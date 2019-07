Intenta FC Dallas escalar puestos en su conferencia

Pablo Aranguiz volvio a la alineacion en el partido amistoso contra Tijuana, pero no termino el partido. Especial La Estrella

FC Dallas estará visitando este sábado a Minessota United FC en su casa, el Allianz Field en St. Paul.

Con su último triunfo sobre DC United, el conjunto texano ganó tres puntos y subió a la quinta posición con un partido más que sus antecesores del momento.

El pasado domingo el equipo de Luchi González jugó su primer amistoso de dos programados para este mes, contra Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, con marcador final sin goles. Al término de la primera mitad fue expulsado Pablo Aránguiz, lo que cambió el ritmo del encuentro.

“Óscar (Pareja) vino y nos pidió que si podíamos seguir jugando once contra once, a pesar de la expulsión, ésa es la clase de ser humano que es él, pero por las reglas dej juego, el árbitro no estuvo de acuerdo”, dijo Luchi González, agregando que la mentalidad del equipo no fue un amistoso sino un partido a ganar.

En este partido el equipo expuso a jugadores que normalmente no están en el once inicial de partido de Liga, por lo que González dijo que fue una experiencia positiva para todos.

“Fue bueno ver a los jugadores jóvenes que no compiten, para darse confianza y ganar ritmo de juego, al mismo tiempo que tuvimos que dar descanso a jugadores que tienen muchos minutos encima”.

Uno de los jugadores nuevos en la alineación, que posiblemente seguirá jugando en el siguiente amistoso contra el Sevilla, es Johan Gómez, jugador de academia Sub19, quien causó buena impresión en su juego. González dijo que estuvo bien en su creatividad y coraje, al mismo tiempo de hacer frente y desafiarlos.

“Eso lo ayudará a crecer y tomar el siguiente paso”.

Por su lado el colombiano Pareja dijo haber estado contento de traer el equipo que dirige a Dallas y seguir su preparación para el comienzo de la temporada.

“Ésta es nuestra tercera semana de pretemporada y nos sirvió mucho cuando el partido estaba once contra once, luego con la expulsión se desnaturalizó un poco el partido, lástima que ellos no pudieron ingresar otro jugador porque nos hubiera servido más”, dijo Pareja.

El club Tijuana también estaba programado para jugar su último partido de pretemporada a mitad de semana contra Boca Juniors de Argentina.

Respecto a la expulsión de Aránguiz, González dijo que es un jugador como todos, que está buscando su oportunidad.

“Ésta fue una oportunidad y hay jugadores que la van a aprovechar, y de repente no, eso depende de cada uno. Pero como lo vieron es su perspectiva y Pablito (Aránguiz), es un chico muy joven con mucho talento y vamos a seguir apoyándolo para que siga creciendo, no puedo dar garantía de minutos, porque lo que el club hace es crear un ambiente de competencia y desarrollo”, indicó el técnico.

Sobre el próximo partido contra Minnesota United, González dijo que es un partido de seis puntos porque es un equipo de la misma conferencia.

“Es la primera vez que vamos a jugar contra ellos, tienen un gran estadio donde cuentan con una gran hinchada, pero estamos ansiosos de poder enfrentarlos”.

El cuadro local está ubicado en el cuarto puesto de la conferencia con un punto más sobre FC Dallas.

Minnesota United FC vs. FC Dallas

Sábado 13, Allianz Field 7 p.m.

Texas 21,FCDallas.com/Radio, 1270 am (Español)