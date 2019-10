La cinta ‘Mary’ lleva al espectador al terror en altamar

De Izq., Gary Oldman interpreta a David y Emily Mortimer a Sarah en la cinta de horror “Mary”. Cortesía RLJE Films

Rostros conocidos en una cinta de terror que ofrece buenos sustos en un contexto bastante creíble, pero que acaba por perder el norte y caer en el lugar común de casi todas las aventuras de terror. “Mary” le trae un rato de buenos brincos, pero hasta ahí.

“Mary” es el nombre de un barco de pescadores que David (el ganador del Óscar, Gary Oldman) acaba de comprar con los ahorros y los sueños de toda su vida. La idea es poder cumplir con su destino como capitán de su propio barco y proveedor para su familia, en una segunda oportunidad para todos.

Su esposa (Emily Mortimer) decide apoyarlo en la aventura y junto a sus dos hijas y el mejor amigo (Manuel García Rulfo) se lanzan a la mar en su primera travesía pesquera.

Sin embargo, apenas levantan anclas, comienzan a suceder cosas extrañas, y mientras se alejan de la costa, la sensación de que algo anda mal con “Mary” aumenta hasta no quedar la menor duda de que en el barco y en la familia el mal va a todo vapor.

Oldman (“Darkest Hour”, “The Dark Knight”) y Mortimer (“Mary Poppins Returns”, “Lars and the Real Girl”) hacen una mancuerna poderosa con actuaciones impecables interpretando la vida de una relación complicada con mucha desconfianza que está tratando de recuperarse al momento de que “Mary” llega a sus vidas.

Por otro lado, Mike, el amigo de la familia encarnado por el latino Manuel García Rulfo (“Murder on the Orient Express”, “The Magnificent Seven”), y las pequeñas hijas, Lindsey, representada por Stefanie Scott (“Beautiful Boy”, “Insidious: Chapter 3”) y Mary, Chloe Perrin (“Single Parents,” “The Diabolical”), que poco a poco se verán afectadas por los malévolos espíritus en “Mary”, brindan algunas escenas dignas de mención.

El director Michael Goi (“American Horror Story”, “Megan Is Missing”) hace lo que puede con el guion de Anthony Jaswinski (“The Shallows”, “Love You To Death”), pero pierde el control de su navío, dejando al espectador literalmente a la deriva en lugares comunes con sustos baratos.

Mary

Horror, suspenso.

Dirige: Michael Goi

Actúan: Gary Oldman, Emily Mortimer, Manuel García Rulfo, Stefanie Scott, entre otros.

Clasificación R por violencia extrema y fenómenos paranormales.

91 min.

**

También se estrenan:

