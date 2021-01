En medio de la pandemia, estas películas brillaron en el 2020

Frances McDormand protagoniza la película “Nomadland”, considerada una de las mejores del 2020. Cortesía/Searchlight Pictures

Este 2020 fue todo menos ordinario, la pandemia afectó cada espacio del acontecer mundial y por supuesto la pantalla platinada no fue la excepción, siendo de hecho una de las industrias más golpeadas y que más cambios y evolución ha visto en el año del COVID-19.

Así que el bombo y platillo no existió y hasta las votaciones de fin de año para la Asociación de Críticos de Cine de Dallas Fort Worth (Dallas Fort Worth Film Critic Association- DFWFCA) y los premios Óscar, extendieron su plazo. La del DFWFCA al 10 de febrero, fecha en la que daré a conocer los resultados que junto a los críticos del Metroplex alcanzaremos.

La pantalla reflejó el sentir del mundo: Pocos blockbusters, estrenos en línea al mismo tiempo que en los pocos cines que estuvieron abiertos, películas más calladas, hacia adentro, que mostraron otro tipo de fuerza, resiliencia.

Por ahora aquí tiene un recuento de las mejores películas de este año de caos, hasta el momento.

“Nomadland” con Frances McDormand como una mujer, que al quedar viuda y perderlo todo, decide vivir en su camioneta y rodar de parque a parque buscando trabajos temporales. Una clara y callada visión de los que lo han perdido todo en el país más poderoso del mundo. Con la dirección, guion y edición de Chloé Zhao es sin lugar a dudas una película para reflexionar.

Tom Hanks llega con “News of the World” en un Western conmovedor con la historia de un ex soldado y una niña que encuentra abandonada en el camino entre los pueblos que visita para leerles las noticias a sus pobladores.

“Minari” alcanza a una familia asiática en su trayecto a convertirse en la esencia de la nación de inmigrantes que es los Estados Unidos, todo desde los ojos del más pequeño del hogar, un niño que observa como su familia de granjeros lucha por lograr el sueño americano… sensacional.

“Sound of Metal” con Riz Ahmed como protagonista, es un viaje íntimo y crudo por el mundo de la sordera y la fortaleza interior, con la historia de un baterista de rock pesado, que un día se despierta sordo. Esta es una de esas películas que recordará de por vida.

“Mank” de David Fincher, es una película de época sobre el súper talentoso Herman J. Mankiewicz, que escribió el guion de “Citizen Kane”, pero más bien es la disección de Hollywood y sus complacencias, una cinta que no es para todos, pero con una historia fascinante que le caerá bien a los amantes del cine y su meca.

Spike Lee, “Da 5 Bloods”, es mucho más que una película de guerra, es ácida, satírica y con un toque de Tarantino. En la historia de cinco ex soldados que regresan a Vietnam a desenterrar un tesoro que ahí dejaron con la promesa de volver. Una película brutal, política y que trascenderá su época.

“One Night in Miami…” dirigida por la también actriz Regina King, es un recuento espectacular de la noche en que Malcom X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke, pasaron juntos, tratando de resolver las injusticias de su mundo y tanto el recuento como las historias, y la forma de contarlas, merecen reconocimiento al buen trabajo tanto frente como detrás de cámaras.

Ahora que si lo que quiere es una película que lo rete, no se pierda “I´m Thinking of Ending Things”, de Charlie Kaufman (“Eternal Sunshine of the Spotless Mind”) en el sensacional viaje de una pareja entre el tiempo y la irrealidad a lo increíble… Una cinta que recompensará a los valientes que la acompañen hasta el final.

“A Promising Young Woman” and “Never, Rarely, Sometimes, Always”, son dos cintas sobre abuso y retos de la mujer en la sociedad moderna, la primera sobre hacer justicia por mano propia por el abandono del sistema legal; la segunda sobre lo que representa la injusticia de la falta de opción en temas de aborto; ambas le van a helar la sangre.

En cine internacional, la película italiana “Martín Eden”, la inglesa “Herself” y la rusa “Beanpole” son imperdibles y extraordinarias representaciones de excelentes historias y cinematografía de sus respectivos países.

La primera, “Martín Eden” cuenta la historia épica de un marinero que solo quería ser escritor y lo logra, bella en todos los sentidos; “Herself” es una drama profundo sobre una mujer que huye de un hombre abusivo con sus dos hijas, Clare Dunne, su protagonista y coguionista, logra mostrar las multidimensiones de una complicada situación como la que vive, una cinta, elegante, callada que hará que derrame un par de lágrimas tanto de tristeza como de esperanza, y “Beanpole” sobre la extraña amistad de dos enfermeras rusas tras la Segunda Guerra Mundial es simplemente tanto visual como en su historia, fascinante.

En materia de documentales, “The Social Dilemma” y “Code Bias”, sobre los terrores de la tecnología y “The Painter and the Thief” y “Dick Johnson is Dead” sobre historias muy personales que es increíble que hayan sido expuestas, son de lo mejor del 2020.

Hasta el momento esas son las películas que están en espera de mi votación por su calidad de historia, actuaciones, dirección y logros cinematográficos.