Gira de Ana Gabriel incluye el Metroplex

La cantautora mexicana Ana Gabriel traerá su espectáculo musical el próximo año. Agencia Reforma

Ana Gabriel en The Pavilion .- Una de las cantantes solistas mexicanas de balada romántica más apreciadas en el mercado de la música.

Voz rasposa, sentimiento a flor de piel y letras de canciones que enamoraron a toda una generación, la cantante sinaloense Ana Gabriel conquistó a Latinoamérica desde su participación en el extinto festival de la canción OTI, el mismo que fue semillero de artistas internacionales.

En 1987, Ana Gabriel representó a México con el tema “Ay amor” que logró los primeros lugares de popularidad en el continente y a partir de entonces su carrera fue en ascenso. Compositora de la mayoría de sus temas, Gabriel lograría colocar en primeros lugares en los años posteriores canciones como “Quien como tú”, “Demasiado tarde”, “Simplemente amigos”, entre muchos otros más.

Su éxito prevaleció por el tiempo que la balada romántica se mantuvo como el género que prevalecía en las estaciones pop. Ana Gabriel comienza gira por los Estados Unidos en 2020, la cual incluye al Metroplex. La cantante estará presentándose en The Pavilion at Toyota Music Center el 9 de febrero próximo. Boletos comienzan a venderse este viernes 25 de octubre a través de LiveNation.com o llamando al (800) 635-8000. El costo de los boletos se conoce al comenzar su venta.

Explore where you live. Subscribe for 12 FREE weeks of unlimited digital access. SAVE NOW

Smoke Me Out Tour y Los Reyes del Corrido.- El corrido alternativo de los millenials en la música regional mexicana, se ha convertido en todo un fenómeno de la música popular. Y es que, los precursores del género no han necesitado de los medios masivos para lograr llenos masivos, como lo han logrado en cada mercado donde se han presentado. Legado 7, Fuerza Regida, Arsenal Efectivo, Hijos de García son grupos cuyos temas no se escuchan en la radio, la nueva generación consume su música gracias a las plataformas musicales y sitios de videos como YouTube y eso ha sido suficiente para que su popularidad de para llenos totales.

Las agrupaciones y solistas mencionados se presentan este domingo (27 de octubre) en Rodeo Mesquite y a ellos se suman nombres como El de La Guitarra, Lumar Pérez y Herencia de Patrones.

Si a ellos les sumamos a artistas que han hecho su nombre de la manera tradicional, tales como Javier Rosas, Enigma Norteño, Los Reyes del Barranco, entre otros seguramente habrá otra vez lleno total. De hecho al saber de boletos en www.farwestdallas.com no hay posibilidad de comprarse en línea por lo que es posible que ya se ha vendido el boletaje de preventa y solo estarían disponibles boletos este domingo en taquillas de Rodeo Mesquite. Para informes 214-367-8800.

Ramón Ayala en Billy Bob’s.- El Rey del Acordeón como se le conoce a Ramón Ayala, se presenta en noviembre en Fort Worth. El legendario intérprete de música norteña es toda una leyenda e institución en el género y lo que se pueda decir de él es poco, tomando en cuenta la carrera, éxitos y logros que ha tenido a lo largo de su carrera musical. “Tragos de amargo licor”, “Mi golondrina”, “Piquito de oro”, entre muchos temas más son de los temas más exitosos del cantante. Ramón Ayala se presenta en Fort Worth, durante la semana previa de Día de Acción de Gracias. La noche incluye a los artistas tejanos Mazzizo, Emilio IV y Diego Navaira, con “Tributo a Emilio Navaira”. Boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en www.billybobstexas.com preventa por una cantidad límitada en $25.00 y $30.00 después de agotados los primeros boletos, el día del evento con un costo de $35.00.

Tips finales.- Este sábado 26 de octubre Los Tucanes de Tijuana, La Zenda Norteña y Lluvias del Norte en OK Corral Fort Worth. Boletos tienen un costo de preventa en $45.00. Informes al 817-716-7079… Fito Olivares el 15 de noviembre en New West Dallas… Hasta la próxima.