Con un último suspiro FC Dallas buscará su clasificación a los playoffs

El FC Dallas, con su mezcla de experiencia y juventud, se juega todo en el último partido de la temporada para clasificar a los playoffs. Especial La Estrella

FC Dallas, después de sacar solamente dos puntos en sus últimos cuatro partidos de temporada regular, todavía tiene la oportunidad de ingresar al grupo de equipos que buscan llegar a la postemporada en esta liga que tiene nuevo formato de playoffs.

Este domingo, el cuadro de Frisco jugará frente a Sporting Kansas City, equipo ya eliminado de esta etapa, lo que también significa que puede dar dura pelea a los dirigidos de Luchi González, quienes por lo que se ha visto, han sentido la presión, ya sea por ser una parte jóvenes, o por los frustrantes resultados que han obtenido, siendo el último una derrota por 3-0 frente a Colorado Rapids, que ahora también mantiene su esperanzas vivas.

Lo que evidentemente le ha ayudado al conjunto de Frisco son los resultados obtenidos desde el comienzo hasta pasada media temporada donde se mantuvo entre 4to. y 5to. lugar de su conferencia. La jornada del El domingo (6 de octubre) se llama “Día de Decisiones”.

Las ausencias de jugadores por irse a jugar por sus selecciones afectó al FC Dallas que tuvo un momento en que estuvo fuera de los playoffs. Pero toda la debacle del conjunto texano sucedió en septiembre.

Ahora, el FC Dallas definirá su futuro. Si gana, ingresa a la siguiente fase. Si empata, dependerá del resultado entre Portland Timbers (46) y San José Earthquakes (44). Colorado Rapids ingresaría a postemporada si FC Dallas pierde y Portland Timbers gana.

Tanto González como los jugadores, reconocieron haber tenido un desempeño pésimo en los últimos encuentros, pero aún así, como ya lo había manifestado Michael Barrios, seguían recibiendo ayuda de los otros clubes para seguir soñando con los playoffs.

“La espera y lo que realmente pasa, son cosas diferentes. Tengo que esperar primero de mí y de mi cuerpo técnico. Así que tenemos que estar preparados y empujar a nuestros jugadores de la manera correcta”, dijo González.

Matt Hedges reconoció que el equipo debe jugar con mayor intensidad, creando oportunidades para las anotaciones.

“Debemos tener mayor intensidad, mejor posesión de balón, crear oportunidades. Pero a la vez, jugar más compactos con un verdadero 11. Este domingo tiene que ser totalmente diferente a lo que fue el último partido”, señaló Hedges.

Como jugador que está viviendo por vez primera cómo son los partidos y las competencias por ingresar a playoffs, Jesús Ferreira dijo que todos quieren estar en los playoffs. Ferreira ha jugado hasta el momento 32 partidos como titular, comparado con las temporadas 17-18 en las cuales había sido titular solamente una vez en cada una de ellas.

“Queremos estar en playoffs, necesitamos jugar con todo. Necesitamos ganar el partido contra Sporting Kansas, ganarles de cualquier manera, sin importar lo que implique hacer dentro del campo, pero ganarlo”, dijo.

Los cuadros de la Conferencia Oeste ya clasificados a playoffs son Los Ángeles Football Club (69), Minnesota United FC (53), Seattle Sounders FC (53), Los Ángeles Galaxy (51) y Real Salt Lake (50).

Como se puede ver la Conferencia Oeste, que tiene al ganador de Supporters’ Shield, es la más peleada donde dos equipos están peleando su pase a postemporada hasta el último encuentro de temporada regular.

La Conferencia Este ya tiene sus siete cuadros clasificados. New York City FC (61), Atlanta United FC (55), Philadelphia Union (55), DC United (49), New York Red Bulls (48), Toronto FC (47) y New England Revolution (45).

En esta conferencia quedaron eliminados Chicago Fire (39), Montreal Impact (38), Colimbus Crew SC (38), Orlando City SC (37), FC Cincinnati (23).

Con 12 partidos que se jugarán simultáneamente el domingo 6 a las 3 p.m. (hora del centro) para dar final a la temporada regular 2019 de la Major League Soccer.

FC Dallas vs. Sporting Kansas City

Domingo 6, Toyota Stadium 3:00pm

Texas 21, FC Dallas.com/Radio, 99.1 FM (español)