Cerrillo y Pepi, 2 mundialistas que auguran buen futuro para el FC Dallas

En estos momentos, aún cuando todos los jugadores están de vacaciones, se ha dejado saber a través de la página del FC Dallas que Ryan Hollingshead y Michael Barrios fueron elegidos por los aficionados como el mejor Jugador del Año y Mejor en Asistencias de la temporada 2019, respectivamente.

Asímismo, Jesús Ferreira fue el ganador del Jugador Ofensivo del Año.

Hollingshead sobrepasó su producción de años anteriores, considerando una lesión grave que sufrió hace dos años. Por su parte Barrios ya sentó su nombre dentro de la MLS, mientras que Ferreira, a temprana edad, ya está ganando títulos y botines.

En este tiempo de postemporada ya se habla de refuerzos para el cuadro texano, aunque todo dependerá de la plata que los dueños quieran soltar. El director técnico André Zanotta, el director de operaciones Marco Ferruzzi y el entrenador Luchi González tienen la palabra.

Mientras tanto, los jóvenes del FC Dallas han levantado la mano.

Edwin Cerrillo sentó su nombre en el 2019. Desde su firma con el club, su participación en un campeonato mundial y ahora cerrando el año entrenando con el Bayern Munich hasta el 25 de noviembre, él es de los pocos jugadores que logra algo así con tan corta edad (18 años) y, sobre todo, en un solo año.

“Ha sido un año muy largo con mucho trabajo, pero le doy gracias a Dios de haber tenido tantas oportunidades de estar en el campo en un solo año”, dijo Cerrillo, quien después de sus primeros ocho partidos en mayo, tres en junio y uno en septiembre pasó a formar la banca y después filas del North Texas Soccer Club.

El nativo de Waco dijo que desde la pretemporada tuvo fijo en su mente, no solamente la firma del contrato, sino estar en el campo jugando todos los minutos posibles.

Su motivo, el venir de una familia que nunca lo tuvo todo.

“Se me dio, la primera parte de la temporada creo que lo hice muy bien, por eso me llamaron a la selección para participar en un Mundial. Esa fue una experiencia muy bonita, aunque no se me dio la oportunidad de jugar nunca me voy a olvidar, sólo decir que jugué un Mundial es algo lindo”, dijo, agregando que su disciplina y deseos le ayudaron a superar los obstáculos.

“A comparación con otros que firman, tal vez a la misma edad, y se pasan uno o dos años sin siquiera debutar, por eso estoy muy agradecido al cuerpo técnico que nos dio esa confianza porque quién sabe si hubiéramos tenido otros entrenadores qué hubiera pasado”.

Sin embargo, el no jugar en el Mundial no le ayudó a mantener el ritmo de partido, por eso a su regreso le costó recuperarse y tuvo que ir a jugar en el segundo equipo.

“Me sentí muy decepcionado de mí mismo, quería saber por qué no jugué los otros partidos después de la US Open Cup. Pasé muchos partidos en la banca, después me mandan al segundo equipo, la verdad me sentí muy bajo, pero con la ayuda de mi familia busqué la parte positiva, así fui con la mentalidad de demostrar que tengo nivel para estar con el primer equipo”, señaló, agregando que fue una lección para aprender.

Ahora Cerrillo sigue cosechando experiencias nuevas. El entrenar con el Bayern Munich le dará otra perspectiva como jugador, explicó.

“Muy contento que me hayan escogido para ir a entrenar con uno de los mejores equipos del mundo. Creo que es bueno escuchar voces de otros técnicos, aprender otras tácticas y tratar de traer lo más que pueda al siguiente año aquí”, dijo.

González y Zanotta lo llamaron a la oficina y le dieron la grata noticia, dijo Cerrillo sobre su viaje al país europeo.

“Me sentí contento porque el año pasado, según iba a ir y al final fue alguien más. Por eso estoy contento que al final voy a tener otra bonita experiencia de nuevo”, aseguró.

Otro jugador que acaba de volver de un Mundial Brasil Sub17 es Ricardo Pepi.

El joven jugador indicó que considera que la recién concluida temporada rindió frutos para él.

“La temporada 2019 fue una gran temporada, muy positiva para mí. Firmé con el primer equipo porque había tenido muy buena carrera con el segundo equipo. Creo que la próxima temporada deberá ser mejor”, dijo Pepi.

Todos los del primer equipo estaban conscientes de la actuación de Pepi con el North Texas FC lo que conllevó a ser seleccionado para jugar la Copa Mundial Sub17 que acaba de coronar campeón de la categoría al anfitrión Brasil.

“Fue una experiencia sabia, porque uno tiene la oportunidad de ver los talentos más altos del mundo. Uno ve muchas cosas, jugadores, lugares que a uno le ayudan a ganar experiencia, sobre todo que los mejores del mundo se unen en un lugar y uno lo ve todo”, dijo Pepi sobre su participación con la Selección de Estados Unidos.

Para explicar lo que un jugador joven siente al estar en un Mundial y jugar, es como ver el mundo de otra manera. Por ejemplo, Pepi debutó jugando contra Senegal y se dio cuenta de la diferencia.

“Fue muy diferente porque uno estaba acostumbrado a jugar Concacaf, como contra Canadá, México, etc. pero jugar por ejemplo contra Senegal fue totalmente diferente. Jugadores muy rápidos, es decir otro nivel”, dijo el originario de El Paso, TX. “Es diferente fútbol, en ese nivel uno realmente aprende, yo por ejemplo me di cuenta dónde estaba con relación a ellos”, dijo haciendo comparaciones.

Pepi (16), observó que los equipos mundialistas sólo tenían una meta: ganar. Tuvo tiempo de ver la concentración y el compromiso con sus banderas. “Están comprometidos con lo que hacen, se desarrollan en diferente nivel y creo que eso nos separa de ellos. Creo que ellos son más decididos en lo que hacen”, observó.

Así como este viaje Pepi quiere seguir viajando y tener otras experiencias en el extranjero. Eso, asegura, le ayudará a mantenerse en el primer equipo y ser convocado a la selección, algo a los que todos aspiran.

“Hay mucho entusiasmo de ir a jugar a Europa y una motivación para continuar nuestro trabajo. Vamos a tener dos muy buenas semanas y uno se adapta rápidamente al ritmo de entrenamiento. Al mismo tiempo de aprender también a divertirse. Es un equipo profesional. Nosotros disfrutaremos de esos días allá”, dijo sobre su nueva experiencia con Bayern.

Los jugadores experimentados son los que ayudan a estos jóvenes a seguir trabajando porque el camino es largo. “Me dicen que siga trabajando, que hay mucho por delante y que todo va a venir a su tiempo. Sólo que uno tiene que ser paciente y seguir trabajando”, dijo a los consejos que recibe de ellos.

Asimismo de Luchi González dijo que es un buen entrenador que lo conoce y sabe su capacidad.

“Creo que es un gran entrenador, él me tuvo en la academia, me ayudó mucho, conoce mi forma de juego, sabe todo sobre mí porque me entrenó en la academia. Creo que es una gran persona como entrenador y sabe de mis capacidades como jugador”, concluyó Pepi.