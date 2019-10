El nuevo sonido de la salsa

“Lo que estamos haciendo ahorita es para que la gente goze, baile y sienta que la salsa está más viva que nunca”, dice Yahaira Plasencia. Top Stop Music

En medio de la controversia que se ha suscitado en la industria musical los premios Grammy por no incluir el trabajo de los reggaetoneros en esta próxima edición a llevarse a cabo en noviembre, la cantante peruana Yahaira Plasencia se ha destacado con su tema promocional “Y le dije no”.

El tema de la mano del músico y productor Sergio George, quien ha trabajado y guiado las carreras artísticas de Celia Cruz, Marc Anthony, Thalía, Luis Enrique, Victor Manuelle, Tito Puente, Salsa Giants, Tito Nieves, Jennifer López y Prince Royce, entre otros.

De Sergio George hay demasiado qué decir, es productor, pianista y compositor en la industria musical.

“Estoy súper agradecida con Sergio (George, productor del tema), me está enseñando muchísmo, estoy muy contenta, creo que Sergio es el padre de la salsa, ha hecho a muchos artistas, y espero ser yo también uno de ellos, estamos comenzando acá en Estados Unidos, aunque yo llevo tiempo de trabajar duro en Perú.

“Creo que comenzamos con el pie derecho acá, y respecto a Sergio, él confía en mí, yo confío en él, hacemos un buen equipo de trabajo, así que la idea es llegar lejos”, dijo Plasencia vía telefónica desde Nueva York.

La joven peruana, nacida en Lima, Perú, y ahora radicada en Miami, Florida, explicó que la canción se grabó en Miami y Perú.

“Con este tema tratamos de hacer de la salsa algo nuevo, fresco y mantenerla vigente, pero un poquito más moderna, con toques urbanos más cercanos a lo de hoy en día. La canción está muy linda, la grabamos entre Miami y Perú, a la gente le ha gustado mucho, eso es lo importante creo yo”, expresó Plasencia.

La letra de “Y le dije no” está a cargo de Eliot El Mago D Oz, quien lleva trabajando en la música más de 20 años con muchos artistas latinos como Don Omar, Daddy Yankee, Elvis Crespo, Olga Tañón, Carlos Vives, entre otros.

“Y le dije no, es una canción de la mano de Eliot, alías El Mago D Oz, un compositor, músico y productor puertorriqueño, él ha trabajo con muchos artistas musicales, y bueno la letra es de él.

“En el coro y la guía pude aportar ideas, pero no escribo canciones. En Perú tengo mi cuerpo de baile y es un show súper bailable el que tenemos montado, hacemos música para que la gente baile y la pase muy bien”, señaló Plasencia.

A los 17 años, Yahaira Plasencia pisa su primer escenario profesionalmente al ser convocada para ser la cantante principal en una de las orquestas femeninas más reconocidas y exitosas del país, Son Tentación.

En el 2016 Yahaira decide lanzar su carrera como solista y forma su propia orquesta de salsa, Yahaira Plasencia & Orquesta. Logra incursionar en las grandes ligas de Perú con su nueva propuesta musical, su potente voz, su show de baile y su presencia escénica.

“A mí me encantan los valses peruanos, me gusta mucho la música criolla, todo lo mío de mi país, pero me gusta mucho la salsa, me gusta, es un género riquísimo.

“Y bueno mis planes son pegar en Estados Unidos, es una tierra muy grande y con gustos muy diferentes, así que eso es un gran reto, además de aquí salen muchos artistas. Ahora estoy promocionando y me está yendo muy bien. Vamos a visitar Texas el próximo año así que pendiente de mis redes sociales”, añadió Plasencia.