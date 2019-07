Ana Bárbara trae su gira ‘Mi revancha’ al Metroplex

Ana Bárbara se presentará en el House of Blues de Dallas el viernes 6 de septiembre. Agencia Reforma

Ana Bárbara en el House of Blues.- Recientemente estaba en la agenda de conciertos para este año, la presentación de Ana Bárbara y Edith Márquez, evento que fue cancelado finalmente.

Pero Ana Bárbara está retomando la gira por sí sola con la serie de conciertos “Mi Revancha Tour”.

Nacida en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, la intérprete vivió sus mejores años en la década de los noventa. Temas como “La Trampa” y “Lo busqué”, entre varios temas más, lograron buenas posiciones en las listas de popularidad. La cantante no ha logrado recientemente éxitos como los mencionados, y pudo retomar su carrera gracias a un sencillo a dueto con el cantante que se ha convertido en el fenómeno de la música regional mexicana, Christian Nodal, con el sencillo “Solos”.

El tema logró acercarse a los 10 temas más sonados de las estaciones de regional mexicano, y aprovechando eso, lanzó un nuevo tema, “Qué poca”. Ana Bárbara se presenta en el House of Blues de Dallas el viernes 6 de septiembre. Boletos desde $35.00 y se pueden adquirir en LiveNation.com o llamando al 800-653-8000.

KLNO perdió la primera posición .- La estación que por años se mantuvo en primer lugar indiscutible de la radio en español, KLNO, La Qué Buena 94.1 perdió la titularidad en los números del mes pasado.

Por vez primera la emisora en español de regional mexicano de CBS Radio, La Grande 107.5 se hizo del primer lugar gracias a la pérdida de casi un punto porcentual de su rival en Univisión. La emisora que transmite al Piolín obtuvo un 3.0 de rating (Nielsen Junio 2019) para ubicarse en primer lugar de las emisoras en español y 15 del mercado general.

En segunda posición KLNO La Qué Buena 94.1, y en tercer puesto del mercado hispano la emisora urbana pop de Univisión Radio, Latino Mix 107.9.

La estación La Raza de la empresa Liberman Broadcasting se posicionó en cuarto lugar, mientras que su estación hermana en la misma compañía La Ranchera 106.7, se ubicó en quinto lugar. La lista continúa con Zona Mx 99.1 de Univisión en sexto lugar y Luna 98.3 de Liberman Broadcasting en séptimo lugar. Univisión Deportes aparece en la lista al final de las posiciones del mercado hispano.

Alicia Villarreal el 19.- Otra de las mujeres cantantes que vivió un momento de esplendor fue Alicia Villarreal.

“La de las trencitas” o “La güerita consentida” como se le conocía, vivió sin duda su mejor momento al lado del grupo Límite y el grupo vivió su única época de éxito con ella como vocalista.

El grupo se convirtió en un fenómeno cuando los temas “Esta vez” y “Te aprovechas”, sonaban con insistencia en la radio. Llenos totales, ventas masivas de discos y la fama les acompañó cuando estaban juntos, y al separarse, aunque Alicia logró todavía algunos temas de éxito como “Te quedó grande la yegua”, no volvió a tener el mismo éxito.

De hecho vinieron años sabáticos para la cantante y no ha lanzado nada nuevo recientemente, y si lo hizo, ha pasado de noche. Alicia Villarreal encabeza presentación en el Far West Dallas y comparte escenario con unos grupos que brillaron en la época del boom de la música grupera: Liberación y Tropical Florida. El evento es el viernes 19 de julio en Far West Dallas. Para informes 214-367-8000.

Tips finales.- Christian Nodal se presenta el 5 de octubre 5 en The Pavilion at Toyota Music Factory… Grupo Sólido en New West de Dallas el viernes 12 de julio próximo. Para informes (214) 361-6083… Hasta la próxima.