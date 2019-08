Hunt indica que Colmán ‘tiene que ayudarnos’

Al paraguayo Cristian Colmán tiene pocos meses para demostrar un retorno triunfal al campo después de mas de ocho meses de para por lesión. Especial La Estrella

El delantero Cristian Colmán está a punto de marcar su retorno jugando por el primer equipo, el FC Dallas.

Eso se hará realidad cuando el paraguayo supere completamente el reto mental que tiene al frente, la parte más difícil para un jugador, sobre todo saliendo de una lesión de ligamento que lo apartó por ocho meses.

Colmán se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla izquierda el 2 de octubre del 2018, cuando entrenaba con el equipo.

En el mes de julio, Colmán comenzó a visitar el verde, jugando partidos por el North Texas, algo que le hizo mucho bien ya que las exigencias son menos y es una forma de adaptarse nuevamente a la rutina.

“Ha jugado partidos con el segundo equipo que le ha enseñado mucho. El plan es que juegue uno más con North Texas de local y después pensamos que él debe realmente enfocarse en competir con el primer equipo”, dijo Luchi González, agregando que lo ha visto saludable sobre todo en la parte física en los dos últimos meses. “Pero necesita mejorar en la confianza e impactar en el primer equipo”.

“En las dos últimas semanas ha estado compitiendo mejor y diría que en una o dos semanas más estará compitiendo completamente con el primer equipo. Y las decisiones serán tomadas sabiendo que está bien”, dijo González.

El entrenador texano dijo también que ahora a Colmán se le suma la competencia con Zdenek “Cobra” Ondrasek, Jesús Ferreira y Dominique Badji. “Es una linda competencia, no es fácil manejar eso en las rotaciones, en los entrenamientos, pero tendremos que tomar decisiones difíciles una vez que sepamos que Colmán está al cien por ciento en la competición”.

Por ahora Colmán cuando entrena con el primer equipo, lo hace tomando diferentes posiciones, y cuando juega con North Texas lo hace de 9.

El presidente del FC Dallas, Dan Hunt dijo también que la lesión a la rodilla tomó más tiempo de lo que se pensaba pero que el partido de vuelta con North Texas fue bueno.

“En el segundo creo que estuvo fuera de ritmo, pero ahora estoy esperando que a mitad de agosto, él pueda empezar a contribuir con el equipo”, señaló Hunt.

Hunt agregó la necesidad de ayuda que tiene el cuadro texano, viendo la posición en la tabla y la escasez de goles. “Él tiene que ayudarnos. Cristian tiene la habilidad, cuando se ve sus goles, de anotar cuando viene la bola cruzada, ya sea de cabeza o cuando saca el pie afuera, es allí cuando él sobresale. Desde la creación hasta la linea de gol”, dijo.

Por su lado el jugador reconoció que si bien está bien en la parte física, es la confianza lo que urgentemente necesita, para estar en la lista de competencia del primer equipo. Sin embargo dijo que desde que volvió a tocar el balón ha avanzado tremendamente.

“He jugado cuatro partidos. En el primero me sentí feliz, raro, lleno de emoción; en el segundo partido ya entré a la cancha más tranquilo. En el tercer partido ya jugué como si nada, y el cuarto partido normal”, relató Colmán refiriéndose a esos partidos con el North Texas.

En cuanto a su estado físico-mental y su retorno al entrenamiento donde juega en otras posiciones, dijo que está mejorando día a día, y que los trabajos con el especialista le han dado confianza para un retorno seguro.

“La verdad casi no me habla”, dijo refiriéndose al entrenador, “pero las veces que hablamos me dice que siga así para mejorar, pero me dice que agarre confianza. Ya trabajé la parte física con el especialista y la confianza ya la tengo, sólo que en la parte mental siento que cuando un movimiento se me pasa me digo ‘¡uy! ¿Qué me pasó?’ No es fácil pero encontraré la confianza pronto”.

“También se siente presión porque el equipo necesita goles, pero yo me siento tranquilo y practico bien, a la hora que me llame vamos a ver, Dios quiera que pueda anotar los goles para que el equipo pueda levantar porque necesitamos los goles”, explicó el jugador.

También acepta la competencia que habrá cuando retorne y se alegra de que haya compañeros que estén luchando por el mismo puesto. “La verdad que son buenos jugadores pero va a ser una linda competición dentro de la cancha”.

Colmán está consciente de la situación del FC Dallas, y sabe que los playoffs están a la vuelta de la esquina.

“En agosto se define si entramos a playoffs o no, porque después los otros partidos ya son más difíciles. En septiembre los equipos ya empiezan a defenderse, se tiran atrás para asegurar aunque sea un punto de local o de visitante”, dijo Colmán.

González ya dijo que es difícil el momento de su retorno pero que todos lo están apoyando para que Colmán se sienta bien.

“Pero para jugar y ganarse la titularidad tiene que ganarse la confianza nuevamente de mí, de los compañeros, de todo el cuerpo técnico y de él mismo. No es fácil pero tiene mucho apoyo , él tiene estos tres o cuatro meses antes que su contrato finalice para empujar y luchar por su carrera. Todos estamos haciendo eso “, indicó González.

El FC Dallas va séptimo en la tabla de posiciones de su conferencia y jugará este sábado en el Toyota Stadium recibiendo a Minnesota United FC.

FC Dallas vs. Minnesota United FC

Sábado 10, Toyota Stadium 7 p.m.

Texas 21, FC Dallas.com/Radio, 12.70AM (español)