El futuro y la memoria de Siddhartha

“Supongo que cuando uno disfruta las cosas, pasa el tiempo volando, como si estuviera de vacaciones”, dice Siddhartha. Cortesía

Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha, es un músico mexicano, cantautor, productor y arreglista.

Su nuevo disco, “Memoria futuro” (Sony Music México), es un disco concebido como un concepto artístico que va ligando las canciones como si fueran capítulos de una novela musicalizada que el espectador va viendo y leyendo a través de cada video.

En estos momentos, lleva cinco sencillos de este su quinto disco de estudio. Está de gira por Estados Unidos, haciendo conciertos esta semana en los estados de California, Arizona y Texas, entre otros, e incluye una presentación en el Festival Los Dells, en Wisconsin, junto a Café Tacvba, Ozuna, El Fantasma y muchos más.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, explicó como la serie de videos van formando esta película de emociones, sentimientos y sensaciones humanas a lo largo de los 10 temas musicales.

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to Star-Telegram content across all your devices. SAVE NOW

“A lo largo de la serie vamos a ver cómo van hilando canción tras canción. El agua es un elemento importante en mis letras, en las portadas de los discos, en los títulos y en los videos, pero es algo del inconsciente, como que siempre recurro al agua en mis discos, algo acuático, de hecho yo ni me había dado cuenta hasta que la misma gente me lo ha dicho”, explicó Siddhartha.

Comenzó a tocar de joven gracias a los instrumentos que su familia le fue regalando. Participó como baterista en 2005, aproximadamente un par de años, en la banda de rock pop mexicana Zoé, y en 2008 saca su primer disco, “Why you?”

Después de 11 años, cinco discos y un disco en vivo, piensa que el tiempo ha corrido demasiado rápido.

“Se me ha pasado muy rápido mi carrera como solista, siento que ha sido poco, yo me siento en mis primeros pasos, aunque no sea así, lo he disfrutado mucho. Supongo que cuando uno disfruta las cosas, pasa el tiempo volando, como si estuviera de vacaciones. Todo comenzó como un experimento y no sabía cómo iba a funcionar, pues ahora me ha llevado a muchos lugares y me ha dado muchas satisfacciones en todos los sentidos, así que me ha ido muy bien”, dijo Siddhartha.

En sus inicios, prácticamente grababa todos los instrumentos él mismo, también se producía, se grababa, mezclaba y masterizaba. Una labor que pocos podrían hacer, porque además de talento, se necesitan los conocimientos de ingeniería musical.

“En los primeros discos me aventaba casi todo el trabajo, yo tocaba todos los instrumentos, grababa, mezclaba y masterizaba, todo lo hacía yo, pero más que porque quisiera hacerlo, era por necesidad, no había de otra”, dijo el cantautor, explicando que si quería hacer los discos, tenía que hacerlo él mismo.

“Fue más una necesidad que una destreza. Me ponía a tocar la guitarra, el bajo, baterías, etc., aprendí sobre la marcha, resolviendo cada problema, aprendí demasiado, exploté cosas que no sabía que podía hacer. Nunca había grabado nada antes, pero tuve que invertir mucho tiempo, dejé pasar muchas horas de sueño, hasta que dejaba las canciones como mi mente las escuchaba. Creo que ésa es la magia de los primeros discos, tienen esa ingenuidad que he disfrutado mucho”, puntualizó Siddhartha.