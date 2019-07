Con proyecto quiere darle un segundo aire a clásicos del merengue

“Este disco es para conectar a mi generación, con la de los grandes y para que las nuevas generaciones conecten también, es una expresión de conectar por conectar”, comparte el cantante Gabriel. Sony Music Latin

El merengue, este ritmo caribeño, está siendo revisitado y versionado por Gabriel Ramírez Pagaán, mejor conocido como Gabriel, un cantante juvenil nacido en San Luis, Misuri, de padres oriundos de Santo Domingo, República Dominicana.

Gabriel sacó en el 2014 un primer sencillo titulado “Ta Pacheco”, y desde entonces ha sumado triunfos y éxitos con cada tema que lanza al mercado.

Ahora nos presenta “Morisoñando Volúumen 1”, un disco que reúne por primera vez a 14 de los artistas más grandes del merengue en una sola propuesta que presenta a los clásicos del género con nuevos arreglos musicales de la mano de grandes exponentes del merengue. Es así como llega, “Píntame”, con Elvis Crespo, tercer corte promocional del nuevo álbum; “Cómo no amarte”, junto a Olga Tañón, segundo sencillo, y el primer sencillo fue “Colegiala” junto a Álex Bueno.

“Tengo colección de sombreros, tengo más de 500 sombreros, y sigo comprando más (risas), tengo un equipo de estilo que me ayuda en eso, pero es que no es una cosa nueva en mí, llevo años coleccionando sombreros, compro muchos sombreros todo el tiempo, soy un cazador de sombreros, siempre ando buscando quién está haciendo cosas buenas”, comenta Gabriel vía teléfónica desde Miami, Florida.

“En mis videos saco varios sombreros y la gente me dice, ‘qué raro, un muchacho joven y con sombrero’. Bueno, es mi gusto y además eso me ha creado una personalidad distinta entre los cantantes de mi generación”, expresa Gabriel.

No ha sido fácil reunir a tantos artistas musicales para hacer posible este primer disco, y nos comenta el autor intelectual que ya está trabajando en el volumen dos, así que aún hay muchas sorpresas más.

“Te cuento, con este primer volumen tenemos varios años trabajando y tiene a todo mi equipo trabajando en él, sobre todo en los temas legales, y creando un concepto de cada tema que lanzamos. Y junto con los grandes del género (merengue) es una evolución de lo que yo venía haciendo. Este disco es para conectar a mi generación, con la de los grandes y para que las nuevas generaciones conecten también, es una expresión de conectar por conectar”, comparte Gabriel.

Gabriel estudió composición musical contemporánea y producción musical en el prestigioso colegio Berklee College of Music de Boston, Massachusetts. Otros grandes del merengue incluidos en el disco son Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Johnny Ventura y Milly Quezada.

“Me ha tocado compartir con cantautores de la vieja escuela y sí, son mucho más celosos. Ellos me dicen que les parece una locura que en una canción nueva entran 5 ó 10 cantautores y eso no les hace sentido, comentan ellos, les parece muy raro cómo ha evolucionado la industria ahora. Antes era un compositor, un arreglista, un productor, un cantante, y listo.

“Pero ahora hay mucha colaboración entre colegas, porque el pensamiento es que entre más colaboren, a más gente se llega. A mí me encanta colaborar y yo me llevo la buena vibra de la gente y si es por mí (risas), me los llevaba a todos de gira, me he hecho amigo de algunos que no conocía personalmente, simplemente con Olga Tañón, me he hecho amigo de su equipo y de su familia, hemos compartido muchas cosas y eso me tiene muy feliz”, cuenta Gabriel.

Unir generaciones y mantener un estilo de música es lo que motiva a Gabriel a convocar a todos los exponentes del merengue en la República Dominicana y a compartir la experiencia con las nuevas generaciones y el mundo entero.

“La idea es hacer un primer gran evento, un gran show con la mayor cantidad de artistas, todos tenemos agendas complicadas, compromisos y vida personal, pero todos están dispuestos a sumarse por este evento, porque todos entienden que, de alguna manera, esto es un rescate por el género. Es necesario hacer este sacrificio, que la gente vea que hay unión, que sigue vivo, y que el merengue se sigue consumiendo masivamente y, sobre todo, conectar con las nuevas generaciones, y para eso tenemos que trabajar todos juntos”, dice Gabriel.