Recupera FC Dallas a varios ‘mundialistas’

Luchi González, un técnico con muchos retos en su primera temporada dirigiendo a un cuadro profesional. Especial La Estrella

El retorno de los mundialistas Paxton Pomykal, Brandon Servania y Edwin Cerrillo le devolvió al cuadro del FC Dallas la tranquilidad de aumentar su reducida plantilla para los siguientes partidos que le tocará jugar.

Los jóvenes se reincorporaron al equipo el último martes, dejando atrás su frustración por la eliminación en cuartos de final de la selección estadounidense en la Copa Mundial Polonia Sub20.

Por su lado, el entrenador Luchi González, que a mitad de semana goleó a OK Energy City FC 4-0 en el torneo nacional “Lamar” US Open Cup, expresó su contento por el hecho de dirigir al FC Dallas en otro torneo que no es el de la liga.

“Es una parte en la que yo no había pensado, es verdad yo debuté en la US Open Cup como entrenador de un club profesional, al igual que otros jóvenes jugadores me siento contento y orgulloso de ellos”, dijo González, destacando la participación del delantero Ricardo Pepi, quien juega en el North Texas FC , segundo equipo del club texano.

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to Star-Telegram content across all your devices. SAVE NOW

Asimismo, González dijo que los tres jugadores que se reincorporaron al equipo han vuelto con ganas de jugar para su club y aportar la experiencia que han ganado en el campeonato mundial. De igual modo mencionó la convocatoria de Reggie Cannon a la selección mayor de Estados Unidos para la Copa Oro.

“Para ellos es un orgullo de representar a su país en un campeonato de esa magnitud, es algo que nunca olvidarán. A nosotros nos hace sentir orgullosos y siempre con la intención de seguir apoyándolos en todo. Ver el despliegue de Servania (Brandon) en el campo, un Paxton (Pomykal) liderando al equipo, y a Edwin (Cerrillo) que el no jugar no significa que no haya ganado experiencia, un mundial donde todos sueñan ir, ellos lo consiguieron y es algo grande en sus vidas”, dijo.

Como se sabe, el entrenador del cuadro texano a pesar de no tener a seis de sus jugadores, más los lesionados, encontró la fórmula de ir a San José y mostrar que con una alineación diferente, pudieron sacar un punto valioso.

“Dejamos mayo donde no nos fue bien, pero la ausencia de jugadores por motivo de irse a sus selecciones, nos presentó un lindo reto, donde pudimos ver a otros jugadores que no defraudaron y ganaron experiencia. Lo hicieron bien, están avanzando”, agregó. González mencionó a Thomas Roberts (18), Bryan Reynolds (17), John Nelson (20), incluyendo al ghanés Francis Atuahene (23), quien hizo su debut en el encuentro con San José, anotando un gol.

González dijo que el enviar al campo jugadores de poca experiencia en reemplazo de aquellos titulares que no están no era un riesgo para él sino más bien fortalecía su confianza en sus dirigidos.

“Más riesgo es no creer en los jóvenes, eso es lo que hace lindo al equipo. Esa unión y esas ganas de trabajar día a día, esperando su oportunidad es algo que nos llena de alegría”.

Como parte del calendario de la liga, y dando oportunidad al desarrollo de la US Open Cup, al cuadro de Frisco no le tocó jugar este sábado, en cambio los jugadores después de realizar un entrenamiento de recuperación el jueves, descansaron los siguientes dos días para volver a los entrenamientos este domingo 16, Día del Padre.

En el calendario de la próxima semana están los partidos de octavos de final de la US Open Cup, que se desarrollará del martes 18 al domingo 23 de junio. El FC Dallas volverá a jugar su partido de liga el sábado 22 de junio.