Realidad que hasta ahora supera la ficción

Cine francés en su máxima expresión con todos los clichés que los acérrimos críticos de este se jactan de resaltar, largas y complicadas charlas, diálogos interminables, sexo filosófico y más mentiras que engaños.

Y como dicen en tierras aztecas, “será el sereno” pero “Non-Fiction”, la más reciente obra de Olivier Assayas (“Personal Shopper”, “Carlos”), se burla de sí misma y tiene una profundidad como pocas.

Juliette Binoche y Guillaume Canet se reúnen bajo las órdenes de Assayas para contar un relato de mentiras, sexo y literatura; y a la más pura usanza de la intelectualidad bohemia parisina lo hacen en cafés, en parques, en caminatas con frío y con vino y carcajadas.

“Non-Fiction” alcanza a una pareja de famosos intelectuales parisinos, él un gran editor (Canet), ella una reconocida actriz (Binoche); entre los amigos, escritores a los que les publican libros, entre ellos Leo (Vincent Macaigne), quien confunde la realidad con la ficción y crea personajes basados en sus amigos, amantes, esposas y otros seres cercanos.

Los largos diálogos dan opiniones sobre arte, tecnología, economía, amor, engaño y, finalmente costumbre, en una historia en donde Assayas, quien también coescribe el guion, se luce con su filosofía de vida.

Selección oficial de los festivales de cine de Venecia, Telluride, Toronto y Nueva York una cinta en donde la atemporal Binoche se burla no sólo de su sociedad ni del matrimonio, sino de la burla misma y hasta de sí misma.

Canet consolidado como uno de los más grandes actores de la Francia actual, regala una actuación profunda, sencilla, anclando al reparto, aun cuando los actos de su personaje son los que inician la debacle de su matrimonio.

Non-Fiction

Drama, comedia

Dirige: Olivier Assayas

Actúan: Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi Christa Theret, Pascal

Greggory, entre otros.

Sin clasificación

107 min.

***

También se estrenan:

