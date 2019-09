Talento efímero que inspira

Anton Yelchin en fotos de archivo del documental “Love, Antosha”.

En “Love, Antosha” (o “Con amor, Antosha”), la historia es simple: Anton Yelchin, un joven y prolífico actor muere en pleno auge de su carrera, y este documental es el recuento de vida que hacen sus videos caseros, el pietaje de sus películas y entrevistas, y las palabras de aquellos que lo amaron y respetaron.

“Love, Antosha” es un ejemplo delicioso de documental moderno, en donde literalmente, el recuento de la vida del objeto se hace con el pietaje que existe del mismo, uniendo lo que está a la vista de todos, con esas partes que no se ven, que no se saben o que se saben a medias.

Ahí vemos a Yelchin de pequeño dirigiendo películas con sus amigos, reconociendo que lo que quiere hacer en la vida es actuar y dedicarse al cine. También vemos el esfuerzo de sus padres por salir de la Unión Soviética con Anton como bebé, ellos patinadores olímpicos, el con seis meses de nacido.

Se nota la curiosidad y la aguda inteligencia del actor, el amor de su madre, y la fascinación del pequeño con sus padres, a los que en cada carta, sin importar en dónde esté, siempre firma despidiéndose “Con amor, Antosha”.

Lo trascendente de este homenaje a Anton Yelchin, es la creación de una imagen multidimensional, no solo la fama, no solo el intelecto; también los demonios, los traumas, las fijaciones del actor, creando una imagen más real del joven con fibrosis quística que muriera atrapado entre el portón de su casa y su automóvil, una calmada noche de un verano de 2016 a los 27 años.

Excelente documento visual que contagia las ganas de vivir y hace reflexionar sobre la trascendencia del tiempo.

Love, Antosha

Documental

Dirige: Garret Price

Participan: Irina Yelchin, Viktor Yelchin, Paul David, Mary Lester, Dr. Parush Rao M.D., Frank Langella, Kristen Stewart, Ben Foster, Nick Jones, J.J. Abrams, Simon Pegg, Zoe Saldana, Chris Pine, Zachary Quinto, Jodie Foster, Jennifer Lawrence, Willem Dafoe, Jon Voight, Nicholas Cage, entre otros.

Sin clasificación

93 min.

****

