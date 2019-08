Álex Lora y 50 años de historia

Alex Lora, quien celebra 50 años de carrera musical, se encuentra de gira con el gupo El Tri de México. Agencia Reforma

Álex Lora y El Tri en The Pavilion.- Con 50 años de historia, primero con Three Souls in My Mind (1969) y después con El Tri (1984), Álex Lora es sin duda un ícono en el rock en español en Latinoamérica y especialmente en México.

Creador, impulsor, creativo, vocalista, imagen y guitarrista, Lora es sin duda el alma y cerebro de la banda que ha dirigido por tanto tiempo. “El niño sin amor”, “Triste canción de amor”, “El ADO” y tantos temas más que se han popularizado a través de décadas, El Tri de México se ha posicionado como una de las bandas de rock que ha representado en sus temas las alegrías, la cultura, y las frustraciones de las clases marginadas de México.

Lora ha recorrido religiosamente por años México y Estados Unidos. En Dallas nos hemos acostumbrado a que cada año la ciudad está en la agenda de la banda roquera. Esta vez, Lora y su banda se presentan por vez primera en The Pavilion at Toyota Music Center con su gira de conciertos “50 Años”.

La presentación incluye como teloneros a dos bandas mexicanas del rock urbano, La Castañeda y Las Víctimas del Doctor Cerebro. El concierto está programado para el domingo 3 de noviembre. La venta de boletos arranca el viernes a través de LiveNation.com o marcando el (800) 653-8000.

Grupo Firme el 9 de agosto.- Con el mote “La sensación del momento”, el Grupo Firme, de Tijuana, México tendrá una serie de presentaciones en Texas, y Dallas es parte de la gira.

Sin embargo, el grupo no tiene sencillos en radio, pero sí miles de seguidores en redes sociales y millones en plataformas de video y audio. Es la subcultura de los millennials, la generación que está consumiendo música alejada de los medios tradicionales: la televisión y la radio, y está desarrollando un mercado alternativo que con el apoyo de las nuevas tecnologías logra éxitos como la gira reciente “Smoke Me Out” en Dallas que tuvo lleno total con grupos conocidos como Underground (subterráneos). Grupo Firme se presenta el próximo sábado 9 de agosto. El evento incluye la presentación de Imponente Sierreño y Vuelo Privado. Los boletos tienen un costo de $40.00 y se pueden adquirir en www.farwestdallas.com. Para informes 214-367-8800.

La Feria del Taco en agosto.- Un evento gratuito con varias luminarias de la música regional mexicana se lleva a cabo en Dallas en agosto. El evento se ha realizado en otras ciudades de los Estados Unidos y está patrocinado por varias empresas de productos de comida y por el Supermercado La Michoacana Meat Market, además de Liberman Broadcasting y sus estaciones, La Raza 93.7 y Luna 98.3.

Banda Los Recoditos encabeza la presentación, así como el legendario grupo norteño, Los Invasores de Nuevo León, también se presenta el grupo tejano Siggno, lo mismo que el popular grupo de cumbia Fito Olivares.

La presentación también incluye las actuaciones de Los Marineros del Norte y el Conjunto Amanecer. El evento se llevará a cabo el domingo 25 de agosto en el Rodeo Mesquite en Dallas. Los boletos son gratuitos y serán distribuidos a través de los patrocinadores. Para informes 972-285-8777.

Tips finales.- Jaripeo Baile en Rodeo Mesquite este domingo con las actuaciones de La Arrolladora Banda El Limón, El Chapo de Sinaloa y Banda El Rancho. Para informes 214-367-8800… Little Joe y La Familia el sábado 9 de agosto en New West Dallas. Informes al 214-361-6083… Hasta la próxima.