappell

Lauren Ledbetter

Natalie Morton

Mesquite Poteet

Hallehannah Hale

Midlothian

MaKenna Anderson

Kristalyn Brown

Kaylee Hlavaty

Kylah Marzette

Sierra Mihailov

Emily Singleton

Red Oak

Brianna Evans

Raegan Ferguson

Makyla Kelly

Taniece Tyson

Lacy Weaver

Saginaw

MJ Johnson

Madison Ortiz

Sherman

Jessica Bridges

Katlin Caver

Kenna Ferguson

Jillian Whitmire

The Colony

Karlie Charles

Jayda Coleman

Elexus Favors

Carlie Goldy

Jacee Hamlin

Madison Hirsch

Adrianna Honderich

Michelle Tillapaugh

Wylie East

Nia Carter

Jaylie Sibley