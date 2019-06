Gruezo retornó y se fue de nuevo

EL FC Dallas jugará frente a San José sin Carlos Gruezo (foto), así como otros jugadores concentrados con su selección nacional. Especial La Estrella

El retorno de Carlos Gruezo al mediocampo del FC Dallas fue fugaz.

El jugador jugó el último partido en el triunfo sobre Seattle pero ahora estará ausente en por lo menos tres de los siguientes encuentros de su club, dos de liga y uno de la US Open Cup, dependiendo de los resultados de Ecuador en la ronda clasificatoria de la Copa América.

Al igual que Gruezo, también el hondureño Bryan Acosta dejó el equipo para competir con su selección en la Copa Oro.

Un tercer jugador ausente del club es el chileno Pablo Araánguiz, quien está participando en el torneo Maurice Revello en Tolón, Francia, con la selección chilena Sub23. El evento futbolístico terminará el próximo 15 de junio.

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to Star-Telegram content across all your devices. SAVE NOW

Antes del último partido, Gruezo estuvo ausente por cuatro (partidos), aunque estuvo en la banca para el encuentro contra Vancouver, donde no jugó.

El ecuatoriano dijo que trató de manejar los tiempos para salir bien del partido que su equipo ganó con dos autogoles del rival Seattle Sounders, y que se iba confiado ya que tiene compañeros que harán bien su trabajo en su ausencia.

“La verdad, creo que el equipo va a estar bien. En los otros partidos lamentablemente no pudimos sumar de tres, pero el útlimo sábado lo hicimos. Pero cuando no he estado yo o Michael (Barrios) o Bryan (Acosta) el equipo siempre ha tratado de responder al cien por ciento y bueno, esperemos que esta vez no sea la excepción y que ellos sin nosotros también puedan sumar de tres. Tengo confianza y eso me deja feliz”, dijo.

Para todo jugador, el ser convocado a un seleccionado nacional es un orgullo y satisfacción del trabajo bien realizado y Gruezo no es la excepción.

“Muy orgulloso de mí mismo, de saber que estoy consiguiendo los objetivos planteados desde que comenzó el año. Para mí es lo máximo representar a mi país, cantar el himno nacional me llena de orgullo. Esperemos ir allá (para) hacer las cosas bien como lo hacemos acá, esperemos que la selección pueda hacer historia”, dijo Gruezo quien no es ajeno al torneo por haber ya participado en anteriores oportunidades. “Nuevamente vamos a la Copa América, siempre creciendo en lo personal y también en lo futbolístico”.

Antes de la Copa América, el domingo 9 de junio, Ecuador jugará un amistoso con México en el AT&T Stadium de Arlington.

“Recuerdo que antes del Mundial del 2014 también nos tocó aquí con México, tuve la oportunidad de jugar, lamentablemente el resultado no fue a nuestro favor, pero contento de poder estar en mi selección”.

Sobre la Copa América, que cuenta con dos cuadros fuera del mapa sudamericano, Qatar y Japón, el mediocampista dijo que es un torneo complicado.

“Para los equipos sudamericanos la Copa América es un torneo muy grande donde todos damos la vida. Son rivales muy complicados, sabemos que en los últimos años Chile ha sido finalista de la Copa América, Uruguay tiene excelentes jugadores, viene de un proceso muy bueno, nosotros vamos a empezar de menos a más, y esperemos que Ecuador pueda hacer historia”.

El torneo sudamericano se realizará entre el 14 de junio y 7 de julio en Brasil. Los partidos de Ecuador serán contra Uruguay (16), Chile (21) y Japón (24). Dependiendo de los resultados, el ecuatoriano podría regresar al término de la ronda clasificatoria.

Para el también mediocampista Bryan Acosta fue un alivio el haber sacado un triunfo, dejándolo tranquilo y con ansias de competir por la selección de Honduras.

“Por una parte nos vamos alegres por haber conseguido la victoria antes de viajar, por otra parte con un poco de pesar ya que sabemos que hay muchos jugadores que se van a perder los partidos del club”, dijo Acosta, agregando que en el fútbol, para un jugador es algo importante responder al llamado de la selección de su país.

Acosta agregó que ésta es una oportunidad para un jugador de mostrarse a nivel internacional.

“Es una oportunidad muy bonita para pelear por esa Copa Oro. Además es para aprovecharla al máximo como lo estamos haciendo con el equipo”, señaló Acosta.

Honduras estuvo programado para jugar amistosos el miércoles 5 contra Paraguay y el domingo 9 contra Brasil antes de comenzar su participación en la Copa Oro.

En la primera ronda del torneo oficial, el combinado hondureño hará frente a Jamaica (17), Curazao (21) y El Salvador (25). Este grupo (C), jugará sus partidos en el estadio Independencia de Kingston, Jamaica.

Sobre sus contrincantes en la Copa Oro, el mediocampista “catracho” dijo que les ha tocado un grupo muy bonito, así como rivales con los que ya se han enfrentado.

“Un grupo bueno, con esos equipos ya hemos jugado, pero jugar con Jamaica, que es el primer rival, será un partido difícil porque será allá en su casa, el ambiente es diferente, pero no hay excusas, tenemos que pelear sea como sea por el primer lugar del grupo”, dijo Acosta.

Esta Copa Oro de Concacaf se desarrollará del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Ésta es la primera vez que se juega en los dos últimos países mencionados.

Este sábado 8 el FC Dallas jugará contra San José que podría estar sin la presencia del defensa Nick Lima y el mediocampista Jackson Yueill, ya que fueron convocados para un juego amistoso a mitad de semana por la selección de Estados Unidos. El comunicado de prensa del equipo de Chris Wondolowski dice que Lima estaba en la lista provisional de la Copa Oro mientras que Yueill no.

San José Earthquakes vs. FC Dallas

Sábado 8, Avaya Stadium 2:30 p.m.

Univision, FCDallas.com/Radio, 1270 am (Español)