Bryan Reynolds: De Fort Worth hasta Italia

El jugador Bryan Reynolds (c), oriundo de Fort Worth, a su llegada al aeropuerto de Roma Fiumicino tras firmar contrato con el equipo A.S. Roma. EFE

A comienzos de semana se confirmó el pase del defensa Bryan Reynolds al A.S. Roma, esto después de un buen tiempo que el joven estuvo en la mira de diferentes clubes del balompié italiano.

Sin precisar una cantidad, el FC Dallas recnoció que el costo de la transferencia representa una cifra récord para la franquicia. Hasta donde se sabe, Reynolds estará a préstamo los primeros seis meses hasta que se complete el pase.

“De hecho, tuvimos una guerra de ofertas entre varios equipos de la Liga de Campeones, que es una nueva dinámica”, dijo Clark Hunt, Director ejecutivo de HSG. “Creo que eso dice mucho sobre dónde está nuestra academia, pero también habla de la calidad del jugador estadounidense. Con la ayuda de la MLS estamos comenzando a desarrollar jugadores de talla mundial”.

Por su lado Dan Hunt, presidente del FC Dallas, dijo estar feliz por Reynolds y su familia porque este hecho representa un testamento del proceso de las academias de fútbol de la liga y del FC Dallas.

“Desde niño, jugando en los campos de Fort Worth, luego compitiendo profesionalmente por nosotros en Frisco, y ahora en Italia, él ha inspirado una generación de jugadores de fútbol del Norte de Texas con la idea de lo que es posible a través de este sendero en el FC Dallas”.

Por su parte, el lateral izquierdo dijo amar mucho el fútbol y estar muy entusiasmado por el futuro que le espera en Europa.

“Crecí con el FC Dallas y no estaría donde estoy si el club no me hubiera dado esta oportunidad. Voy a luchar por el A.S. Roma como lo hice aquí”, expresó Reynolds.

Asimismo dijo esto “es algo surreal ya que es un sueño que a no todos se le cumple. Es un sentimiento irreal lo que siento de ir a jugar en una de las mejores ligas del mundo”, declaró agradeciendo a los fanáticos del club texano.

“Tendré que aprender italiano lo más rápido posible”, añadió en su última entrevista con el FC Dallas

Cuando tenía 15 años Reynolds se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en firmar por el FC Dallas, el 22 de noviembre del 2016, como delantero. Pero ya desde los 13 se perfilaba como uno de los que tendría su nombre en alguna palestra, pues ya era convocado por las selecciones nacionales.

Bryan Reynolds, quien creció jugando en la academia del FC Dallas, firmó contrato con el A.S. Roma con una cifra récord por su transferencia. Denise Isla Especial La Estrella

“Estoy realmente emocionado. Grandes cosas me están pasando en estos momentos. Nunca esperé firmar por un equipo, es una bendición que me haya pasado”, dijo Reynolds en ese entonces, cuando estampó su primera firma profesional.

De sus entrenadores, incluyendo a Chris Hayden, dijo que fue Luchi González, en ese entonces director de las academias y entrenador de la Sub16, quien le ayudó en desarrollarse como jugador.

La noticia de su firma con el FC Dallas, relató, la recibió de su madre cuando él estaba entrenando con la selección de Estados Unidos Sub16.

“Había justo terminado mis entrenamientos con la selección nacional cuando mi mamá me llama y me dice que tenía buenas noticias. Cuando le pregunté que era, me dijo que el FC Dallas me ofrecía un contrato. Yo estaba muy sorprendido que no sabía como reaccionar”.

Coincidencias de la vida, cinco años más tarde, bajo la dirección de Luchi González y como lateral derecho, Bryan Reynolds es uno de los jugadores que ya es parte de una de las más grandes ligas profesionales de fútbol en el mundo.

A Reynolds ya le preceden los productos de academia, sus ex compañeros, Weston McKennie (ahora Juventus), Reggie Cannon (Boavista), Chris Richards (Hoffenheim, a préstamo del Bayern Munich).

Brilla Ferreira con selección de Estados Unidos

Hablando de juveniles del cuadro texano, el fin de semana pasado Jesús Ferreira y Tanner Tessmann hicieron su debut jugando por la selección nacional de Estados Unidos. El equipo jugó un amistoso contra Trinidad y Tobago, venciendo por 7-0. Bryan Reynolds también participó de los entrenamientos previos del combinado estadounidense, pero se fue ya que estaba a punto de irse a Italia.

Dos goles de Ferreira y tres asistencias de gol lo convirtieron en el mejor del campo. Esta vez fue todo oficial, las otras convocatorias del colombianoamericano fueron cuando todavía no había recibido su ciudadanía, proceso que duró casi un año.

“Obviamente el 2020 fue un año difícil para mí porque anoté solamente un gol en la liga, pero no lo tomé como desaceleración, sino como tienes que hacerlo mejor”, dijo en la página de la federación. “Tengo que asegurarme que el 2021 sea mejor que los dos últimos años y hoy fue un paso adelante”.

Las posiciones en las que juega por el FC Dallas ha variado, pero el entrenador Gregg Berhalter lo usó como 9, y esta no es la primera vez que lo hace.

“Siempre lo hemos visto como 9, que puede unir al equipo bajando. El año pasado en el campamento de enero contra Costa Rica hizo un excelente trabajo y creó una serie de oportunidades bajando al mediocampo. Cuando tiene extremos que pueden amenazar la línea de fondo, puedes permitirte perder un delantero que todavía le da verticalidad a ese alargamiento del rival”, dijo el entrenador.

Por su lado Ferreira dijo que ambos habían tenido conversaciones largas, pero que estaba feliz que lo mantenía como una de sus alternativas.

“Gregg (Berhalter) y yo tuvimos muchas conversaciones sobre lo que estaba pasando y esas cosas. Pero me hace feliz que él confió en mí y ahora puedo mostrarle que lo puedo hacer mejor”, dijo.

Tanto Tessmann como Ferreira fueron elegidos de la lista inicial de 12 seleccionados mayores, y de 26 jugadores Sub23.

Pasando al Superdraft de la MLS, el club de Frisco eligió a cinco jugadores quienes tendrán oportunidad de mostrar sus cualidades para quedarse definitivamente vistiendo la camiseta texana.

EL mediocampista Nicki Hernández, comenzó jugando por la Southern Methodist University (SMU) pero ya había firmado por el segundo equipo, North Texas, el año pasado. Esta fue la primera selección que hizo el comando, de 15 en la general, del FC Dallas.

Los otros elegidos son Colin Shutler de la Universidad de Virginia; Thibaut Jacquel, de la Campbell University, asimismo Mark Salas, de la Universidad de North Carolina y Giovanni Montesdeoca, también de esta última universidad.