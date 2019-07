Una película que requiere atención y paciencia

Yang Baiwan (Xixu Chen) y Ma Lilian (Ye Gao) en una escena de “Absurd Accident”. Cheng Films

La ópera prima del director Yuhe Li, “Absurd Accident” (Accidente absurdo) en donde la historia cuenta, como bien dice su título, una serie de absurdos que conllevan a un accidente.

O no son absurdos, ¿pero sí un accidente?

La idea de Li es contar las increíbles historias que suceden en la China rural y de las que en muchos casos (como en los más profundos rincones de la América Latina), nadie se entera.

La situación es que Yang Baiwan (Xixu Chen), el protagonista de la película, tiene un problema viril, y debido a eso su autoestima ha sido afectada al máximo. Lo peor es que Baiwan, quien es dueño de un motel de paso, el “Gods are Coming Inn”, en un pueblito perdido de China, tiene la esposa más guapa del entorno, Ma Lilian (Ye Gao), y ella no sólo tiene la fama de bella, sino de infiel.

Ante los apuros de Baiwan son varias las soluciones que se le presentan. Primero, un médico para curar sus males y si eso no funciona, qué tal un par de asesinos para acabar con el objeto de su desesperación y complejo: su mujer. Pero la cosa se va a poner difícil cuando un montón de sucesos inesperados acontezcan en el camino de redención de Baiwan.

La cinta que ha hecho su ronda por festivales de toda índole y en todas las latitudes, atina en la historia, pero no del todo en el ritmo. Yuhe Li, pasea a su auditorio por el espacio reducido de las vidas de Baiwan y Lilian, en donde la propaganda le indica a la población del pueblito chino que todo lo que hacen está fuera del parámetro de lo deseado.

No tienen lo que es cool, no hacen lo que es cool, simplemente no son cool y a ese nivel comparten su historia.

Yuhe Li va creando un sentimiento de zozobra y sorpresa que va creciendo al transcurrir su historia. Con una fotografía en ocres y colores agresivos, y escenas que se le quedarán clavadas en la mente para una de esas pesadillas realistas, “Absurd Accident” no es para todos los públicos, requiere atención y paciencia, y al final no termina por ser del todo satisfactoria.

Pero arroja luz a algunos elementos clave de humanidad y a diferencias que merecen la pena. Si usted es paciente y aguanta el letargo del cuento, igual encuentra su recompensa al final.

Absurd Accident

Crimen, comedia, humor negro

Mandarín con subtítulos en inglés y chino

Dirige: Yuhe Li

Actúan: Xixu Chen, Ye Gao, Suxi Ren, Bo Dong, Yunfei Lou, entre otros.

Clasificación: R



97 min.

**