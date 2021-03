López Estrada, la nueva voz en el universo de Disney

El director mexicano Carlos López Estrada habló durante su entrevista con La Estrella sobre su más reciente película, “Raya y el último dragón”. Cortesía

El director de la nueva película de Walt Disney Studios, “Raya y el último dragón” (Raya and the Last Dragon), Carlos López Estrada, desafía todos los preconceptos, y lleva a un nuevo nivel la idea de una carrera de “vertiginoso éxito”.

El director y creativo sonríe abierto a la cámara en la entrevista por Zoom con La Estrella, confiesa que trabajar en un proyecto como “Raya y el último dragón” ha sido todo un reto y una enorme responsabilidad. Pero para López, la idea de “abrir brecha” viene inmersa con la vida misma.

Nació en la Ciudad de México y llegó a los Estados Unidos con apenas 12 años, a los 21 años comenzó a dirigir videos musicales en los dos lados de la frontera, a los 26 creaba ya su primer cortometraje “Theft”, a los 29 estrenaba su primera película en Sundance, “Blindspotting” y como dicen por ahí el resto es historia

“Yo soy un director de cine independiente, hice mi primera película hace poco más de dos años, y justo en esos tiempos tuve la oportunidad de conocer a unos ejecutivos de Disney, que estaban buscando ojos frescos. Después de hablar un rato con ellos, supe que aquí había un lugar para mí, porque lo que quiero hacer es contar historias que nos inspiren”.

Ahora su nombre aparece como codirector en “Raya and the Last Dragon”, la cinta animada que catapulta la experiencia visual de animación del estudio más conocido en el mundo por este arte, además de tener en línea proyectos como el remake híbrido entre acción real y animación de “Robin Hood”.

López dice que se siente muy emocionado, que ha sido todo un reto y que jamás imaginó compartir créditos con Don Hall (“Moana”, “The Princess and The Frog”, “Big Hero 6”, entre muchas otras ) toda una leyenda de Disney, que lo ha apoyado tremendamente en este nuevo proceso creativo.

“Estas películas se tardan años en crear y el proceso artístico es súper diferente, con muchos creadores talentosos mostrando nuevas animaciones que influyen en la trama”, dice el director ganador del Grammy por uno de los muchos videos que llevó a cabo para la banda mexicana Jesse & Joy, “ no es algo fácil de orquestar, es un proceso muy colaborativo en donde hay que ser muy flexible y escuchar las ideas que generan muchas personas de extraordinaria visión”.

“Raya and the Last Dragon” lleva al auditorio al mundo de fantasía de Kumandra, en donde por muchos años los humanos y los dragones vivieron en armonía, hasta que los demonios los atacaron y los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad, pero los humanos terminaron divididos en cinco mundos.

Ahora, 500 años después de la desaparición del último dragón sobreviviente, Raya, la guerrera del mundo de corazón, intentará encontrarlo para reunir a la fracturada Kumandra.

Con una animación espectacular que engaña entre realidad y ficción, López espera que la cinta no solo llame la atención por su tecnología, y acepta que su parte favorita en la película, es sin lugar a dudas, su mensaje, “es tan necesario, vivimos en un mundo que está pasando por una etapa difícil, la moraleja de la película es muy necesaria en este momento histórico, un mensaje de unidad y esperanza creo que es muy importante”.

Para López, que se declara fanático del director Giuseppe Tornatore y su “Cinema Paradiso”, la realidad supera la ficción, “conocí a las personas adecuadas y recibí esta oportunidad, que conlleva muchísima responsabilidad y es un trabajo titánico en equipo”, asegura.

El también creativo de teatro y televisión dice que lo que más le gusta de estar en el equipo de Disney es la posibilidad de aprender con otros artistas y de crecer creando con ellos, y lo que es complicado es la pandemia, en donde por la virtualidad “es mucho más difícil crear ese ambiente de intimidad que se da cuando trabajas tan intensamente en una producción”.

La nueva voz en el universo de Disney, es un hombre joven, sencillo, latino, con mucha visión y ganas de demostrar con su trabajo de calidad todo lo que tiene por dar.

Raya and the Last Dragon

Animación, Aventura, fantasía

Dirigen: Don Hall y Carlos López Estrada

Con las voces de: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk, Lucille Soong, Patti Harrison, entre otros.

Clasificación PG

90 min.

*****