Luchi González: ’51 es el número para nosotros’

Luchi González, quien debutó como entrenador en la Major League Soccer, quiere experimentar lo que es la postemporada. Especial La Estrella

Dos partidos más, incluyendo el de este domingo contra Colorado Rapids, y la temporada regular para el FC Dallas habrá terminado.

Pero su esperanza de ingresar a la siguiente etapa no ha muerto, porque si bien no ha perdido en sus dos últimos encuentros, solamente ha ganado un punto en cada partido, y aún así siguen dentro del grupo de los clasificados a la postemporada.

El entrenador Luchi González ha manifestado que nada es suficiente más que ganar los seis últimos puntos que les quedan.

Y dejó claro cuál es el número de unidades que el equipo necesita para clasificar.

El FC Dallas tiene 45 puntos, de ganar sus dos siguientes encuentros sumarían 51, y la posible clasificación a postemporada. Pero ahora ya dependen de otros resultados.

“51 es el número para nosotros; ¿49? no, no podemos depender de eso, tal vez en pasadas temporadas, pero no en esta temporada”, dijo.

González comparó el último resultado de 1-1 jugado contra New YorK City FC con el obtenido contra Seattle Sounders la semana anterior - en ambos encuentros sacaron un punto, aunque el último fue en casa.

“Como con Seattle Sounders, tenemos que hacer que el último punto cuente”, dijo el entrenador.

El entrenador debutante de Major League Soccer, dijo que después del encuentro contra el líder de la Conferencia Este, tuvieron tiempo para descansar, ser críticos sobre la actuación del último domingo en el Toyota Stadium, y pensar en los dos últimos partidos que significan puntos vitales para el cuadro de Frisco.

“Tenemos que ser críticos y continuar desarrollando y creciendo. Tomar el siguiente paso, saliendo de nuestra zona de confort e ir a Colorado con mucha motivación”, aseguró.

Pero como Michael Barrios dijo, los otros resultados han venido a mano porque los han ayudado a permanecer dentro del grupo de los siete.

“La idea era depender de nosotros mismos, pero sabemos que los resultados de los demás equipos se nos han dado, quizás eso nos ha ayudado, porque durante dos semanas con dos empates hemos seguido manteniéndonos dentro de los siete clasificados”, dijo.

Sobre este partido dominguero en las alturas de Colorado, Barrios dijo que no será fácil, sobre todo contra un cuadro que ya está casi eliminado y sin nada qué ganar.

“No va a ser fácil el clima, y aunque ellos están casi eliminados sabemos que van a jugar como una final, como estos partidos que quedan. Ahora ya no tenemos que mirar en qué posición clasifiquemos sino lo importante es clasificar, así sea de séptimos”, dijo, asegurando que todos tienen claro lo que significa estar en postemporada.

“Sabemos que cada uno de los partidos de playoffs son finales, son partidos diferentes. El que se equivoca da ventaja y el que pierde se queda afuera”, dijo el jugador colombiano.

Ésta también es época donde los jugadores que no están fijos en el equipo, empiezan a mirar su futuro próximo. Como cada año el club hace cambios, siempre pensando en mejorar su posición en la tabla.

El FC Dallas no es la excepión. Por ejemplo Michael Barrios, sin decirlo, espera que en algún momento sea otro club que tenga sus ojos en él para llevárselo a otra liga. El colombiano está presto a irse.

“Uno siempre da lo mejor de sí mismo para que los otros equipos lo miren. Uno sigue trabajando para este equipo, pero si en el futuro se da una oportunidad de irse a otro equipo más grande, o igual, bienvenido sea, pero si eso no sucede seguiré trabajando y quiero darle las gracias al FC Dallas por la oportunidad que me están brindando”, dijo Barrios.

Su contrato culmina este año, pero su renovación en el 2017 dictaba que tenía opción de extenderlo por uno ó dos años más.

De llegar una oferta el colombiano la tomaría, porque para él no hay preferencia sino la de experimentar otro estilo de liga.

“No tengo preferencias, pero sí me gustaría ir a otra liga, México, Argentina, España, Portugal, son muchas, lo que Dios quiera para uno cualquier puerta buena que se le abra siempre será bienvenida”, señaló, agregando que siempre habrán rumores a lo largo del año, pero mientras no se concreta no hay nada.

“A mitad de año o a fin de año, mientras a uno le va bien, siempre van a haber rumores, pero nada concreto. Solamente hay que seguir pensando en lo que es FC Dallas y empujar para adelante para entrar a playoffs”, dijo.

Colorado Rapids vs. FC Dallas

Domingo 29, Dick’s Sporting Good Park 6:30 p.m.

Texas 21, FC Dallas.com/Radio, 99.1 FM (español)