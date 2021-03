Carin León: ‘Cuando a ti te gusta hacer tu trabajo, la gente lo nota’

El primer sencillo de Carin León de lo que será su nuevo disco,​ “Cobarde”, logró sobrepasar 1 millón de impresiones en un día en YouTube. Cortesía

El cantautor sonorense, Carin León, llega con su nuevo tema “Cobarde”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Además de todos los premios y galardones que se ha ganado en los últimos años, acaba de entrar en nuevos mercados como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Centroamérica y España.

El cantautor mexicano habló vía telefónica desde Hermosillo, Sonora, México, sobre sus nuevas colaboraciones con otros cantautores y su nuevo lanzamiento “Cobarde”, primer sencillo del nuevo disco.

“Es la necesidad que tenemos las personas de criticar algo, porque la gente todo critica, a la gente nunca le vas a dar gusto. Lo que me ha funcionado a mí, es hacer lo que me gusta a mí, hacer las canciones que me han gustado toda la vida, las canciones que disfruto cantar, entonces yo pienso que allí está el éxito, cuando a ti te gusta hacer tu trabajo, la gente lo nota y no puedes fingir eso, y gracias a Dios, nos ha llevado muy lejos hacer versiones de canciones clásicas”, señaló León.

Carin León dice que no le gusta escucharse sula voz. Que no es un cantante que le guste su voz, y que solo escucha sus canciones para revisarlas que se hayan grabado bien. Asegura que prefiere y disfruta mucho más, cuando canta las canciones de los compositores que más le gustan.

“Yo soy una persona que no me gusta escucharme, yo sólo me escucho cuando sale el disco para saber que salió bien, pero en realidad no me escucho. A mí me gusta escuchar canciones que yo no hago, me gusta escuchar algo nuevo que no estaba en mi cabeza”, dijo el cantautor.

“Ahora las únicas canciones que escucho a veces son las versiones de las canciones clásicas, porque me gustan las canciones y yo no lo hago para ser mejor, las escucho porque me gusta interpretarlas a mi manera. De hecho, si hago un concierto con puras canciones mías, no me gusta tanto el evento, pero si de pronto nos ponemos a cantar un tema de por ejemplo, Los Invasores de Nuevo León, entonces eso me encanta, es algo bien bonito, y la gente se olvida de que también yo soy humano y me gustan mucho las canciones de otros compositores”, expresó León.

El primer sencillo de lo que será su nuevo disco “Cobarde”, logró sobrepasar 1 millón de vistas en solo 24 horas en la red social YouTube con el video del tema “Cobarde”, el cual es una balada al estilo sierreño autoría de Carin León y su manager y productor, Javier González.

“Estuvimos en el aniversario de Los Invasores de Nuevo León, viene un tema junto con ellos, una versión de ‘Bajo mil llaves’. También vienen colaboraciones importantes, Tony Meléndez, un tema que se llama ‘El amor de tu vida’, que ya lanzamos. Viene una colaboración con un rapero español C. Tangana, y con mi compadre Joss Favela. Estamos trabajando un tema con Gerardo Ortiz, viene un tema nuevo que se llama “Cobarde”, es el primer sencillo del nuevo disco”, dijo León.