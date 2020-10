Carlos Ponce continúa con trabajo creativo en tiempo de pandemia

Carlos Ponce interpreta a Ray en la serie de Netflix, “Julie and the Phantoms”. Cortesía / Netflix

El actor puertorriqueño Carlos Ponce habla sobre su participación en la nueva serie de Netflix “Julie and the Phantoms”, inspirada en su homónimo brasileño que fuera un ‘hit’ hace algunos años.

En la serie Ponce da vida a Ray, el papá de Julie, la protagonista, a quien apoyará para encontrar su voz con la ayuda de tres divertidos fantasmas noventeros.

Ponce, papá de cuatro en la vida real y ya con varias experiencias como galán maduro en series televisivas “y casi hasta abuelo en un proyecto en Colombia”, se dice encantado de participar en un proyecto cuyos protagonistas son una familia latina en los Estados Unidos.

“La serie es deliciosa y divertida, y que la familia protagónica sea latina, no es algo común en Hollywood; así que con eso y con que es una comedia musical -que me encanta- bajo la dirección de Kenny Ortega (responsable de la exitosa trilogía High School Musical) pues muy contento y orgulloso de los resultados y feliz de participar”, declaró.

Ponce, quien es hijo de cubanos y nació en Santurce, Puerto Rico, inició su carrera profesional en su isla natal en la cadena Univision para después irse a México y luego llegar a consolidarse en Estados Unidos.

Es una figura prominente y muy querida en toda América Latina. Su trabajo como actor ha trascendido fronteras y ahora, durante la pandemia, el regalo del tiempo le ha dado otros beneficios.

“Me siento muy afortunado. Sé que mucha gente la ha estado pasando muy mal, pero para mí este tiempo de pandemia ha sido un momento muy productivo”, dijo Ponce entre sonrisas.

“Tenía 10 años de proyectos esperando ver la luz y por la locura del trabajo no había podido terminar. Hay mucho que actualizar aún, pero tengo un largometraje escrito por mí, dos series de televisión que ya encontraron casa, que no necesariamente son para que yo protagonice pero sí son de mi propiedad intelectual; tengo socios nuevos en la agencia colocando programación en otros lugares y, por su puesto, mis proyectos actorales”, explicó el actor.

El también cantante asegura estar disfrutando todos los aspectos creativos de una producción, frente y detrás de las cámaras. “Soy muy inquieto, a mí me gusta todo, me entra todo, una vez un director me decía ‘Carlos deja de producir´ pero es superior a mi fuerza, o sea yo estoy pendiente de todo constantemente, de las cosas que están pasando, de la continuidad, no solamente física sino de dónde viene el personaje y a dónde va, y no el mío solamente sino de todos, y ese mismo director me decía, relájate hay gente que está haciendo este trabajo”, señaló.

Ponce no duda verse muchos años más realizando su labor histriónica y tal vez dirigiendo. “Es lo único que me falta, lo he hecho con algunos de mis proyectos, pero no ha sido mi título, así que tal vez como me gusta tanto, quiero que lo sea; imagínate tengo entre ojos una serie muy buena de espionaje y un largometraje, así que hay oportunidad”, compartió el actor quien, de hecho, encontró su primera oportunidad en la televisión mexicana en la telenovela “Guadalupe”, en 1993.

Para concluir, Ponce aseguró que “Julie and the Phantoms” tiene algo para todos. “Una comedia musical da esperanza, sobre todo en estos momentos en el que estamos todos encerrados en el mismo lugar; esta serie le ofrece algo a todos, a los adultos, a los adolescentes y a los niños y creo que es otra manera de desahogarnos, de encontrar tranquilidad. Este tipo de opciones en pantalla es buena para toda la familia”.