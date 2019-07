Ricardo Pepi, de la academia al profesionalismo

Ricardo Pepi, en su debut con la camiseta del FC Dallas en el torneo US Open Cup. Especial La Estrella

El nombre de Ricardo Pepi comenzó a sonar cuando el joven tenía 16 años.

Ya enlistado en el North Texas SC, convirtió su primer hat trick en el primer partido del equipo en la USL League One, sobre Chattanooga Red Wolves SC, al que vencieron 3-2.

En el interior del club todos lo felicitaban, incluyendo los jóvenes profesionales que, como él, salieron de la academia.

Junio fue el mes donde firma contrato y debuta en la US Open y la Major League Soccer.

¿A qué más puede aspirar un joven de 16 años?

Ahora tiene que pensar en cosas grandes, pero primero deberá afianzarse en su actual posición, tanto mental como físicamente.

Pepi había conseguido anotar siete goles en el North Texas SC cuando fue llamado en préstamo el 12 de junio para jugar por el FC Dallas en la US Open Cup.

Esa noche, Pepi saltó al Westcott Field de la SMU y consolidó su debut con su primera asistencia para el gol de Michael Barrios, en el encuentro cuando el FC Dallas se impuso a OKC Energy FC por 4-0.

“Estuve trabajando duro para eso, pero no pensé que iba a llegar tan rápido. Al comienzo me sentí nervioso, pero después empecé a sentirme un poquito más cómodo y empecé a jugar, y todo empezó a ir bien”, dijo Pepi sobre el partido de su debut.

Pepi empezó a ver el campo desde un ángulo diferente, pues le pareció grande por el salto que momentáneamente había dado, de una liga menor a la profesional.

Comenzó a abrir los ojos y a ver las cosas de diferente manera.

“Obviamente aquí es grande, es más rápido y más como un reto. Pero después todo es lo mismo, la pelota es redonda y nosotros somos solamente humanos”, dijo, agregando que el haber competido por el equipo de reserva del FC Dallas, le ayudó mucho para ver el nivel profesional al que ingresó. Sin embargo, aseguró que “no es nada diferente, nos adaptaremos, todo estará bien”.

Esa seguridad de pensar en la pronta adaptación, le hizo reconocer que una asistencia de gol a ese nivel fue “como anotarle, es algo increíble, y me hizo sentir bien”.

Una semana después, el FC Dallas fue eliminado de la US Open Cup en la siguiente ronda, donde Pepi hizo su segunda aparición como titular.

Pero lo que no esperaba es que de pronto lo que había sucedido en un par semanas se convertiría en una cuestión de rutina diaria, porque el 21 de junio Pepi firmó su primer contrato profesional con el FC Dallas, convirtiéndose en el jugador número 26 salido de sus academias. En este caso de su filial de El Paso.

Al día siguiente de su firma, su entrenador Luchi González, le hizo debutar en la MLS, sustituyendo a Michael Barrios en el minuto 84, partido donde el FC Dallas venció a Toronto FC por 3-0 .

“Es un jugador que está allí porque anota goles, su movilidad, su presión, etc. En el corto tiempo que ha jugado, le ha robado pelotas a dos o tres buenos jugadores, y eso no es fácil de hacer”, dijo González. El técnico también señaló que su pupilo está tomando las cosas paso a paso, y que se lo ganará tal como lo trabaja.

El espigado delantero dijo que el debut significó algo grande para él, pero que le ayudó a ver que su nerviosismo no fue como el de la US Open Cup. “Estuve más nervioso en la US Open, pero ahora he ganado más confianza y los nervios fueron menos. Me estoy acostumbrando y siento como si fuéramos una familia”.

Cinco días después fue suplente en el partido de empate con el también cuadro canadiense, Vancouver Whitecaps. El domingo 30 en la derrota contra Portland Timbers, Pepi sustituyó a Brandon Servania en el minuto 78.

Pepi se unió por primera vez a la Academia de FCD en el 2016, desde la filial juvenil del club en su natal El Paso. Durante la temporada 2016-17 de la Academia, apareció en 15 juegos y anotó 18 goles para el equipo de la Sub13 y anotó 12 goles en 13 partidos de la Sub14. En la temporada 2017-2018, Pepi pasó a la Sub16, donde apareció en 14 partidos y anotó cinco goles.

A nivel de selección tiene la opción de jugar por las representaciones de Estados Unidos y México. Este año, como parte del seleccionado estadounidense, clasificó a la final de la Concacaf Sub17 donde México fue el ganador.

A los 16 años Ricardo Pepi es el cuarto jugador más joven en firmar con el FC Dallas. Antes lo hicieron Bryan Reynolds, Dante Sealy y Jesús Ferreira.

A comienzos de semana, el club de Frisco anunció la adición de un jugador más a sus filas. Se trata del delantero de origen ghanés Edwin Gyasi, quien viene en préstamo del club CSKA Sofia, de la primera división de fútbol búlgaro.

El FC Dallas derrotó 2-0 al DC United el 4 de julio en el Toyota Stadium. El equipo jugará se enfrentará el domingo al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente (Xolos), escuadra dirigida por el ex entrenador del cuadro texano Óscar Pareja.