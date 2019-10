Ferruzzi: Nuestro enfoque fue poner un gran equipo en el campo

La experiencia y habilidad, sin mucha publicidad, de Marco Ferruzzi le estân cambiando el rostro al FC Dallas. Especial La Estrella

Este fin de semana el FC Dallas tiene una tarea que cumplir, visitar a los Seattle Sounders, ganar y seguir avanzando en los playoffs del 2019 en la Major League Soccer.

Al margen de lo que suceda en el CenturyField Link este sábado (Oct. 19), el personal que ha estado detrás del telón todo el tiempo, ha sido parte fundamental para que ahora Luchi González y sus dirigidos estén en etapa de postemporada.

Marco Ferruzzi, director de operaciones de fútbol del FC Dallas, dijo haberse sentido feliz de que el equipo clasificara a la postemporada, pero agregó que desde un inicio todo se hizo con planeación, trabajando puntualmente todos los detalles que llevan a que un equipo se destaque en un torneo de alta competencia, que es justo lo que ha sucedido con la liga estadounidense.

“Feliz de estar en los playoff, obviamente queremos más, pero lo que quiero destacar es que este año la organización ha sido muy meticulosa en todos los niveles. Viendo todo los detalles para tratar de darnos la mejor oportunidad sin buscar alguna clase de excusas”, dijo.

Ferruzzi indicó que este ha sido el año en el que el club, prácticamente, comenzó con todo nuevo, incluso él con su nuevo cargo y el brasileño André Zanotta como gerente deportivo, quien también hizo su arribo este año al recinto de Frisco.

“Fue un nuevo año con nuevos jugadores, nuevo cuerpo técnico, nuevos cambios. A pesar de todo ello, nuestro enfoque fue poner un gran equipo en el campo, el cual lo logramos; los entrenamos bien y ellos respondieron. Nuestra mira eran los playoffs y lo conseguimos. Ahora tratar de empujar partido a partido de hoy en adelante”, dijo Ferruzzi.

Ferruzzi es un viejo conocido en el seno del club de Frisco. Como asistente de equipo se unió a la organización en el 2004. De Luchi González, dijo que es un profesional con ética de trabajo muy detallista, sus conversaciones son fáciles de entender, de asimilar y de convencer casi inmediatamente. Al mismo tiempo que cuenta con un gran grupo de trabajo.

“La ética de trabajo de Luchi Gonzalez es muy sólida, él es muy detallista, muy infeccioso en la forma como se aproxima a la gente y convence casi inmediatamente de las ideas y filosofía de trabajo, que conllevan un mensaje”, dijo, agregando que es un entrenador joven con determinación y con muchas expectativas consigo mismo y con su equipo.

“Por eso no es sorpesa que la gente respete cómo Luchi enfoca los partidos, así como sus ambiciones. Él está en compañía de jóvenes entrenadores que también han sobresalido. Por eso creo que no es una completa sorpresa que estemos en estos momentos en playoffs”, señaló Ferruzzi afirmando que este ha sido un año muy positivo.

Formando equipo con Zanotta, Ferruzzi ha comenzado a sentar raíces en un cargo diferente al que estaba acostumbrado, y para comenzar no le ha ido mal. Básicamente esta dupla se encarga de la exploración de jugadores tanto a nivel nacional como internacional. Ferruzzi es más experiementado en la parte doméstica mientras que Zanotta es experto en transacciones internacionales.

“Es el primer año que estamos trabajando juntos, él trajo mucha experiencia internacional y a nivel de club. En términos de plantel, qué jugadores estamos buscando, a quiénes podemos traer en el futuro, trabajamos muy bien juntos. Él trajo su red de exploración internacional que es importante para un club, yo le ayudo en cuanto a jugadores a nivel nacional”, explicó Ferruzzi.

La tarea de ver jugadores que puedan acoplarse al estilo del club, dijo, es estudiando cómo se formó el plantel en el pasado, los mecanismos de la liga, etc. “ A comienzos de año no nos planteamos un equipo con muchos éxitos, sino que nuestra visión fue sentar la base de éxitos para los dos próximos años . Ese es el panorma”, dijo el nativo de San Antonio, Texas.

Respecto al futuro del club, con nuevos refuerzos en las líneas que el entrenador y su cuerpo técnico considere traer, Ferruzzi dijo que están viendo un grupo de jugadores con potencial para tener en cuenta en la próxima ventana internacional de invierno, así como en la de verano. Pero hay muchas decisiones que serán tomadas respecto al actual plantel.

“Todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer. Hay un número que ya están bajo contrato, los que van a draft de re-entrada, los que van a ser parte de la expansión de clubes de la MLS. Va a haber mucho movimiento dentro de la liga. Van a haber jugadores que serán atraídos dentro de la liga, además hay jugadores que están buscando otras oportunidades, pero nosotros tenemos una gran base de jugadores todos conectados con el mensaje de que se sientan parte del proyecto, y si viene alguien en el futuro tiene que ser alguien que encaje en el equipo de manera correcta”, aseguró.

De conseguir FC Dallas un triunfo en Seattle, será otro paso gigante que el joven equipo haya conseguido dentro de su palmarés.

“Lo bueno es que acabamos de venir de allá donde les empatamos. Fue un partido muy competitivo. No muchos equipos han ido a su casa y han conseguido lo que nosotros hemos hecho. Ellos son un equipo que como nosotros, históricamente en casa nos encargamos del negocio. Ahora yendo allá, les ponemos un poquito de preguntas en sus manos ya que estarán lidiando con un rival dificil que tienen jugadores que se sienten confiados frente del arco”, dijo Ferruzzi.

Seattle Sounders vs. FC Dallas

Sábado 19, CenturyLink Field 3:30 p.m.

Fox Sports TBD, FC Dallas.com/Radio, 12.70 AM (español).

Calendario

Sábado 19

Conferencia Oeste: Real Salt Lake (3) vs. Portland Timbers (6); Seattle Sounders (2) vs. FC Dallas (7).

Conferencia Este: Toronto FC (4) vs. D.C. United (5); Atalnta United (2) vs. New England Revolution (7).

Domingo 20

Conferencia Oeste: Minnesota United (4) vs. LA Galaxy (5).

Conferencia Este: Philadelphia Union (3) vs. NY Red Bulls (6).