Una segunda parte que rompe la regla: ‘Angry Birds 2’

La voz de Jason Sudeikis como Red, Danny McBride como Bomb y Josh Gad como Chuck en “The Angry Birds Movie 2” .

No cabe duda que abrazar la singularidad es lo que te hace fuerte, y aplica también para el cine.

Eso es justo lo que está sucediendo con la casa de animación Sony, que está dejando de copiar las fórmulas de éxito de otras casas productoras de dibujos animados y está comenzando a escuchar su propia voz con cintas como ésta, “The Angry Birds Movie 2”, que no sólo es divertida, sino que se siente como una bocanada de aire fresco en el interminable verano de trilladas fórmulas. Bien por ellos.

El jueguito de video que fuera un éxito hace ya algunos ayeres y que provocara la primera versión de la cinta en el 2016, repite intento, esta vez con voz propia y regalando verdaderas explosiones de carcajadas entre chicos y grandes.

En esta ocasión la isla de los pájaros protegida por el que se convirtiera en héroe en la primera entrega, el pájaro Red (la voz de Jason Sudeikis) y sus amigos Chuck (la voz de Josh Gad) y Bomb (la voz de Danny McBride), así como el águila Mighty Eagle (la voz de Peter Dinklage) será el blanco de una nueva villana.

Lo que cambia es que la isla de los cerdos combatirá a la misma enemiga, así que el rey de los cerdos, Leonard (la voz de Bill Hader), y su asistente Courtney (la voz de Awkwafina) piden una tregua a Red, para crear un superequipo que salve a sus islas.

Los pájaros y los cerdos crearán una alianza tecnológica y matemática para salvar con trayectorias de vuelo sus queridos hogares, enfrentando a una tercera isla del hielo con su líder y villana, el águila Zeta, con la voz de Leslie Jones y su serie de científicos locos, entre los que destacan como un guiño latino, Glenn, con la voz en español de Eugenio Derbez, que con sólo un par de líneas deja huella.

Con la ayuda del cerdo tecnológico Garry (Sterling K. Brown) y la hermanita de Chuck y genio de la ingeniería, Silver ( Rachel Bloom), los héroes alados y sus archienemigos, los cerdos trabajarán juntos para encontrar el verdadero significado de la amistad y sobre todo el valor del trabajo en equipo.

Pero la moraleja no llegará con cursis bromas, y mucho menos lágrimas rompecorazones, la moraleja llegará entre carcajadas, bailes y una serie de superhitazos musicales que lo harán reírse, emocionarse y divertirse como en pocas películas para niños.

THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

Animación, toda la familia

Dirige: Thurop Van Orman

Con las voces de: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Pete Davidson, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Nicki Minaj, Beck Bennett, Brooklynn Prince

Clasificación: PG

99 min.

***