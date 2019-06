Para romper estereotipos: ‘Papi Chulo’ se arriesga

Alejandro Patiño como Ernesto y Matt Bomer como Sean en una escena de Papi Chulo. Blue Fox Entertainment Release

“Papi Chulo” no es una película ni de gays, ni de inmigrantes: es una película de seres humanos que van más allá de los estereotipos y los estigmas, mismos que como los muestra el escritor y guionista John Butler, hasta parecen primitivos.

La cinta alcanza a Sean (Matt Bomer) literalmente rompiendo en llanto durante la transmisión del noticiero matutino donde trabaja como presentador del clima. Por supuesto el resultado es un “tiempecito” de descanso, para ver si las lágrimas se secan y el sol vuelve a salir en su horizonte.

Sean acaba de quedar soltero y quiere eliminar de su casa todo lo que le recuerde a su ex pareja , así que decide contratar a un latino de los que se encuentran en las esquinas de una transitada zona de Los Ángeles para que le ayude con el trabajo manual. Su nombre, Ernesto (Alejandro Patiño).

Sean no habla español, Ernesto no entiende inglés; Ernesto es un macho mexicano con muy poca educación, Sean, un metrosexual meteorólogo, gay de pura cepa angelina y aunque en un tono de comedia, Butler regala una visión que rompe estereotipos de etnicidad, clase y condición humana en una sociedad permeada por la soledad, el estigma y la desconexión.

“Papi Chulo” es una cinta que invita a pensar diferente y de manera sencilla trata un tema por demás complicado y doloroso. Una historia diferente que respetuosamente muestra el mundo desde otro prisma.

Papi Chulo

Drama, comedia

Dirige: John Butler

Actúan: Wendi McLendon-Covey, D’Arcy Carden, Elena Campbell-Martinez, entre otros.

Clasificación R

98 min.

***

