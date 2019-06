Llegan los ‘Infiernos’ del Panteón Rococó al Metroplex

El grupo Panteón Rococó tiene planeado presentarse el próximo mes en el Metroplex como parte de su gira por Estados Unidos. Cortesía

Experimentar un concierto en vivo de la banda mexicana Panteón Rococó, una banda de ska y múltiples fusiones de música es entrar al ritual de la festividad positiva, a la fiesta colectiva de los seres humanos que buscan paz.

La banda, que mezcla géneros musicales como la cumbia, big band, pop, funk, rock, y rockabilly, entre otras, ya rebasó los 20 años de hacer música para el pueblo.

Y ahora llegan a los Estados Unidos con su nuevo disco, “Infiernos”, y más de 15 conciertos en Estados Unidos.

En Dallas/Fort Worth, se presentarán en el House of Blues de Dallas el 17 de julio.

Entrevistamos vía telefónica desde la CDMX a Leonel Monelo Rosales, guitarrista de la banda mexicana, sobre el nuevo disco, nuevos sencillos y la gira estadounidense que comienza en unos días en Boston.

“Para nosotros tocar en vivo, es una de las cosas que más nos gusta hacer, y disfrutar con toda la pandilla los momentos de comunión, sudando, riendo y recordando todas las canciones del repertorio, y hacer esa gran celebración que hacemos al tocar en vivo. Tenemos desde el año 2000 yendo a Estados Unidos, picando piedra, y la verdad es que tenemos una gira de más de 15 fechas y siempre es muy agradable regresar y darnos una vuelta y saludar a toda la pandilla, a los amigos”, dice Rosales.

Vienen de llenar la Arena México en Ciudad de México dos veces, un total de 40,000 espectadores vivieron los nuevos “Infiernos” del Panteón Rococó que ahora vienen a los Estados Unidos a presentar nuevas canciones y a compartir momentos importantes con el público que gusta de la banda mexicana.

“Por fin tenemos la fortuna de salir con un disco nuevo, lo hemos preparado durante seis años, desde el último material inédito fue como se dice, un parto largo, (risas). Bueno, entre giras pudimos poco a poco ir grabando canciones. Tenemos colaboraciones de Jonás (Plastilina Mosh), Los Auténticos Decadentes, y otros más, y bueno, son 11 temas inéditos y son los ‘Infiernos’ de Panteón Rococó con un estilo musical bien definido y también viene aderezado con mucha música nueva, nunca hemos temido a experimentar, así que se van a topar con un sonido muy renovado”, comparte Rosales.

Hacia finales del 2018, dos sencillos de su nuevo álbum, “Tonantzin” y “El último ska”, ocuparon los primeros lugares en plataformas digitales y en la radio. El nuevo disco, “Infiernos”, es uno de los trabajos más esperados de Panteón Rococó, porque sus fanáticos tuvieron que esperar seis años para recibir el noveno álbum en la carrera de la banda mexicana.

“Infiernos” también es el tercer sencillo cuyo video fue grabado en las calles de Berlín, lugar entrañable para la banda desde sus primeros álbumes.

“Un disco que lo siento muy redondito, con todos los temas que tiene, con todo el sonido que envuelve el disco. Tenemos ya tres sencillos, el tema ‘Infiernos’ es el tercero, al mismo tiempo, le da nombre al disco.

“Se nos ocurrió irnos a Berlín, Alemania, para filmar el video y se nos hizo algo muy diferente de cómo venimos grabando nuestros videos, y nosotros mismos lo dirigimos y aprovechamos para filmar también en Hamburgo, y también aprovechamos para tocar allá porque Alemania es un territorio que hemos trabajado bastante bien desde hace casi 20 años, junto con otros países de Europa, y estamos muy contentos con todos los seguidores que tenemos allá y todo el trabajo que hemos realizado con el tiempo”, comenta Rosales.

Panteón Rococó se presenta el próximo miércoles 17 de julio en el House of Blues de Dallas, traen su nuevo disco bajo el brazo y prometen poner a bailar a toda su fanaticada.

“El segundo sencillo se llamó, ‘El último ska’, y lo filmamos en barrios muy icónicos de la Ciudad de México, en La Lagunilla, en Santa María la Ribera, en Tlatelolco y fue muy chistoso con todo lo que se armó alrededor, la gente comenzó a pensar que era nuestra despedida, por la temática de la canción y bueno, no nos vamos a despedir de los escenarios aún, no tenemos planes de parar, y bueno, en este video nos acompañaron unos amigos franceses, su banda se llama Dub Inc, se los recomendamos, es una gran banda, y bueno, todos estos nuevos sencillos estarán dentro del repertorio de nuestra nueva gira, los esperamos en el House of Blues de Dallas, banda”, cuenta Rosales.