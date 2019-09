Anaya al son de su violín

Esther Anaya en Los Ángeles promoviendo la cinta "Abominable". Cortesía Esther Anaya

La violinista y cantante Esther Anaya está participando en la promoción de la cinta “Abominable” como un reflejo en la vida real de lo que el poder de la música puede lograr.

La originaria de Montería, Colombia, cuenta como el trabajo de años y la unión con su padre ahora comienzan a dar frutos.

Anaya, al igual que Yi, la protagonista de “Abominable”, ama su violín y también muy joven emprendió un viaje que le cambio la vida. La joven dejo su país hace 15 años en compañía de su familia, sólo llevando sus instrumentos, para venir a probar suerte a los Estados Unidos.

“Al igual que Yi, mi relación con mi papá ha sido fundamental en mi desarrollo musical, crecí oyéndolo componer música para mi madre y cuando me enamoré del violín a los siete años, él me dio todo su apoyo”.

La joven estrella latina ha abierto conciertos de Rihanna, Kanye West, Cristian Castro, David Guetta, Calvin Harris y recientemente Maluma.

Una escena con los personajes de Yeti y Yi (voz de Chloe Bennet) en la película "Abominable".

“La música me ha abierto las puertas al mundo, he visitado muchos países y todo creyendo en el poder de mi violín”, Anaya.

La joven comenzó su educación musical en violín con el sistema Suzuki, muy conocido en Texas, terminó de refinar su estilo con técnicas rusas, pero siempre creyó en su sentir, “mi papá es un músico empírico y eso es lo que él me enseñó, ver el sentir de la gente y aplicarlo a mi música, yo veo que la gente ama la música electrónica, el Hip Hop, o la salsa con violín, y fue con eso con lo que empecé a improvisar y eso es lo que yo puedo darle a la gente”.

Anaya acaba de lanzar su primer sencillo como cantante, “Maracambé”.

“Es la primera canción que mi padre y yo compusimos en Barranquilla y lanzarla es un sueño de vida”, explicó.

“Las similitudes entre Yi y mi vida son impresionantes, la unión entre la protagonista y su padre, la aventura que ella emprende en la vida. Yo viajando alrededor del mundo tocando el violín. He aprendido a ser fuerte y no darme por vencida. Yi tenía el propósito de regresar al Yeti al Everest y mi propósito es compartir mi música con el mundo y crear emociones a través de ella”.

“Creo que con la película se van a abrir las puertas para que los niños piensen en el violín como algo ‘cool’, que pueden tocar y desarrollar. Creo que eso va a inspirar muchos a niños a probar un bello instrumento que tanto en la película como en la vida real es verdaderamente mágico”, señaló.

La fascinante aventura de ‘Abominable’

Escrita y dirigida por Jill Culton (Monsters Inc., Open Season), “Abominable” invita a su audiencia por un increíble viaje por los maravillosos paisajes de China con una animación y belleza que por su simple armonía hacen que la cinta valga la pena.

En esta nueva aventura de DreamWorks Animation en coproducción con Pearl Studio, la historia alcanza a Yi (la voz de Chloe Bennet) una adolescente rebelde en Shanghái, que está sufriendo por la muerte de su padre.

Su único escape es su violín (regalo de su progenitor), el que toca en la azotea del edificio de departamentos en donde habita, lejos de su madre y su abuela que no saben cómo ayudarla.

Yi (centro, voz de Chloe Bennet), Peng (Albert Tsai), Jin (Tenzing Norgay Trainor) y Yeti en una escena de la película en "Abominable".

Una noche mientras repasa el viaje que soñó con su padre, descubre a un Yeti, que también lo ha perdido todo y que es perseguido por un millonario empeñado en hacer que el mundo reconozca su existencia. Así que decide ayudarlo a volver a casa al Himalaya, al monte Everest.

Sin quererlo sus vecinos y amigos, el pequeño Peng (la voz de Albert Tsai) y Jin (Tenzing Norgay Trainor) la acompañarán en la aventura de 2,000 millas (3,200 kilómetros) para que Yeti regrese con su familia.

El viaje estará lleno de magia, amistad y crecimiento personal, así como impecables escenas de animación con deliciosa magia. Sin embargo la historia se aletarga, y en ocasiones pierde fuerza. Aún así, le regalará un par de lágrimas aquí y allá.

“Abominable” habla de sentimientos y de la confusión que traen los mismos, habla de pérdida y malas decisiones, habla de amigos y la importancia de la familia. Esta es una cinta que no acaba por hacer sentir toda la magia para la que está creada, pero que no cesa de intentarlo y que al final regala una bella moraleja.

Abominable

Fantasía, dibujos animados

Dirigida: Jill Culton

Con las voces de: Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tsai Chin, Michelle Wong

Clasificación PG ciertos materiales no aptos para menores

97 min.

***