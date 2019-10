Llegan los Huracanes del Norte en Fort Worth

Los integrantes José Javier Freire (arriba) y Jorge Villamizar regresan con Bacilos a los escenarios con la gira “¿En qué nos quedamos?”, nombre de la gira, incluyendo Dallas en abril próximo. Agencia Reforma

Huracanes del Norte el viernes 25 .- Grupo norteño con 50 años de carrera, una de las agrupaciones más longevas del género que, a pesar de los años, se mantiene vigente.

El grupo, que comenzara en 1969 como Los Cuatro del Norte, años más tarde se convirtió en Los Huracanes del Norte. Su propuesta, una mezcla de música norteña con saxofón, muy al estilo de la música norteña de Chihuahua, se basó por varios años en corridos y canciones alegres, jocosas y divertidas, pero al integrarse a la agrupación la nueva generación, el conjunto varió su propuesta a un sonido más “sofisticado” y la temática de sus canciones se tornó romántica, melosa con lo que el grupo entonces amplió su base de seguidores.

Los Huracanes del Norte se presentan en Escapade 2001 de Fort Worth.

Este es uno de los eventos que muestra una separación del grupo de los empresarios que antes se mantenían unidos en torno a los clubes nocturnos de Far West. Los Huracanes del Norte se hacen acompañar de dos grupos musicales de Azteca Records, Alianza Norteña y La Reunión Norteña.

El concierto se llevará a cabo el viernes 25 de octubre y los boletos tienen un costo de $40 y se pueden adquirir en www.escapadeclubs.com. Para más información llame al 214-902-6400.

Regresa el grupo Bacilos.- El grupo sonó a principios de la década del 2000 con aquel sencillo que sonaba frecuentemente en la radio “Mi primer millón”.

Bacilos, una mezcla de pop con varios sonidos latinos, al parecer hizo honor a la letra de su hit musical cuyo estribillo decía “Yo sólo quiero sonar en la radio, para ganar mi primer millón”, cosa que aparentemente lograron pues después de ese éxito inicial el grupo se fue apagando, muy a pesar del éxito que alcanzaron con su segundo álbum, que solo se pocisionó en el cono sur, en países como Argentina y Chile.

El grupo se separó en 2006 y después se reagrupó en el 2017, año en el que regresaron con nuevo álbum: “¿En qué nos quedamos?”, mismo título que bautiza su nueva gira en el 2020 con la cual llegarán a Dallas en abril. Veremos si la agrupación y su propuesta no ha quedado en el olvido con el tsunami que ha significado el reggaetón para las propuestas pop. Bacilos se presenta el 5 de abril en House of Blues de Dallas. Boletos comienzan en $42.50. Información en el (800) 653-8000.

Cumbiazo Fest en Far West.- El viernes próximo el club nocturno Far West presenta una edición más del Cumbiazo Fest. El evento incluye varias de las agrupaciones más famosas de la cumbia, la mayoría de ellas vivieron su época de éxito y permanecen vigentes gracias a esa trayectoría. La velada incluye a Sonido Master, celebrando 30 años, Chon Arauza y su Furia Colombiana, Grupo Apache, Tropical Florida y Gerardo y Su Cuarta Dimensión. Boletos tienen un costo de $30. Para información 214-367-8800.

Tips finales.- Marisela y Amanda Miguel, este sábado 19 de octubre en el Majestic Theater en Dallas. Boletos tienen un costo que comienza en $85 y se pueden adquirir en www.ticketmaster.com… El grupo de mariachi femenido “Toloache” se presenta en The Cambridge Room en House of Blues en Dallas y febrero 18 del 2020 es la fecha anunciada. Boletos tienen un costo de $18. El artista tejano Ricky Naranjo en New West de Dallas. Para informes 214-361-6083… Ramón Ayala en Fort Worth en noviembre, la semana próxima les daré mayores detalles… ¡Hasta la próxima!