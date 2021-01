Delta se esfuerza por ofrecer algo nuevo con cada disco

Los integrantes de Delta son Andrés Rojas, (batería); Nicolás Quinteros, (teclados); Paula Loza, (voz); Marcos Sánchez, (bajo) y Benjamín Lechuga, (guitarra). Cortesía

En un mundo donde el pop se ha transformado en la música urbana, siendo el reggaetón el rey de la nueva tribu latina, surge una propuesta disruptiva desde Chile: Delta.

Esta banda de rock, que ya es decir mucho, es una muy singular porque es una banda de rock y metal progresivo, un nicho del mercado musical en extremo, bastante paticular.

La banda cuenta con 17 años de trayectoria y están a punto de sacar su sexto disco de larga duración “Fear”, aunque entre producciones en vivo y otros cuentan con nueve materiales en el mercado.

Del mando de IGED Records, recientemente firmaron con Warner Music para distribución, lo cual los encamina a la internacionalización.

El proyecto comenzó como una banda de universidad y en el 2003 plasmaron sus intenciones musicales en su primer disco llamado “Apollyon is Free”, hasta llegar al sexto disco “Fears”, del cual ya lanzaron tres sencillos: “Hate Recipe”, “Fears” y el más reciente “Oceans”.

“Fears”, será lanzado oficialmente el próximo 2021. Paula Loza, vocalista del grupo, habló en entreivsta vía telefónica desde, Córdoba, Argentina.

“Delta no es una banda que no se ha quedado en un mismo camino musical. El primer disco tiene una personalidad, el segundo tiene otra, el tercero igual, es una banda que se va renovando en cada disco. Delta ha cambiado mucho, por ejemplo, hasta el quinto disco, la banda tenía un vocalista masculino. Yo llegué para la grabación del sexto disco. Y creo que ha sido una transformación grande”, dijo Paula Loza.

Delta es una banda que se dirige al público mundial, así que sus canciones son en inglés, aunque están pensando en hacer versiones en español y portugués para más adelante.

“Yo no me considero que tengo un inglés bárbaro, de hecho, tuve un maestro vocal en inglés para la grabación del disco. Yo soy argentina, y en la Argentina no tenemos el inglés de forma cotidiana. Al inglés le metemos cualquier cosa si no se entienden las palabras (risas), culturalmente no lo tenemos muy arraigado en la Argentina, en Chile sí lo toman más en serio, pero bueno, el cantar y la música te permite ser un poco más atento en lo auditivo, me hace que me salga un poquito mejor, pero sigo trabajando en eso”, explicó Loza.

El tema fue compuesto por la vocalista Paula Loza y Nicolás Quinteros hizo la parte armónica y melódica de la canción y los arreglos fueron hechos por toda la banda. La grabación fue realizada en Estudio Monosound por Pancho Arenas, Benjamín Lechuga y Nicolás Quinteros, la mezcla estuvo a cargo de Javier Bassino, la masterización de Jens Bogren en Fascination Street Studios y el arte original de Tullius Heuer. Mientras que el video fue escrito y dirigido por Paula Loza, producido por la banda y editado por Marco Luna.

“El sencillo que lanzamos se llama ‘Oceans’, es un tema que invita a la introspección, a mirar un poco para adentro, es la canción más relax del disco, es un tema para conectarse, porque es un tema muy actual, habla del ahora, para buscar las respuestas, ver qué está sucediendo adentro nuestro que no podemos hacer que se refleje en el afuera.

“Cómo me conecto con lo que nos rodea, con la naturaleza, con el mundo en el que vivimos, qué estoy haciendo para cambiarlo, para transformarlo, porque estamos viendo muchas cosas que nos hacen daño. Y bueno, ‘Oceans’, es retornar a la raíz, retornar al inicio del todo, encontrarse con uno mismo y desde ahí, transformar todo”, expresó Loza.

Chile tuvo cambios sociales y políticos recientemente, y medio de la pandemia mundial del COVID-19, lograron cambiar la Constitución de Augusto Pinochet, quien estuvo en el poder ejecutivo y militar de 1973 a 1990.

“Yo si bien soy de Argentina, estoy muy conectada con mis hermanos chilenos, y yo voy mucho con el lema de, tu lucha es mi lucha, pero hablo por mí, no por Delta. Lo hablamos e intentamos llegar a un concenso en la banda, pero no pudimos llegar a estar de acuerdo todos, y en Delta, si no estamos todos de acuerdo, no lo hacemos. Pero los que sí estamos comprometidos con el tema (social y político), lo publicamos en nuestras redes personales y participamos”, concluyó Loza.